Revue de Presse PSG : Luis Enrique, Mbappé, Beraldo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 décembre 2023. Luis Enrique qui aime utiliser certains joueurs à plusieurs postes, le positionnement de Kylian Mbappé en numéro 9, la piste Beraldo…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le dernier match du PSG de l’année 2023, la réception de Metz dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1 par le prisme du turnover permanent de Luis Enrique. « L’entraîneur du PSG n’hésite pas à aligner certains joueurs à plusieurs postes différents d’une rencontre à l’autre, voire au cours d’un même match. Parfois, il s’agit de répondre à une absence (blessure, suspension). Parfois, c’est un choix purement tactique. » Le dernier exemple en date, Warren Zaïre-Emery, qui a été placé à un poste hybride de latéral droit/relayeur contre Lille dimanche, lui qui a aussi déjà été utilisé comme sentinelle, avance le quotidien sportif. « La liste est longue des joueurs qui ont connu deux, trois, quatre postes. Il arrive que ce soit avec des tâches proches, mais aussi que ça n’ait rien à voir. Carlos Soler a ainsi évolué relayeur droit, latéral droit et latéral gauche. » Le technicien espagnol assume pleinement ce management, qui répond à deux principes qui lui sont chers. En premier lieu, la concurrence : il aime pouvoir s’appuyer sur un groupe élargi, avec dans chaque ligne plusieurs solutions de qualité qui se tirent la bourre, lance l’Equipe. Luis Enrique « aime aussi s’appuyer sur la polyvalence de ses troupes, quitte à la provoquer. »

Le coach du PSG cherche sans cesse à challenger son groupe pour le pousser à se dépasser, estime le quotidien sportif. « Il n’est pas un cas isolé, loin de là. Un Pep Guardiola ou un Thomas Tuchel, par exemple, ont toujours adoré les joueurs multitâches et n’hésitent pas à les déplacer comme des pions pour servir leurs visées tactiques et collectives. » Le problème est que, si c’est revigorant pour des mécaniques rodées, ce PSG est en pleine construction depuis cet été. Cela fait beaucoup de changements à digérer pour ne pas en ajouter au quotidien, lance l’Equipe. « La plupart des joueurs acceptent ce bonneteau sans états d’âme, jugeant que l’essentiel est d’être de la partie. Mais cette façon de faire n’est pas sans risques. Individuellement, il peut indisposer les concernés, voire les fragiliser (perte de confiance) ou les démotiver (déception de ne pouvoir apporter dans leur secteur clé). » Mis devant le fait accompli, ils découvrent parfois leur poste sur le paperboard le jour du match, sans avoir été prévenus ni spécifiquement préparés pendant la semaine. Ils ne comprennent d’ailleurs pas toujours le choix de leur coach, lequel n’est pas du genre à justifier ses décisions, indique l’Equipe. « Collectivement surtout, cette rotation continue n’aide pas à trouver des certitudes et des repères communs« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe fait également un point sur le placement de Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Le quotidien sportif explique que « Luis Enrique semble avoir contrarié Kylian Mbappé en ne plaçant pas l’attaquant dans les conditions qu’il préfère. Le Français évolue plus souvent en pointe et son épanouissement dépend surtout de ceux qui l’entourent. » L’Equipe fait un constat sur le début de saison du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Quand il a débuté dans l’axe mais qu’un deuxième attaquant de pointe l’accompagnait, Mbappé a marqué 6 buts en 5 rencontres (2 penaltys). Lorsqu’il a évolué seul en pointe, il a moins brillé : 2 réalisations en quatre matches (1 penalty). « En ce moment, ses coéquipiers les plus proches se nomment Bradley Barcola et Ousmane Dembélé et ils ont besoin de deux choses : un buteur pour reprendre leurs centres, et un joueur avec qui combiner. Leur compatriote est adroit dans ces deux domaines mais cherche, lui, constamment à démarrer ses actions depuis le demi-espace gauche, pas dans la surface« , note le quotidien sportif. Mais si Mbappé est inarrêtable ou presque quand l’un de ses partenaires mobilise les centraux adverses, la menace est logiquement moins grande lorsque personne ne remplit ce rôle. « À ce stade, deux questions restent donc en suspens. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos finiront-ils par être en mesure de durablement « jouer les Giroud » pour Mbappé ? Et Luis Enrique s’adaptera-t-il à sa star ? Dans ses systèmes, deux joueurs doivent coller chacun une ligne et les ailiers défendre. Au Barça, pour permettre à Neymar et Messi d’évoluer à l’intérieur, ce sont les latéraux qui occupaient la largeur. Le coach du PSG guette peut-être impatiemment le retour de Nuno Mendes pour repenser son côté gauche« , conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi les expérimentations tactiques de Luis Enrique avec le PSG. « On guette avec gourmandise l’identité des joueurs alignés pour tenter de comprendre à quels postes leur entraîneur a décidé de les faire jouer et essayer de déchiffrer les contours de son schéma tactique. Celui-ci recèle souvent de surprises ou d’innovations, parfois mieux senties que d’autres, avec un goût prononcé pour le turn-over : depuis le début de saison, Luis Enrique n’a aligné qu’à une seule reprise la même équipe lors de deux matchs consécutifs (PSG-Lens, Lyon-PSG). » Si ces expérimentations pourraient être perçues comme des tâtonnements de sa part, elles sont en réalité le fruit d’une réflexion nourrie afin que son équipe devienne le plus imprévisible possible, avance le quotidien francilien. Le coach du PSG veut maîtriser les éléments, ne pas les subir, et c’est en impliquant le plus de joueurs possibles qu’il estime mener à bien sa mission. Le Parisien indique que ce « manque de stabilité d’un match à un autre n’en reste pas moins déroutant pour certains joueurs parisiens qui apprécieraient bénéficier d’un cadre un peu plus lisible ou d’enchaîner davantage sur la durée, plutôt que d’alterner entre différentes positions ou entre le banc et le onze. » Dans ces changements permanents, il reste le cas Kylian Mbappé. Depuis quatre matches, il est placé au poste de numéro 9. Un repositionnement pour l’instant peu convaincant et qui pourrait ne pas perdurer en raison du profil hybride de Mbappé et de cette flexibilité permanente que s’accorde Luis Enrique, assure Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi Lucas Beraldo, annoncé proche de rejoindre le PSG. « Il est un peu tôt pour garantir que le défenseur central gaucher sera Parisien d’ici quelques semaines, ou même que Paris décidera d’accélérer sur ce dossier plus qu’un autre. » Mais le Parisien indique que le défenseur central de Sao Paulo (20 ans) figure bien dans une liste que le club a dressé en cas de recrutement en défense. « Le PSG n’est pas en terrain inconnu dans ce dossier, puisque l’un des représentants est celui de Marquinhos. Il a aussi été vu par Luis Campos lors de la dernière trêve internationale. » En défense, les retours de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe se font attendre. Sans date de retour précise des deux joueurs, Luis Campos doit donc anticiper d’éventuelles retouches, avance le quotidien francilien. « C’est en ce sens qu’il a coché plusieurs noms, parmi lesquels Lucas Beraldo, même s’il a aussi confié à plusieurs interlocuteurs qu’il pourrait ne pas faire de recrue cet hiver« , conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi ce dossier Lucas Beraldo. Le quotidien sportif confirme que le défenseur central a donné son accord pour rejoindre le PSG. « Les derniers échanges portent sur un transfert supérieur à 20 millions d’euros, bonus compris. Rien n’est toutefois acté et Paris a d’autres pistes ouvertes. L’hypothèse d’une acquisition cet hiver pour une arrivée l’été prochain est également envisageable. » Charles Hembert, adjoint français de Rogerio Ceni, l’ancien entraîneur du Sao Paulo FC, ne tari pas d’éloge sur Lucas Beraldo. « Il a saisi l’opportunité car c’est un défenseur épatant. Techniquement, il est vraiment exceptionnel. Sa conduite de balle et sa faculté à casser les lignes sont impressionnantes. En plus, il est polyvalent et pourrait même évoluer milieu de terrain. C’est évident qu’il a un grand avenir en Europe. En plus d’être un super joueur, c’est un garçon qui a une super mentalité et un super comportement. »