Revue de presse PSG : Luis Enrique, Dembélé, défense…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 30 avril 2024. Luis Enrique, la nouvelle star du PSG, l’art du dribble de Dembélé, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, un quatuor défensif qui semble le meilleur, Dortmund et le PSG, deux clubs différents d’il y a quatre mois…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur Luis Enrique, la nouvelle star du PSG. Le quotidien sportif estime que le coach espagnol est devenu l’incarnation principale du projet du PSG. « La fin décrétée du star-system, matérialisée par les départs spectaculaires de Lionel Messi et de Neymar en 2023, trouvera son aboutissement cet été avec l’envol, non désiré celui-là, de Kylian Mbappé. Son déclassement au fil de la saison (mise à l’écart provisoire du groupe pro, positionnement fluctuant, gestion erratique en L1) a anticipé le vide qui attend les champions de France. » Si Warren Zaïre-Emery pourrait endosser le rôle de nouvelle égérie du club de la capitale, le vrai patron et le visage de cette équipe, aujourd’hui, porte un autre nom : Luis Enrique, lance le quotidien sportif. « Depuis son arrivée, il dégage surtout quelque chose, il incarne aujourd’hui ce PSG. Parce que c’est lui, le maître à bord sur le plan sportif, celui qui définit le plan de jeu, choisit qui joue et à quel poste. Un terrain sur lequel personne n’ose contester son autorité en interne. » Cela vaut pour le président Nasser al-Khelaïfi ou le conseiller football Luis Campos, avec lesquels il entretient des relations fluides et efficaces, pour les joueurs, auxquels il a imposé son management parfois incompris mais appliqué, et aussi pour son propre staff, auprès duquel il peut solliciter des infos mais qui respectent son magistère, explique l’Equipe. « Dans les réunions, il travaille en considérant les choses sur le long terme et ne donne pas le sentiment d’être juste venu prendre un (énorme) chèque avant d’aller voir ailleurs. » Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, l’idée d’une prolongation est encore dans l’air, même si aucune discussion n’a été entamée pour l’heure, chacun étant concentré sur les échéances à venir, avance le quotidien sportif.

Le quotidien sportif évoque aussi Ousmane Dembélé et son art du dribble. Pour l’Equipe, le numéro 10 du PSG a développé un sens du un-contre-un rare. « Dans les faits, cela se traduit par des appuis légers, une grande laxité de cheville et une grande souplesse articulaire. Enfant puis adolescent, Dembélé n’était pas spécialement réputé pour sa vitesse. Son développement musculaire du bas du corps et sa conduite de balle maîtrisée en ont fait un ailier rapide et véloce. » Le quotidien sportif explique aussi qu’il y a une part d’instinct dans le jeu de dribbles de Dembélé. « Ce qui marque dans le jeu de dribbles de l’ailier, c’est aussi le peu d’artifices. « Dembouz » n’est pas adepte par exemple du passement de jambes ou de la roulette. » Quand il reçoit le ballon – contrôle intérieur ou extérieur -, Dembélé accélère en multipliant les touches de l’extérieur. Dembélé dispose ensuite d’un éventail de feintes très important. De corps, avec une volonté marquée de provoquer un mouvement chez le défenseur, comme de frappes. Une série de feintes qu’il a beaucoup travaillée enfant et qu’il maîtrise parfaitement, note L’Equipe. « Au-delà de sa conduite de balle et ses feintes, c’est par sa technique dans les changements de direction que Dembélé se distingue. » À ces postes d’ailier, où le taux d’échec dans le dribble reste élevé, le rapport à l’erreur est essentiel à appréhender. Dembélé s’appuie sur une confiance absolue en son jeu, indique le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi le quatuor défensif type du PSG, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Ce dernier, qui n’a joué que deux fois ensemble cette saison (contre Rennes en Coupe de France et le quart retour contre le Barça), apparaît comme la meilleure défense des Rouge & Bleu. Elle semble « la plus expérimentée, la plus complémentaire, celle qui offre le plus de cohérence et de certitudes, notamment parce que chacun d’eux évolue à son poste. » À l’exception de l’international portugais, les trois autres possèdent une solide expérience en Ligue des champions « avec déjà 45 matches de C1 disputés par Achraf Hakimi, à 25 ans seulement, avec le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et bien sûr le PSG. Lucas Hernandez (28 ans) en compte 49 (Atlético Madrid et Bayern Munich avant Paris). Sans plusieurs blessures, son total devrait être bien supérieur. Un peu comme celui de Marquinhos (29 ans) qui a disputé, en douze ans dans la capitale, 89 rencontres de Ligue des champions. » L’Equipe souligne aussi la discipline des latéraux qui, à tour de rôle, pensent toujours à compenser la montée de l’autre et ainsi rester à trois défensivement quand l’équipe attaque. « Mercredi, cet aspect sera l’une des clés face à Dortmund et sa faculté à évoluer en attaques rapides. »

A voir aussi : Sa relation avec Dembélé et Mbappé, la C1, Dortmund… Barcola se confie

De son côté, Le Parisien se penche sur le match entre le PSG et Dortmund, eux qui se retrouvent quatre mois après s’être affrontés en phase de poules de la Ligue des champions. À l’issue du match nul sur la pelouse du Signal Iduna Park qui a qualifié le PSG pour les huitièmes de finale, Luis Enrique avait promis un PSG plus fort en deuxième partie de saison. Une promesse tenue, estime le quotidien francilien. « Comme il l’avait annoncé, ses principes sont mieux assimilés par l’ensemble de sa troupe et il s’appuie sur davantage de valeurs sûres qu’un onze type figé. » Comparé à la phase de poules, le changement le plus spectaculaire concerne deux hommes et un état d’esprit. « De Dortmund 13 décembre à Dortmund 1er mai, Vitinha et Bradley Barcola ont pris une épaisseur et une envergure nouvelles. Ils avaient débuté en Allemagne et commenceront encore ce mercredi, mais leur confiance est décuplée. » Le Parisien explique que le coach espagnol a transmis une foi et créé un caractère de compétiteurs au sein de son effectif, lequel s’est endurci mentalement par rapport à la première partie de saison et aux années précédentes.

Le quotidien francilien qui propose une composition probable du PSG, avec très peu de surprises dans cette dernière.