Revue de Presse PSG : LOSC, Mbappé, Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 17 décembre 2023. Le match face au LOSC en Ligue 1, quelles est la marge de progression de Warren Zaïre-Emery, la position de numéro 9 de Mbappé et les conséquences tactiques…

Dans son édition du jour, L’Equipe fais un focus sur Warren Zaïre-Emery. Seulement âgé de 17 ans, le Titi est déjà devenu un élément incontournable du onze de Luis Enrique. Et même s’il dispose d’une palette très complète, le jeune parisien peut encore progresser dans certains domaines. Le premier chantier où le néo-international français peut s’améliorer se situe dans des prises de risque plus importantes dans les trente derniers mètres. « Le constat d’un jeu, dans cette zone, parfois trop scolaire avait été posé l’an dernier, bien avant son ascension actuelle. Il appréhendait notamment la prise de risques, par crainte de déchet dans un syndrome comparable à celui du trop bon élève. » Mais peu à peu, sous les conseils de son entourage, cet obstacle est moins présent (0,84 frappe par match, 3 buts en 17 matches). Dans sa position, WZE a eu tendance à jouer la sécurité en faisant des passes en retrait au détriment d’un contrôle orienté ou d’une passe vers l’avant. Le principal intéressé, à l’aise des deux pieds, sait qu’il dispose d’une marge de progression dans le jeu long. « S’il est très au-dessus, dans ce domaine, de Manuel Ugarte (1,04 contre 0,51), il délivre moins de passes avant un tir que Vitinha (1,92) ou Ruiz (1,59) par exemple », constate L’E. Il doit aussi élever son curseur en terme de dribbles (1,8 par match).

S’il a su se montrer régulier depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery a pu parfois faire preuve d’inconstance d’une mi-temps à l’autre. Une amélioration qui viendra avec le temps, comme l’explique l’entraineur adjoint de l’équipe de France, Guy Stéphan : « C’est l’accumulation des matches de très haut niveau qui lui fera gagner en régularité tout au long des rencontres. Mais, aujourd’hui, il est déjà si complet en termes techniques, tactique, physique – et il a cette capacité à marquer ou faire marquer -, qu’on ne peut pas tout lui demander non plus. » Physiquement, le Titi du PSG est déjà bien formé mais il peut encore augmenter davantage son pourcentage de duels remportés (43,4%). Enfin, ces dernières semaines, le leadership de Warren Zaïre-Emery a aussi grandi. Devenu le capitaine des Bleuets avant sa première convocation avec l’équipe de France A, le milieu du PSG a gagné une vraie légitimité grâce à ce rôle : « Il s’est adapté très vite parce qu’il est calme, humble. Ce leadership, il arrivera avec les matches », admet Guy Stephan.

À voir aussi : Luis Campos pourrait arrêter sa collaboration avec le Celta Vigo

De son côté, Le Parisien évoque la rencontre face au LOSC ce dimanche (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 16e journée de Ligue 1. Champions d’automne, après la défaite de l’OGC Nice face au Havre (3-1), les Parisiens doivent déjà se préparer pour être plus performants avant le retour de la Ligue des champions en février prochain. Et cela passe par le championnat où les Rouge & Bleu devront être beaucoup plus réalistes et efficaces que ces dernières semaines en C1. Cette équipe du LOSC sera difficile à manoeuvrer. Les Nordistes restent sur neuf matches sans défaite en championnat, dont sept clean-sheets. Toutes compétitions confondues, Lille est même sur une série de quatorze matches sans revers avec 11 clean-sheets. Depuis le 21 août 2022, l’équipe de Paulo Fonseca s’est inclinée une seule fois au Stade Pierre Mauroy en 23 matches (1-2 face au Stade de Reims, le 26 septembre). Mais, « un neuvième succès de rang en Ligue 1, permettrait en effet à Paris de prendre le large en tête de liste et compter sept longueurs d’avance », rappelle LP. Et pour cela, Luis Enrique pourra compter sur le retour d’Ousmane Dembélé, suspendu en Ligue des champions cette semaine.

Enfin, le quotidien francilien met en avant la position de numéro 9 de Kylian Mbappé et ses conséquences tactiques dans le jeu de Luis Enrique. Depuis trois rencontres, le numéro 7 du PSG évolue dans cette position plus axiale mais reste à savoir si cela va durer. « Evidemment, le technicien ne répondra pas frontalement à cette interrogation, mais depuis le début de saison, il a tout fait pour mettre le capitaine des Bleus dans les meilleures conditions sur le terrain. » Alors que le joueur était en conflit avec sa direction cet été, le coach espagnol a milité pour sa réintégration dans le groupe professionnel, avant de lui offrir une liberté totale de son côté gauche jusqu’à l’axe. D’ailleurs, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont souvent joué contre-nature afin de laisser plus d’espaces à l’international français. Même si Luis Enrique affirme en conférence de presse que la nouvelle position de Kylian Mbappé n’a rien vraiment changé, la heatmap du joueur montre un vrai changement. L’attaquant de bientôt 25 ans a une plus grande liberté sur tout le front de l’attaque. S’il était beaucoup plus proche de la ligne de touche et qu’il repiquait ensuite dans l’axe, les derniers matches montrent un Kylian Mbappé avec une zone d’influence plus large, « de l’axe gauche avec des passages plus longs dans le rond central et d’autres assez marqués dans l’axe aux abords de la surface. Et parfois même à droite », constate LP.

🗣️ Luis Enrique : « Mbappé a la même liberté que lorsque je suis arrivé. C’est un joueur top, qui nous amène chaque saison 50 buts et 25 passes décisives. Il ne joue pas comme un 9, mais avec une totale liberté, entre les centraux, à droite ou à gauche ! » ✨🇫🇷 pic.twitter.com/LBH85FZQPB — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 16, 2023

Au niveau des chiffres, ce changement de position ne traduit pas une évolution significative du nombre de ballons touchés dans la surface adverse ni des passes effectuées dans le dernier tiers du terrain. Face à Dortmund, Kylian Mbappé a été plus altruiste avec des passes clés. Paradoxalement, c’est une action sur le côté gauche qui a amené le but de Warren Zaïre-Emery. « Pour l’heure, le rendement de Kylian Mbappé dans ce positionnement reste toutefois limité avec un seul but inscrit dans le jeu contre Le Havre. C’est peu, mais si Luis Enrique souhaite atteindre ses objectifs et voir son équipe progresser à moyen terme, il lui faudra trouver la bonne utilisation du numéro 7 parisien. Une première étape pour être au plus fort au mois de février », conclut LP.