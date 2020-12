Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 20 décembre 2020, jour de match à Lille (21h/Téléfoot), qui devance le champion de France en titre d’un point.

“Il y a des brumes autour de ce sommet de Ligue 1. Lille et le PSG s’affrontent aujourd’hui pour la première place et pour lever leurs inquiétudes respectives : le changement d’actionnaire côté nordiste et l’absence de la superstar Neymar, forfait jusqu’en janvier”, écrit l’AFP. “L’habituel rouleau compresseur de la capitale a laissé le champ libre aux ambitions des autres. C’est lui qui a le plus à perdre de ce choc dans le Nord. Un nouvel échec mettrait à mal l’argument comptable, Paris étant bien deuxième malgré son pire départ depuis 2012-2013, et accentuerait les doutes sur son jeu à deux mois d’un huitième de finale de Ligue des champions à haut risque contre le FC Barcelone.”

“Les hommes de Tuchel n’ont plus trop le choix. Après les défaites contre Lens, Marseille, Monaco et Lyon, perdre est interdit sous peine de compter un retard (quatre points) problématique. Un cinquième revers en 16 journées de Ligue 1, ce serait également une première sous l’ère QSI. L’actionnaire qatarien aime les records, mais pas ceux-là. Rappelons qu’en 2016-17 les quatre échecs enregistrés sous Emery lors de la phase aller avaient entraîné la perte du championnat…”, rappelle Le Parisien. “Je crois que nous sommes assez forts pour remporter le titre”, a déclaré Tuchel. Une évidence avec un tel effectif, même privé de Neymar (cheville) et de quelques soldats. Dans l’art de la guerre footballistique, le retour dans le onze de Marquinhos, « l’âme du groupe » selon le coach, constitue la meilleure des nouvelles. Les doutes subsistent quant à l’animation parisienne : Di Maria va débuter, accompagné de Kean, mais peut-être pas de Mbappé, toujours diminué. Tuchel décidera aujourd’hui, tout comme le système (rester en 3-5-2 ou retrouver un 4-3-3). En face, Galtier a déjà annoncé « jouer sur ses forces » : le 4-4-2 solide de Lille, qui lui offre de nombreuses situations de contre-attaque, principal danger du soir.”

“En petite forme et sans Neymar, le PSG testera à Lille sa capacité de réaction dans les grands rendez-vous, récemment éprouvée avec succès en Ligue des champions… mais pas dimanche dernier, contre Lyon”, lit-on dans L’Equipe. Pour le titre 2021, on devrait en savoir plus ce soir. Paris va-t-il redevenir Paris, face à l’urgence ? […] Hier encore, Galtier disait ne pas savoir comment allait jouer Paris – avec 4 ou 5 défenseurs –, il assurait avoir préparé deux schémas de jeu pour répondre aux deux systèmes possibles de Tuchel, se félicitait de l’absence de Neymar (cheville) mais certainement pas du retour de Marquinhos, avec qui Paris est toujours un cran au-dessus. […] Mbappé, qui se ressent toujours de douleurs musculaires, pourrait ne pas être aligné d’entrée ce soir. […] Tuchel n’a pas souhaité indiquer si la structure en 5-3-2 allait être maintenue. Mais cela ne fait que peu de doutes. Privé de Neymar qui, le PSG va devoir repenser son animation offensive. En totalité ? Pas loin. Si Mbappé ne devait pas débuter le match, c’est Di Maria qui prendrait sa place au côté de Kean. Plusieurs incertitudes demeurent sur l’identité des milieux. Paredes a déçu le staff face à l’OL. Gueye a marqué des points contre Lorient et son profil très « coureur » colle aux caractéristiques du LOSC. Verratti partant, la dernière place se jouera entre Rafinha et Herrera. Le Brésilien, si créatif, a montré de vraies qualités dans le contre-pressing. Derrière, faute de choix, aucune surprise n’est à attendre. Le trio Kehrer-Marquinhos-Kimpembe devrait être aligné. Kurzawa se disait, en privé, ces dernières heures, confiant quant à sa capacité à retrouver une place de titulaire aux dépens de Bakker.“

Classement de la Ligue 1