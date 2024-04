Revue de presse PSG : Luis Enrique, Mbappé, Barcelone…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 16 avril 2024. Les raisons de croire en une qualification en demi-finale, comment le PSG s’est préparé pour ce match retour ? Kylian Mbappé attendu au tournant, Luis Enrique s’est préparé à une nouvelle remontada…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le quart de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Le quotidien sportif liste les raisons de croire en une qualification du PSG en demi-finale de la Champions League malgré sa défaite à l’aller au Parc des Princes. La première raison, les médias espagnols vont devoir composer une autre musique que celle d’une Remontada possible pour insinuer le doute, comme ce fut le cas à chaque fois que les Parisiens ont traversé les Pyrénées pour un match à élimination directe, depuis 2017. Le deuxième motif d’espoirs, selon le quotidien sportif, la fin « de l’optimisme à outrance qui accompagnait le club de la capitale à la veille de recevoir le Barça. Quand Paris et son environnement se voient trop beau, la fin de l’histoire est souvent prématurée. Les Barcelonais auront eu la délicatesse de refroidir l’ambiance. » La troisième, jamais Paris ne s’est qualifié les cinq fois où il a perdu un match aller à domicile en phase à élimination directe de la Ligue des champions. « Vu de loin, cela ressemble à une très mauvaise nouvelle. De près aussi, à vrai dire. Sauf que le projet a changé, on vous dit, et la manière d’être avec. Il suffit d’observer l’attitude des Parisiens au sortir du match aller : ils étaient presque plus confiants qu’avant le coup d’envoi. » L’Equipe explique que les joueurs du PSG savent l’ampleur du chantier qui les attend. « D’une certaine manière, Barça – PSG est devenu un classique du foot européen contemporain. Et les classiques, Paris a appris à se les approprier. Il lui faudra cependant montrer un peu plus d’agressivité et de clairvoyance qu’une semaine plus tôt. » Le quotidien sportif conclut en expliquant que le retour de suspension d’Achraf Hakimi devrait permettre de revoir le PSG dans une configuration un peu plus habituelle.

L’Equipe évoque aussi la façon dont le PSG a préparé le match retour. Après la défaite sur la pelouse du Parc des Princes, les Parisiens ont accusé le coup, avance l’Equipe. Avant de retrouver l’harmonie et de faire retentir les éclats de rire lors de la séance de veille de match, lundi, sur la pelouse du stade Olympique de Montjuïc, les Parisiens ont tout de même vécu un petit moment de tension, explique le quotidien sportif. « À l’aller, Marquinhos s’en est ouvertement pris à Vitinha, coupable, à ses yeux, de ne pas être bien placé. Le milieu portugais aurait alors rétorqué qu’il obéissait aux consignes du coach, ce qui a eu le don d’énerver son capitaine, qui lui a fait savoir. Mais le calme est vite revenu. » Les deux premiers jours post-défaite ont été consacrés à la régénération des corps et des esprits. « Dès le samedi, Luis Enrique peaufinait sa stratégie tactique du match retour afin de remettre les pendules à l’heure. » Le quotidien sportif indique aussi que Luis Enrique ne doute pas de la détermination de ses joueurs à renverser la tendance. Présent à l’entraînement de veille de match, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos discutaient paisiblement. « Les deux dirigeants ne laissaient transpirer aucune forme de stress comme si, eux aussi, étaient habités par la conviction que l’exploit était à portée de main. »

Le quotidien sportif évoque aussi Kylian Mbappé. L’attaquant, qui quittera le PSG pour le Real Madrid cet été, « va connaître, par anticipation, son premier Clasico dans la peau d’un futur joueur du Real Madrid ou tout au moins certains des aspects, pas forcément les plus agréables. » L’Equipe explique que Kylian Mbappé devra s’attendre à un accueil spécial des fans barcelonais qui ne détestent rien de plus qu’un joueur ou un dirigeant madrilène. Sifflets, huées, insultes escorteront très probablement l’annonce de son nom ou chacune de ses prises de balles. « La mine souriante et l’attitude décontractée de l’attaquant lors des premières minutes de l’entraînement de veille de match, lundi en fin d’après-midi, tendent à confirmer qu’il aborde, ce qui pourrait être son dernier match de C1 sous les couleurs parisiennes, avec sérénité. » Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a concentré les regards, les commentaires et les critiques en marge du premier acte. Il en sera de même pour la seconde manche, mardi soir, où il doit une revanche à lui-même, mais aussi à ses partenaires après son match raté à l’aller, avance l’Equipe. À l’issue de cette rencontre au Parc des Princes, il a essuyé les critiques, même dans la presse madrilène. « Mbappé sait ce qui l’attend pour les prochaines saisons. Il peut commencer, dès ce mardi soir, à envoyer des messages à ses futurs hôtes », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi l’attente autour de Kylian Mbappé. Le quotidien francilien indique que les théories fusent pour expliquer le creux du numéro 7 du PSG ces dernières semaines. « Il aurait la tête au Real Madrid, son futur club. En réduisant son temps de jeu, Luis Enrique, passé d’entraîneur fan à coach plein de défiance à son endroit, aurait diminué sa motivation et son impact athlétique. Son manque de connexion aux autres, flagrant face aux Catalans, s’inscrirait dans la logique d’une saison morne où son influence se limiterait aux buts. Il cacherait sa stagnation sous le classement des statistiques. » Le Parisien se demande si l’une de ces théories est valable. « Tant qu’il existe un espoir de qualification, il ne dira rien, ne commentera rien, ne parlera pas. En attendant ses explications, il demeure une source d’espoirs pour les fans du PSG. » Un champion de sa dimension ne peut pas rater deux fois de suite un rendez-vous aussi important dans un sport où les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, lance Le Parisien. « Après un septennat, Kylian Mbappé dispute ses dernières rencontres de C1 avec Paris, son autre club de cœur avec le Real. Il en reste au moins une, quatre maximum. Il quitterait le PSG par la petite porte en cas de nouvelle contreperformance. » Le quotidien francilien explique que dans l’entourage du joueur, on explique qu’il débarque à Barcelone avec l’esprit de revanche.

Le Parisien évoque aussi la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. « Une bonne tape sur l’épaule, une petite vanne et un éclat de rire approbateur. Dimanche, dans les tribunes du Campus PSG, seuls les regards les plus attentifs ont saisi le fugace moment de complicité entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, assis l’un derrière l’autre pour assister au carton des Titis du centre de formation face à Dunkerque. » Un proche du staff parisien assure au quotidien francilien « n’avoir jamais décelé de quelconque signe de désamour » entre les deux hommes. « Ce sont deux gros chambreurs. Luis aime manager à l’humour et comme Mbappé est assez réceptif dans ce domaine », indique ce proche. Malgré ça, depuis son annonce sur son avenir, l’international français « ne semble pas toujours s’amuser du traitement, soudain très morcelé, que lui réserve celui qui en début de saison l’avait élevé au rang d’indéboulonnable. » Touché, sans doute agacé aussi par son utilisation, le buteur parisien garde toutefois un profond respect pour le coach qui l’a notamment soutenu mordicus durant son passage par le loft cet été et dont il salue les qualités professionnelles, lance Le Parisien. Ce dernier explique que le coach du PSG apprécie sincèrement son joueur et « n’oublie pas qu’il a pu compter sur lui lorsque ce dernier a sans ciller évolué à la pointe de l’attaque, poste qui n’a pourtant pas sa préférence. »

Le Parisien évoque aussi Luis Enrique qui s’est préparé à une nouvelle remontada, mais cette fois-ci du côté du PSG. Depuis la rencontre aller au Parc des Princes, le coach espagnol n’a rien changé de ses habitudes. « Convaincu que son équipe va se qualifier, il a fait passer le message à son groupe dès la fin de la première manche et en le répétant de façon très positive ces derniers jours à l’entraînement », avance le quotidien francilien. Ce dernier explique que Luis Enrique sait mieux que quiconque que tout reste possible. « Il a mis l’accent sur la croyance, l’unité et la force collective pour faire ce déplacement en Catalogne une réussite pour le PSG qui ambitionne de retrouver les demies de la Ligue des champions pour la première fois depuis trois ans. » Le Parisien explique que ses joueurs se sont parlés et n’ont qu’un seul but, rectifier le tir. Même s’il était à la tête du Barça en 2017, il ne compte pas s’appuyer sur ce match pour motiver son groupe. « Depuis le tirage, l’entraîneur du PSG est persuadé que la qualification se jouera à Barcelone. Il n’a donc pas cédé à l’affolement cette semaine et pense que son équipe va faire valoir sa fraîcheur physique pour renverser le Barça. » Le Parisien explique qu’au Campus, on décrit un Luis Enrique gonflé à bloc et déterminé à en découdre.