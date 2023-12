Revue de Presse PSG : LOSC, Mbappé, Dembélé, LdC…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 18 décembre 2023. Le match nul concédé dans les dernières secondes face au LOSC (1-1), la nouvelle prestation décevante de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé danger numéro un des Rouge & Bleu et le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le match nul frustrant du PSG sur la pelouse du LOSC (1-1) en conclusion de la 16e journée de Ligue 1. Au bout d’une soirée ennuyeuse, les Rouge & Bleu ont longtemps pensé ramener les trois points de leur déplacement dans le Nord jusqu’au but de Jonathan David au bout du temps additionnel (90’+4), mettant fin à leur série de huit victoires d’affilée en championnat. Déjà champions d’automne et désormais avec cinq points d’avance sur l’OGC Nice, cette soirée de dimanche laisse une drôle d’impression. Au-delà du scénario du match, « il y a surtout ce sentiment que, dans le jeu, Paris, après quatre mois de compétition, n’avance pas. Ou peu, du moins, dans son expression offensive. » Face aux Dogues, Luis Enrique a une nouvelle fois innové dans son schéma de jeu avec un Warren Zaïre-Emery qui évoluait au poste de piston droit selon les phases de jeu. « Avec sa structure dans une sorte de 3-2-2-3, Luis Enrique avait décidé de densifier son milieu et de tenter, sur des marquages quasi individuels, d’entraver la possession lilloise. Il y est parvenu. »

Si les Parisiens ont réussi à contenir leurs adversaires, ils se sont aussi montrés très peu offensifs face à un Lille solide défensivement. L’animation offensive parisienne s’est seulement résumée à la percussion et aux dribbles d’Ousmane Dembélé. Sans lui, le PSG n’aurait pas créé de danger sur le but de Lucas Chevalier lors du premier acte. De son côté, Kylian Mbappé pose question, aussi bien dans sa prestation que son attitude. « Ses déplacements, son langage corporel, son manque d’efficacité dans le dribble (muselé par Yoro), tout chez lui a donné l’impression qu’il voulait transmettre un message : celui que ce poste d’attaquant axial, ne lui convient pas », constate L’E. En fin de rencontre, le PSG a perdu sa maîtrise et s’est exposé aux offensives lilloises jusqu’au ce but tardif de Jonathan David. « Une soirée qui pourrait laisser des traces. Il n’y avait qu’à voir les visages fermés des Hernandez, Marquinhos et Mbappé en sortant du stade pour le mesurer… »

Hakimi contre Dortmund, Asensio ce soir… Les derniers buts encaissés ne sont que la conséquence d’erreurs individuelles de relance en défense et Paris paye cher ! ❌ pic.twitter.com/oh4qaUhDBY — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 17, 2023

Le quotidien sportif fait un focus sur la prestation décevante de Kylian Mbappé. Même s’il a marqué sur penalty, le numéro 7 du PSG a une attitude sur le terrain qui interpelle. Pour cette rencontre face au LOSC, Luis Enrique avait une nouvelle fois décidé d’aligner son attaquant phare à la pointe de l’attaque. Cela fait quatre matches et demi que l’international français débute à ce poste. « Si l’on pouvait jusque-là avancer l’hypothèse d’un ajustement ­circonstanciel en vue du money-time de la phase de groupes de Ligue des champions (crise de confiance de Kolo Muani, ­blessure de Ramos, retour d’Asensio), un nouveau pas a été franchi dimanche. » Même lors des entrées en jeu de Randal Kolo Muani et Marco Asensio, le champion du Monde 2018 est resté dans l’axe. Et son attitude a interpellé lorsqu’il a décidé de ne pas célébrer son penalty transformé. À cela s’ajoute une participation au jeu assez neutre.

Quelques jours plus tôt à Dortmund, l’international français avait affiché un état d’esprit irréprochable et une implication exemplaire. « Mais l’urgence de la situation – la qualification était en jeu – ­commandait de mettre de côté d’éventuels états d’âme. » Pourtant, le choix de Luis Enrique n’a rien d’insensé en souhaitant rapprocher son meilleur buteur du but adverse. « Mais il le plonge dans la partie la plus dense de la défense, où il peut le moins trouver la profondeur, où il subit le marquage le plus serré. » Kylian Mbappé a notamment souffert face au marquage serré des défenseurs lillois. Si le coach parisien lui laisse une liberté totale sur le front de l’attaque, ce positionnement axial nuit pour le moment au rendement individuel du Français (1 seul but dans le jeu sur ses quatre matches et demi dans l’axe).

L’Equipe évoque aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui aura lieu à Nyon (Suisse), au siège de l’UEFA, ce lundi à partir de midi. Présent dans le chapeau deux, le PSG a de grandes chances de tirer un cador européen. Qualifié sur le fil, le club parisien sera le gros poisson de ce chapeau et une belle affiche devrait les attendre au printemps prochain. Les adversaires potentiels du PSG sont Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Arsenal et la Real Sociedad. Le déséquilibre entre les deux chapeaux a rarement été aussi flagrant. Sans surprise, le tenant du titre, Manchester City fait office d’épouvantail numéro 1. « S’il leur arrive de connaître quelques trous d’air, le Real Madrid et le Bayern semblent individuellement et collectivement au-dessus. Arsenal offre la promesse d’une confrontation ouverte. Idem pour le Barça de Xavi, en recherche de lui-même. L’Atletico de Madrid, au contraire, annoncerait une bataille tactique redoutable pour un PSG peu efficace devant et pas souverain derrière. L’exception, enfin, s’appelle la Real Sociedad. Les Basques ont tout du bon tirage dans une compétition qu’ils n’ont plus fréquenté depuis dix ans », résume L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le match nul frustrant du PSG sur la pelouse du LOSC (1-1). Dans une rencontre globalement maîtrisée, les Rouge & Bleu ont cédé en fin de rencontre avec une réalisation de Jonathan David. Un résultat nul qui stoppe la série de huit victoires d’affilée du club de la capitale et qui ne permet pas de célébrer au mieux le titre honorifique de champion d’automne. « Ce dimanche encore, le PSG n’a en effet régalé personne, même pas lui, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. » Les joueurs de Luis Enrique auraient pu réaliser une excellente opération en prenant sept points d’avance sur leur premier poursuivant, l’OGC Nice. Mais face au LOSC, « Paris a dû une fois encore se contenter d’une efficacité minimale en attaque comme en défense », regrette LP. Une nouvelle fois, Luis Enrique a modifié son onze de départ en trouvant un nouveau rôle de piston droit à Warren Zaïre-Emery. « Pas son meilleur rôle, même s’il a rendu quelques services en défense en revenant faire jouer son physique. »

Si le danger est principalement venu d’Ousmane Dembélé, il a fallu un penalty transformé par Kylian Mbappé pour trouver la faille dans la défense solide des Lillois. Un 16e but en 16 rencontres de championnat pour l’international français, dont l’attitude intrigue. Le numéro 7 du PSG a souffert dans l’axe. En première période, il a seulement touché 17 ballons, soit un de plus qu’Arnau Tenas (16), et a été le joueur de champ le moins trouvé. « Ce déplacement à Lille sera donc celui de l’attestation que Paris n’a pas encore vraiment trouvé son rythme de croisière. Et que la période de deux mois que s’est accordée Luis Enrique ne sera pas de trop pour être plus fort au moment où reviendra la scène européenne. »

Le quotidien francilien se concentre aussi sur la performance d’Ousmane Dembélé. Suspendu face à Dortmund, le numéro 10 du PSG a fait son retour dans le onze de départ et a été le principal danger offensif des Parisiens grâce à ses dribbles et sa percussion. Le latéral du LOSC, Ismaïly, a souffert en première période face aux débordements, chevauchées, crochets et dribbles de l’ancien Barcelonais. L’ailier de 26 ans a rappelé qu’il était le détonateur du jeu parisien en répétant les actions sur son côté droit, même s’il fait encore preuve d’inconstance dans le dernier geste. Cependant, en seconde période, l’international français a commencé à disparaître jusqu’à sa sortie à la 80e minute de jeu. « Les Lillois ont bien fini par identifier le problème : une prise à deux qui s’est conjuguée à un coup de moins bien de Dembélé. » Et avec sa sortie, le PSG ne s’est plus créé la moindre occasion de but. « Comme s’il avait perdu sa seule inspiration. »

Enfin, Le Parisien évoque le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce lundi à midi. Et il faudrait un miracle pour que le PSG n’affronte pas un cador européen au printemps prochain. Pour la troisième année consécutive, le club de la capitale a terminé deuxième de son groupe, ce qui le place dans une position inconfortable avant ce tirage au sort. Par le passé, à chaque fois qu’il a terminé dans le chapeau 2, le tirage a été compliqué pour Paris : Chelsea (en 2014-2015 et 2015-2016), le FC Barcelone (2016-2017), le Real Madrid (2021-2022) et le Bayern Munich (2022-2023). Si Nasser al-Khelaïfi ne fera pas le voyage en Suisse pour assister à cet évènement, Luis Campos représentera le PSG. « Evidemment, l’équipe de Luis Enrique espère tomber contre la Real Sociedad. Mais le Petit Poucet parmi les ogres vient de conclure une phase de poules remarquable en terminant devant l’Inter Milan. » Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich font partie des épouvantails du chapeau 1. Les Parisiens pourraient aussi surfer sur la vague de la nouveauté en tombant sur l’Atlético de Madrid ou Arsenal, deux clubs qu’ils n’ont jamais affronté en phase à élimination directe en C1. Mais d’après les calculs de probabilité, le PSG a 17,30% de chance de tomber sur le Bayern Munich.