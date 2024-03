Revue de Presse PSG : Luis Enrique, Ligue 1, Mbappé, EdF…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 22 mars 2024. Luis Enrique voit son avenir chez les Rouge & Bleu, le match FC Lorient / PSG décalé au 24 avril, la Ligue 1 s’associe à McDonald’s, Kylian Mbappé en conférence de presse, quelle charnière centrale pour les Bleus…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Luis Enrique. Lors d’un live Twitch organisé sur sa chaîne ce jeudi soir, le technicien espagnol a répondu à plusieurs questions de ses abonnés pendant une heure et quart. « Une façon pour l’entraîneur du PSG de donner un écho à la fondation portant le nom de sa fille, tout en choisissant les sujets évoqués. » Interrogé sur l’intérêt du FC Barcelone à son égard pour l’après Xavi, le coach des Rouge & Bleu s’est montré assez clair sur cette question : « Un éventuel retour à Barcelone un jour ? Si on parle d’envie, j’ai toujours dit que ça me plairait. Mais la réalité est qu’il est difficile de croiser nos routes (…) J’ai pour règle de respecter mes contrats (jusqu’en 2025 avec le PSG, ndlr) et d’être correct avec les gens qui me font confiance. Dès mon premier rendez-vous avec le PSG, j’ai vu que c’était un endroit pour développer un très beau projet. Je suis ravi et je ne peux que les remercier. Si quelqu’un doit déchirer le contrat, ce ne sera pas moi. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas. » De son côté, le PSG n’a aucune intention de lui ouvrir la porte, rapporte L’E. Au-delà des résultats, les dirigeants parisiens ne cachent pas leur satisfaction du travail accompli par l’ancien sélectionneur de l’Espagne et de son projet de jeu mis en place. En interne, ils louent aussi l’attitude et l’implication totale du coach de 53 ans.

Aux yeux du board des Rouge & Bleu, Luis Enrique est l’homme de la situation afin de poursuivre le projet global du club lancé l’été dernier (équipe plus joueuse, plus jeune, plus collective). Les dirigeants du PSG « n’ont aucune intention de lui ouvrir la porte à l’intersaison pour rejoindre la Catalogne. » Surtout que le dirigeant barcelonais, Deco, a confirmé l’intérêt du Barça pour le technicien espagnol : « Je l’aime beaucoup. C’est une référence à tous les niveaux, entraîneur, manager et en tant que personne. Il a tout ce que doit avoir un entraîneur de top niveau. » S’il va donc affronter son ancienne équipe en quarts de finale de Ligue des champions, Luis Enrique donnera son maximum pour amener sa formation au tour suivant : « Sur le plan émotionnel, pour moi cela va être difficile. Mais je suis professionnel et je dois me vouer au club où je suis et qui a décidé de m’accorder sa confiance. »

Concernant la programmation de la 29e journée de Ligue 1, la LFP a décidé de reporter le match opposant le FC Lorient au PSG au 24 avril. Cela concerne aussi les matches Monaco-Lille et Marseille-Nice. Initialement prévues le week-end du 13 avril, ces rencontres ont été décalées afin de laisser les formations encore engagées en Coupe d’Europe préparer leur double confrontation de la meilleure des manières. Les Rouge & Bleu auront ainsi six jours sans compétition entre le match aller (10 avril) et le retour (16 avril) face au FC Barcelone.

Enfin, le quotidien sportif revient sur le nouveau naming du championnat de France avec McDonald’s qui s’est associé à la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons. Le conseil d’administration de la LFP s’est réuni ce jeudi matin afin d’accoler le nom de la société américaine à la L1 et ainsi remplacer Uber Eats à partir de la saison prochaine. Selon les informations de L’Equipe, McDonald’s versera 90M€ sur les trois ans, soit 30M€ annuels. « Par rapport au deal précédent, les montant sont quasiment doublés, car Uber Eats débourse aujourd’hui 16M€ par an pour associer sa marque à la Ligue 1″, rappelle L’E. Une hausse des revenus qui est une bonne nouvelle pour la LFP, qui a déjà signé un contrat record de 155M€ sur cinq ans (31M€ annuels) avec la société de marketing sportif Infront pour les droits de live betting (paris en direct) de la L1, de la L2 et du Trophée des champions sur l’ensemble de la planète (hors France).

Mais désormais, un autre gros dossier doit se régler, celui des droits TV pour la période 2024-2029. Après un appel d’offres infructueux, la LFP négocie au gré à gré avec les acteurs du marché. « Il existe une possibilité que beIN Sports prenne quelques matches (un en exclusivité et deux en co-diffusion par exemple) en complément, éventuellement, de l’entreprise britannique DAZN. » Autre possibilité, que beIN SPORTS récupère la totalité des droits de la Ligue 1, en plus des droits internationaux. « Avec un total (droits domestiques et internationaux) proche de 900 millions d’euros annuels, le souhait de la LFP », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le live Twitch de Luis Enrique. Plus de 460 jours après son dernier live, le technicien espagnol a d’abord débuté son retour par dix minutes consacrées à la création d’une fondation : « Un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. L’objectif est d’aider les familles qui n’ont pas les moyens d’aider les enfants malades. » Le coach de 53 ans a présenté un logo et une chanson en hommage à sa fille Xana, décédée en 2019 à l’âge de 9 ans d’une tumeur osseuse. Puis, le coach du PSG s’est lancé dans un questions-réponses avec ses internautes. Et l’ancien entraîneur du FC Barcelone a notamment été questionné sur ses retrouvailles avec son ancienne formation en Ligue des champions : « Je le vois très difficile. Non pas parce que c’est un club énorme mais parce qu’avec notre staff, nous nous sommes posé cette question : combien de joueurs du Barça seraient titulaires au PSG ? Ter Stegen, Araujo, De Jong, Gündogan, Pedri, Lamine Yamal, sans aucun doute, Lewandowski, sans aucun doute… Ils sont sept ou huit à pouvoir être titulaire au PSG. Mais aussi au Real, au Bayern, à Arsenal… C’est énorme. »

Le technicien espagnol a aussi donné son favori entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund en cas de qualification pour les demi-finales de C1 : « Que le meilleur gagne. Mais l’Atlético de Madrid pour revenir en Espagne, ça serait bien. Et un club espagnol en finale. Ou un ami comme Mikel (Arteta, entraîneur d’Arsenal) ou Pep (Guardiola, coach de Manchester City) », a-t-il déclaré. Luis Enrique a aussi été questionné sur Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé ou encore Xavi Simons. Les meilleurs extraits de ce live Twitch seront à retrouver sur notre site ici.

Le quotidien francilien rapporte aussi que l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est attendu ce vendredi en conférence de presse. À la veille du match amical face à l’Allemagne au Groupama Stadium, le capitaine des Bleus devrait répondre aux questions des médias ce vendredi après-midi, aux alentours de 17h30. Concernant l’effectif des Bleus, Mike Maignan était présent à l’entraînement, ce qui indique que les nouvelles sont rassurantes à son sujet. Une décision sera prise ce vendredi pour savoir s’il pourra tenir sa place face à la Mannschaft. En cas de forfait, il sera remplacé par Brice Samba, gardien numéro 2 dans la hiérarchie. « Le reste de l’effectif était au complet et a bénéficié d’une séance globalement légère avant de prendre la direction de Lyon. »

Enfin, Le Parisien se pose des questions sur l’indécision autour de la charnière centrale de l’équipe de France à trois mois de l’Euro. Après le départ à la retraite de Raphaël Varane, le duo Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté semblait tenir la corde. Mais avec leurs blessures récurrentes, les deux défenseurs centraux ont seulement été alignés à quatre reprises ensemble, la dernières rencontre en date remonte à juin 2023 face à la Grèce. Reste à savoir si cette rencontre amicale face à l’Allemagne sera l’occasion de les revoir ensemble. « Leur vécu commun (au RB Leipzig) ainsi que leur complémentarité sont de vrais atouts à un poste nécessitant énormément d’automatismes. Une cinquième association ferait sens, mais rien n’est encore acté. » Lors de la mise en place de mercredi à l’entraînement, Didier Deschamps a aligné une charnière Upamecano-Pavard avant d’associer Konaté à son ancien partenaire. « confirmant l’idée que le sélectionneur n’avait pas définitivement arrêté son choix dans ce secteur concurrentiel à trois mois de l’Euro », rapporte LP. Si Dayot Upamecano part avec un temps d’avance, le défenseur du PSG – Lucas Hernandez – « demeure une alternative crédible dans l’axe gauche. » De son côté, Benjamin Pavard a une réelle chance à saisir depuis qu’il a été repositionné dans l’axe avec l’Inter Milan.