Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 8 avril 2024. Les dessous de la banderole visant Antero Henrique, qui pour remplacer Achraf Hakimi face au FC Barcelone, les différentes options pour accompagner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en attaque…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la banderole du Collectif Ultras Paris visant Antero Henrique et soutenant la direction actuelle, lors du match opposant le PSG à Clermont samedi dernier. « Président Nasser, Mr. Campos et coach Enrique. Un trio qui met le PSG à l’honneur » ; « Antero Henrique : le cancer du PSG » et « Le seul Enrique que l’on veut au PSG, c’est Luis », avait déployé le CUP en tribunes. En coulisses, une guerre froide s’annonce entre Luis Campos, actuel conseiller sportif parisien, et Antero Henrique, ancien dirigeant des Rouge & Bleu. Ce dernier ne travaille plus pour le club parisien mais continue à gérer certains dossiers pour QSI, en plus de son rôle de directeur sportif de la Qatar Stars League. En interne, le déployement de ces trois banderoles a surpris et le timing interroge. « Au sein des ultras, on repoussait toute forme d’interventionnisme de la direction du PSG sur ces banderoles, faites, selon eux, en toute indépendance », précise L’E. Certains membres du groupe rapportent qu’ils voulaient simplement apporter leur soutien à la direction du club. « Avant d’écrire ces messages, certains ultras s’étaient chargés de mener leur propre enquête sur la situation interne. Le PSG a pris connaissance samedi, à la mi-journée, comme avant chaque match, des thèmes de ces banderoles. A-t-il cherché à intervenir ? Certains au club l’ont fait. »

De son côté, Luis Campos ne comprend toujours pas comment Antero Henrique peut encore oeuvrer pour QSI. Exemple de l’influence négative du Portugais, avec un attaquant européen ciblé pour cet été et dont les négociations seraient déjà très avancées. « L’ex-dirigeant du LOSC estime, en privé, qu’Henrique a essayé de reprendre en main discrètement les négociations, avec pour résultat un ralentissement des tractations », rapporte L’E. Au-delà de cet exemple, Luis Campos est persuadé que son compatriote portugais souhaite lui prendre sa place à court terme. L’actuel conseiller sportif se sait fragiliser ces dernières semaines, notamment depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Dans l’entourage d’Antero Henrique, on assure qu’il n’y a « aucune guerre », avant d’expliquer : « Antero suit les directives de ses patrons et ne se permet pas de faire les choses derrière leur dos. Si Luis Campos a un problème avec ce fonctionnement, c’est auprès de sa direction qu’il doit en référer. De notre côté, on est très tranquilles avec tout ça. »

En privé, Antero Henrique n’est pas tendre avec le bilan de Luis Campos au PSG. Toujours selon L’Equipe, le Portugais affirme que Kylian Mbappé ne serait pas parti des Rouge & Bleu s’il était aux commandes. En revanche, cette « guerre froide » n’altère pas la bonne ambiance au sein du groupe du PSG. « Jusqu’à la fin de saison, le trio composé d’Al-Khelaïfi, de Campos et de Luis Enrique n’a pas vocation à être séparé. Il faudra ensuite guetter les décisions estivales autour de l’avenir de Campos, à qui il restera un an de contrat. » Alors que la direction parisienne souhaitait proposer une prolongation à Luis Campos, la tendance serait plutôt à l’attentisme aujourd’hui. En cas de départ de l’ancien dirigeant du LOSC, Antero Henrique serait le favori pour reprendre son poste, selon certaines sources, conclut L’E.

Le quotidien sportif se penche aussi sur le quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone ce mercredi 10 avril et se demande qui remplacera Achraf Hakimi, suspendu, sur le côté droit de la défense parisienne. À ce jour, deux solutions naturelles se détachent pour compenser l’absence du Marocain : Warren Zaïre-Emery et Marquinhos. Le premier cité a déjà évolué dans cette position tandis que le Brésilien occuperait un rôle inhabituel. Mais, cette deuxième hypothèse permettrait à Luis Enrique de conserver sa structure de relance à trois, avec un Nuno Mendes plus haut sur le côté gauche. Les deux prochains jours d’entraînement permettront aussi de savoir si Bradley Barcola est apte pour cette rencontre face aux Catalans. Touché aux ischio-jambiers pendant la trêve internationale, l’ailier de 21 ans avait repris l’entraînement collectif en fin de semaine dernière.

De son côté, Le Parisien se remémore la défaite 6-1 du PSG en mars 2017 face au FC Barcelone. À cette époque, Luis Enrique était sur le banc du Barça. Après une défaite cinglante au match aller (4-0) au Parc des Princes, le technicien espagnol avait rapidement montré une attitude positive dès le lendemain. « Sourire aux lèvres et déterminé, l’Espagnol diffuse l’image d’un homme serein qu’il souhaite transmettre à ses ouailles. » Pourtant, le contexte était peu propice aux rêves et Luis Enrique était notamment pointé du doigt comme le premier responsable de cette lourde défaite. « Naufrage d’un Barça sans entraîneur » ; « Luis Enrique a sombré de façon assourdissante » ; « Une défaite qui est la triste réalité d’une équipe qui n’est qu’une absurdité tactique, physique et morale » pouvait-on lire dans la presse espagnole. Mais déjà à cette époque, Luis Enrique accordait peu d’importance aux articles qui lui étaient consacrés dans les médias.

Et rapidement, le coach espagnol a diffusé dans son vestiaire le discours d’une possible remontée au score. « Eternel optimiste dans l’âme, le futur sélectionneur de la Roja installe dans la tête de ses hommes ce scénario fou, impensable, inimaginable alors que le club parisien vient littéralement de rouler sur le Barça de Messi, Suarez et Neymar. Durant sa causerie, il prend à partie plusieurs de ses hommes, dont l’octuple Ballon d’or, et leur fait comprendre, à tour de rôle, que tout est possible sur la pelouse du Camp Nou, qu’ils ont les ressources nécessaires et le talent pour retourner la situation. » Avec les trois semaines séparant les deux matches, la petite graine de ce discours a eu le temps de germer. À chacune de ses prises paroles, le technicien barcelonais appelait à l’union sacrée pour entretenir l’idée d’une folle remontée. À une semaine de ce match retour, il avait annoncé son départ en fin de saison et pouvait désormais pleinement se focaliser sur le terrain. Pour cette confrontation retour face aux Rouge & Bleu, Luis Enrique avait décidé d’opter pour une solution plus offensive en 3-4-3 et de laisser tomber son traditionnel 4-3-3, en sacrifiant Jordi Alba. Il avait testé ce schéma de jeu lors des deux rencontres précédentes pour des résultats probants avec deux larges victoires face à Gijon (6-1) et le Celta Vigo (5-0). Les décisions arbitrales et les choix de Luis Enrique auront donc pesé sur le résultat final.

Enfin, Le quotidien francilien se questionne sur le troisième homme qui accompagnera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque face au FC Barcelone. Habituel titulaire, Bradley Barcola semble encore trop juste pour débuter cette rencontre. Aujourd’hui, il est difficile de dire qui de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Lee Kang-In occupera cette place vacante. Si on prend en compte la forme du moment, le Portugais est le candidat naturel pour ce poste. Il reste sur deux réalisations face à l’Olympique de Marseille (0-2) et le Clermont Foot (1-1) et il a surtout inscrit 8 buts en 2024. Mais son passé en Ligue des champions, où il a seulement débuté face à Newcastle (1-1) et n’a pas joué une seule minute en huitièmes de finale contre la Real Sociedad, ne plaide pas en sa faveur. Concernant Randal Kolo Muani, la situation est inversée car qu’il avait débuté tous les matches de poule dans la peau d’un titulaire. Mais son rendement actuel, avec 10 matches d’affilée sans marquer avec le PSG, le fait partir de plus loin.

Marco Asensio reste aussi une option. L’Espagnol connaît bien le club catalan pour l’avoir affronté à de nombreuses reprises en Espagne (23 fois pour un bilan de 8 victoires, 4 nuls et 11 défaites). L’ancien Madrilène a un profil pour organiser le jeu mais il manque de continuité pour espérer démarrer la rencontre et ne fait donc pas partie des favoris. Enfin, un joueur semble tenir la corde pour démarre cette rencontre : Lee Kang-In. Le Sud-Coréen est dans une bonne forme et sa présence sur le banc face à Clermont (un match qui a permis de faire souffler beaucoup de cadres) n’est pas passée inaperçue. Le joueur de 23 ans a la confiance de Luis Enrique et était notamment titulaire en demi-finales de Coupe de France face au Stade Rennais (1-0) aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Plus créatif que Kolo Muani ou Ramos, il peut amener l’équilibre à droite, alors que le couloir opposé devrait logiquement être porté sur l’offensive avec Mendes et Mbappé. Sa bonne patte gauche sur coup de pied arrêté est un argument qui peut compter dans un match où le moindre détail aura son importance », explique LP.

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Marquinhos (c), Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Lee, Dembélé, Mbappé.