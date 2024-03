Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 16 mars 2024. Le PSG affrontera le FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions, un adversaire qui est loin d’impressionner cette saison, des vieux ennemis qui se retrouvent, reprise de l’entraînement au Campus PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Le PSG affrontera le FC Barcelone les 10 et 16 avril prochains. Les Rouge & Bleu recevront au match aller avant de se déplacer au Stade de Montjuïc lors de la confrontation retour. Depuis 2017, le club catalan est devenu une sorte de rival pour le PSG sur la scène européenne. Dans leur histoire, les deux formations se sont affrontées à cinq reprises en phase finale de C1. Et cela s’est soldé par deux éliminations pour le club parisien en quarts de finale, en 2013 et 2015, rappelle L’E. En cas de qualification pour les demi-finales, le PSG affrontera le vainqueur du match entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. « Dans l’esprit de certains supporters du PSG, la voie semble tracée. Et le rêve d’une finale à Wembley, le 1er juin, prendre corps. L’horizon est plus dégagé qu’avant-hier mais il reste lointain, encore plus quand il s’agit du club de la capitale. Il faudra donc d’abord chasser les fantômes catalans. » Si le FC Barcelone montre une certaine inconstance cette saison, il a été porté par sa jeunesse lors du tour précédent face au Napoli (1-1, 2-1). Et l’issue de ces quarts de finale dépendra aussi des éventuels retours de Frenkie de Jong et Pedri.

Cette rencontre marquera aussi le retour de Luis Enrique face à son ancienne formation. Il a passé quinze ans au sein du club catalan en tant que joueur et entraîneur. « Il connaît tout de ce club et de sa légende. Et mesure mieux que quiconque, sans doute, les attentes autour de Xavi. Ce PSG-Barcelone sera son rendez-vous à lui. » Son approche du huitième de finale de C1 face à la Real Sociedad fut parfaite et il devra réussir à donner à son groupe un état d’esprit similaire. L’occasion aussi pour Ousmane Dembélé de retrouver son ancienne équipe et de « montrer aux supporters barcelonais à quel point il a chassé les blessures pour redevenir ce footballeur génial qui n’a que trop ponctuellement enchanté le Camp Nou. »

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur le FC Barcelone. Et la formation entraînée par Xavi est capable du meilleur comme du pire cette saison. Depuis sa défaite inquiétante face à Villarreal (5-3) le 27 janvier dernier et l’annonce du départ du coach en fin de saison, le club catalan est invaincu toutes compétitions confondues avec 6 victoires et 3 nuls. En Liga, les Azulgrana restent notamment sur 3 clean-sheets, un évènement rare pour une formation qui a déjà encaissé 34 buts. Mais cela reste fragile à l’image du match nul spectaculaire face à Grenade (3-3, le 11 février), 19e au classement, malgré une équipe-type alignée. Dans le rayon des atouts, le FC Barcelone pour s’appuyer sur un Lamine Yamal en grande forme. L’ailier de 16 ans est le facteur X de son équipe. Le défenseur de 17 ans, Pau Cubarsi, fait aussi partie des satisfactions de la saison. « Andreas Christensen, lui, a migré de la défense centrale au milieu de terrain depuis le mois de février. Un choix payant qui offre plus de libertés à Ilkay Gündogan, plus proche de ses attaquants pour déployer toutes les facettes de son jeu. »

Victime d’une entorse de la cheville, Frenkie de Jong pourrait être présent au Parc des Princes le 10 avril. Pour Pedri en revanche (lésion musculaire), un retour est plutôt espéré pour le match retour le 16 avril. « Un retour du Néerlandais ouvrirait la voie à la mise en place d’un milieu à 4 comme l’entraîneur catalan aime le faire à l’extérieur. Dans cette configuration, Joao Cancelo ferait office d’ailier gauche dans un 3-4-3 que l’on voit souvent en Championnat en phase offensive. Son pendant à droite, Koundé, en forme en 2024, et joueur le plus utilisé par Xavi cette année, sera très attendu après une double confrontation réussie face à Naples », explique L’E.

Enfin, L’Equipe se projette aussi sur le prochain match du PSG avec le déplacement sur la pelouse du Montpellier Hérault dimanche (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Et après une journée de repos, les Rouge & Bleu retrouveront le chemin de l’entraînement ce samedi. S’il n’est pas commun de voir le technicien espagnol accorder un jour sans entraînement à deux jours du déplacement à Montpellier, certains éléments, dont les blessés, sont tout de même passés au Campus PSG vendredi. Concernant la trêve internationale à venir, le coach parisien a accordé à ses internationaux de souffler et de revenir deux jours avant le déplacement à Marseille, le 31 mars. « Luis Enrique sait que ses hommes peuvent parfois ressentir le besoin de couper quelques heures hors de la capitale, tout en fonctionnant à la confiance et en demandant à ses joueurs de ne pas faire d’excès. S’il est aussi permissif, c’est parce que l’ambiance est jugée excellente et le travail à l’entraînement productif », rapporte L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur ce tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions. Et tous les espoirs sont permis pour le PSG, surtout qu’en cas de qualification les Rouge & Bleu affronteront l’Atlético de Madrid ou le Borussia Dortmund en demi-finales de C1. « On n’en est pas encore là, bien sûr, étant donné qu’il ne faut jamais jurer de rien avec ce club, mais Paris peut tout de même se donner le droit de rêver et d’entrevoir la suite de son parcours avec gourmandise. » La route menant à Londres (la finale de Ligue des champions aura lieu à Wembley le 1er juin) est devenue d’un seul coup moins escarpée. Et afin de lancer les hostilités avant cette double confrontation (10 et 16 avril), le FC Barcelone a publié une photo de Neymar et Messi lors de la victoire 6-1 de mars 2017. « Un autre temps, une autre époque, mais surtout une autre équipe, largement plus talentueuse que l’actuelle… »

Car outre le Borussia Dortmund, le club catalan faisait office de tirage le plus clément. S’ils disposent de joueurs confirmés (Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski) et de jeunes talentueux (Lamine Yamal), les Azulgrana retrouvent les quarts de finale pour la première fois depuis 2020. Même s’il ne donne pas encore l’impression d’être un rouleau compresseur, le PSG est invaincu depuis novembre et la sérénité et le calme affichés lors du tour précédent donnent une certaine légitimité. « Le PSG aurait bien tort de se mettre des barrières alors qu’il a hérité de la partie de tableau la plus abordable (…) Comment ne pas se mettre à y croire alors qu’une bonne étoile semble enfin planer au-dessus de la Ville Lumière ? », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque plus en détails la saison du FC Barcelone. Cette formation catalane est en pleine reconstruction depuis le départ de Lionel Messi en 2021. Mais trois saisons plus tard, le chantier reste encore immense. En début de saison, les feux semblaient au vert pour que Xavi confirme enfin ses idées de jeu sur le banc des Catalans. Mais son départ en fin de saison a été annoncé le 27 janvier dernier alors que son contrat courait jusqu’en 2025. « En froid avec certains membres de la direction sportive, dont le Portugais Deco, l’ancien milieu de terrain a choisi de quitter le navire après un début de saison inquiétant. » Au niveau des statistiques, certains chiffres inquiètent. Le FC Barcelone est seulement la 12e défense de Liga avec 34 buts encaissés, soit 1.2 par match. Et ce naufrage défensif a notamment été aperçu lors des grands matches comme face à Gérone (2-4), le Real Madrid (4-1), Villarreal (3-5), le Royal Antwerp (3-2) en Ligue des champions ou plus récemment en Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao (4-2). « L’hémorragie s’est un peu estompée depuis un mois et demi mais cette fragilité latente ne risque pas d’échapper au staff de Luis Enrique », rapporte LP.

Xavi doit aussi composer sans plusieurs joueurs importants dans son effectif à l’image de Gavi et Pedri. Le premier cité a été victime d’une grosse blessure à un genou en novembre et sera forfait pour la double confrontation. Pour l’autre milieu de 21 ans, il a rechuté musculairement à la cuisse droite et il ne devrait pas être disponible avant la fin avril, soit après la double confrontation face au PSG. De son côté, Alejandro Balde a été opéré fin janvier et retrouvera la compétition l’été prochain. En revanche, l’optimisme est de mise pour un retour de Frenkie de Jong, particulièrement pour le match retour. Mais offensivement, Xavi peut s’appuyer sur le duo Robert Lewandowski – Lamine Yamal. À 35 ans, l’attaquant polonais est le meilleur buteur (12) et passeur (6) de son équipe tandis que l’ailier de 16 ans est un phénomène de précocité et est déjà comparé à un certain Lionel Messi.