Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 18 avril 2024. Les raisons de croire en une victoire finale en Ligue des champions, six hommes forts de la qualification en demi-finale, les coulisses de la qualification…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait sa Une sur le PSG et les raisons de croire en une victoire finale en Ligue des champions. « Ils peuvent viser leur deuxième finale de C1 en quatre ans en éliminant Dortmund en mai. » Le quotidien francilien estime que le club de la capitale traverse une grande saison qui peut encore devenir immense. « Il s’agit de la première sous les ordres de ce technicien et c’est une réussite considérable. Un succès à Wembley la transformerait en triomphe, avec une panthéonisation de quelques acteurs du cru, à commencer par l’Espagnol. » Le Parisien avance que Luis Enrique s’impose comme le meilleur entraîneur du PSG de l’ère moderne depuis Carlo Ancelotti. « La confirmation que pour encadrer une bande de 25 joueurs aux ego surdimensionnés, il faut un guide rompu aux vestiaires de grands fauves qui se jugent et se toisent. » Le quotidien francilien estime que l’ancien sélectionneur de l’Espagne est tombé cette année sur un groupe plutôt facile à entraîner, avec une seule méga star, solidaire, conscient qu’il ne forme pas la meilleure équipe du monde mais qu’il en possède certaines des qualités nécessaires. « S’il ne compose pas le meilleur collectif, le PSG a toutes les qualités pour se hisser en finale et la gagner grâce à une attaque aux multiples talents. » Avec Luis Enrique, ils avancent mus par une confiance absente les années précédentes. Ils y croient, en somme. Il était une foi, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien revient aussi sur le succès contre le FC Barcelone et sur les hommes qui ont permis au PSG de se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. « Si l’implication de toute l’équipe a permis à Paris de s’en sortir, des individualités sont sorties du lot. » Le Parisien estime que six hommes ont été des acteurs majeurs de l’exploit. Le premier, Luis Enrique. Que ce soit dans la préparation du match aller ou quelques instants après la défaite la semaine passée, le technicien espagnol a cherché à diffuser cette tranquillité et cette confiance, avance le quotidien francilien. « Dans le vestiaire du Parc, il a pris la parole face au groupe pour rappeler que tout était encore possible. Rapidement, cet état d’esprit a été vite partagé par l’ensemble du groupe. » Le Parisien souligne aussi le très bon match de Marquinhos, qui s’est fendu d’une masterclass sur la pelouse de Montjuïc. « À force de lui répéter qu’il n’était plus exactement le même, de trop l’associer à la crainte de l’échec, on en aurait presque oublié qu’il pouvait être monstrueux. » Marquinhos a adopté la panoplie complète du capitaine ad hoc, rassurant pour les siens, énervant pour les autres, magistral pour tout le monde, lance le quotidien francilien. Auteur d’un doublé mardi soir, Kylian Mbappé a retrouvé ce qui fait de lui le maillon fort de cette formation parisienne. Sa faculté à prendre ses responsabilités et la façon dont il s’est mis au service du collectif lui ont permis de transformer la victoire en qualification. Vitinha est aussi un homme fort du PSG depuis de très nombreuses semaines. L’international portugais fait partie des premiers noms cochés par l’entraîneur espagnol dans les soirs qui comptent. « Ce dernier le sait, le Portugais, jamais blessé, est un joueur fiable et impliqué face à n’importe quel adversaire. Surtout, dans les critères de Luis Enrique et son staff, l’ancien de Porto a toutes les caractéristiques du milieu moderne, capable de jouer à tous les postes, d’être décisif. »

A voir aussi : LdC : Avec la qualification en demi-finale, le casse-tête pour le PSG et son calendrier

Le Parisien évoque aussi l’éclosion de Bradley Barcola, qui a été un dynamiteur sur son côté, que ce soit à l’aller ou au retour. À 21 ans, le numéro 29 du PSG symbolise cette jeunesse insouciante et désinhibée. « À Barcelone, c’est lui qui a sonné la révolte et changé le cours du match en provoquant le carton rouge d’Araujo puis en délivrant sa première passe décisive dans la compétition pour Dembélé. » Barcola a prouvé mardi soir qu’il prenait une envergure internationale. Sa prestation de mardi, laisse une porte ouverte à Bradley Barcola pour intégrer la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, estime Le Parisien. Enfin, Ousmane Dembélé est le sixième homme majeur de la qualification. Il ressort de cette double confrontation face à son ancien club avec le statut de bourreau et le sentiment du devoir accompli. « Comme un signe du destin, ce joueur régulièrement critiqué pour son manque d’efficacité durant ses six saisons en Catalogne a été directement impliqué sur trois des six buts de son équipe. » Celui qui n’avait marqué qu’un but en 34 matchs est sorti de sa boîte au moment idoine pour le PSG, lance Le Parisien. « Ousmane Dembélé a symbolisé cette croyance parisienne et cette envie de retourner une situation mal engagée. Durant les six jours séparant les deux matchs, le numéro 10 a diffusé auprès de ses coéquipiers son optimisme béat qui a pris forme sur la pelouse avec une décontraction totale », conclut le quotidien francilien.

De son côté, l’Equipe évoque les secrets de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions. Sans match entre les deux manches du quart de finale, le club de la capitale a pu pleinement profiter de cet aménagement du calendrier pour préparer sa rencontre. « Le staff a rapidement mis l’accent sur les failles de la première manche : manque d’agressivité, de pressing, notamment pour empêcher Lewandowski de se retourner ou de jouer en remise, et d’utilisation de la largeur du terrain. La préparation n’a été perturbée que par la gestion de l’organisation autour de l’arrivée des familles. » Le quotidien sportif explique que Kylian Mbappé a été l’un des acteurs majeurs de ce succès historique. Le numéro 7 du PSG, « décevant au Parc, s’est montré ultra-présent dans la préparation. Il a énormément dialogué avec ses partenaires et montré la voie. » Comme l’ensemble des Parisiens, Mbappé n’a pas basculé dans l’euphorie après ce succès. Certains ont eu le privilège de profiter encore quelques heures de la douceur barcelonaise. Luis Enrique avait offert la possibilité à ses hommes de regagner la capitale ou de rester en Catalogne, ce dont il a profité lui-même, dévoile l’Equipe. Malgré un discours public calme, tous les acteurs n’ont pas pu s’empêcher de parler d’une victoire finale possible dans la compétition mardi soir. « Le triplé n’était déjà plus un mot tabou depuis quelques semaines. Il est désormais devenu une ambition », conclut l’Equipe.