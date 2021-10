Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 octobre 2021. La rencontre face au LOSC, la vie sans Mbappé, Neymar « sur le déclin », Messi qui ne pèse pas assez sur le jeu…

Le Parisien estime que le duel entre le PSG et Lille s’est « considérablement équilibré, ce jeudi à la mi-journée, après l’annonce du forfait de Kylian Mbappé et de l’incertitude enveloppant Leo Messi. » Mauricio Pochettino décidera ce vendredi matin convoquera ou non sa star argentine au Parc des Princes, victime d’une petite gêne musculaire. Entre le déplacement à Leipzig ce mercredi et sa large avance en Ligue 1, les Rouge & Bleu « peuvent se permettre de protéger ses stars et d’envoyer le banc à l’assaut des Dogues. »

Pour le quotidien local Neymar « carbure à l’ordinaire », par exemple contre Marseille il n’a subi qu’une seule faute sur sa personne. Ce chiffre explique que le « Brésilien ne crée plus aucune différence balle au pied. Il n’élimine plus personne, fuit les zones de danger et par conséquent ne se risque à aucun duel. (…) Le spectacle d’un Neymar devenu un joueur lambda est une tristesse. » Le média s’interroge même sur la pertinence d’avoir prolongé le joueur, lui qui n’avait plus aucune autre proposition en Europe, « contrairement à Kylian Mbappé, qui incarne tout ce que son comparse Auriverde ne représente plus : l’avenir mais aussi peut-être le présent. » Du côté du PSG, on reste satisfait d’avoir gardé le milieu de terrain au club. Aussi d’un point de vue business, ce dernier reste « bankable »et « conserve une image et une puissance sur les réseaux sociaux qui lui permettent de maintenir ses principaux sponsors et d’en attirer de nouveaux dans l’escarcelle du PSG. »

Le XI du Paris Saint-Germain selon Le Parisien :

Donnarumma – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Wijnaldum, Gueye – Draxler, Neymar, Di Maria, Icardi

Deux Parisiens sont sur les deux Unes de L’Équipe. Tout d’abord Kylian Mbappé, à J-1000 du début des Jeux Olympiques de Paris, qui annonce vouloir participer à cet événement dans une lettre ouverte : « Je veux vivre les Jeux de Paris. C’est un sentiment fort, intérieur, comme si j’étais destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, cent ans après la dernière compétition en France (des Jeux d’été). C’est un rêve d’enfant qui ressort. » La suite de cette déclaration est à découvrir ici.

Dans sa deuxième Une, le quotidien fait un long format sur l’acclimatation un peu longue de Leo Messi à Paris. Pour le média « c’était censé être un festival foot en Seine permanent, une pluie de confettis à chacune de ses apparitions, un émerveillement sans interruption. Alors, après quatre matches de Ligue 1 sans but ni passe décisive, le sentiment d’avoir été trompé sur la marchandise commence à en gagner certains. » Rien que ça… Ils sont en forme… Bref, bien évidemment « en interne personne ne s’inquiète » et ses débuts de saison depuis trois ans ont toujours été assez lents, ce qui ne l’a pas empêché de finir à chaque fois meilleur buteur de la Liga. En l’absence de Mbappé, l’Argentin pourrait retrouver l’axe de l’attaque où avec l’Albiceleste, lors des rassemblements de septembre et d’octobre, il a marqué quatre fois dans cette position.

Après Messi, c’est Wijnaldum qui concentre l’attention de L’Équipe et selon eux c’est « enfin l’heure de prouver » pour le Néerlandais. Ce dernier est jugé comme « une recrue curieuse ». S’il affiche une joie de vivre et un sourire quasi-permanent dans son quotidien, le milieu de terrain a disputé 565 minutes et donne « l’impression que, entre jeu sous pression fragile, impact athlétique négligeable et créativité en berne, la greffe ne prend pas. » L’international ne se serait pas vu pas vu spécialement « soutenu dans son intégration en séance par certains de ses coéquipiers sud-américains, inquiets de le voir entrer en concurrence avec l’un des leurs – Leandro Paredes. » Mais la blessure de Verratti pourrait rebattre les cartes, en interne « Wijnaldum était perçu par les dirigeants comme un élément qui amènerait de la concurrence dans un secteur qui en a beaucoup manqué, on veut lui donner du temps pour s’intégrer pleinement. » Sa polyvalence, son efficacité et son profil unique sont perçus comme de véritables armes par le journal sportif pour définitivement s’imposer dans le coeur du jeu.

Malgré une fatigue musculaire ressentie par Messi, l’Argentin devrait être présent dans le groupe pour cette affiche de la 12e journée de la Ligue 1 et son état « n’appelle aucune inquiétude ».

Le XI du Paris Saint-Germain selon L’Équipe : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo Pereira, Gueye, Wijnaldum – Messi, Neymar, Di Maria

Enfin La Voix du Nord consacre son article du jour au PSG qui n’est « pas le Qatar » mais « Hollywood ». Ça annonce la couleur… La première ligne de ce papier écrit par Sebastien Noé dit : « On ne s’ennuie jamais avec le PSG, sauf peut-être à l’observer en action sur le pré. » Le journaliste poursuit son torrent de haine / rage en rajoutant que « l’absence de fond de jeu, mais aussi les multiples remous pourrissent chaque semaine la vie du PSG. (…) Avant cela, il y avait eu, pêle-mêle, Kylian Mbappé traitant Neymar de « clochard », la tragicomédie de Mauro Icardi et ses soucis de couple avec sa femme-agente Wanda ou Achraf Hakimi qui trouvait visiblement intelligent de poser avec des amis sur Twitter, armés de fusils-mitrailleurs. » Qui conclut par, « un vrai cirque, mais des clowns pas franchement rigolos. »

Il est vrai que le LOSC, champion de France en titre végète à une triste 10e place du classement, voit son leader Burak Yilmaz filer au vestiaire sans un regard avant de devoir s’excuser devant le groupe, ne parvient pas à battre Brest à domicile (1-1) et enchaîne les performances moyenne (voire pire) en Coupe d’Europe, où les Lillois n’ont par ailleurs plus remporté une seule rencontre depuis… le 20 novembre 2012 contre le Bate Borisov. Il serait donc préférable de balayer devant sa porte avant d’aller voir celle du voisin…