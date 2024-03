Revue de Presse PSG : Mbappé, Barcola, EdF…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 23 mars 2024. Le match amical de l’équipe de France face à l’Allemagne, Kylian Mbappé reste énigmatique sur son avenir, Bradley Barcola sorti sur blessure avec les Bleuets…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la conférence de presse d’avant-match de Kylian Mbappé avant la rencontre amicale France – Allemagne (ce samedi à 21h sur TF1), au Groupama Stadium. Et l’attaquant du PSG n’a pas voulu évoquer son avenir, lui qui est fortement annoncé au Real Madrid après la fin de son contrat à Paris cet été. « Je n’ai rien annoncé parce que je n’avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que je viendrais parler comme un homme et comme je ne l’ai pas fait, c’est que je n’ai rien à annoncer », a-t-il déclaré face à l’insistance des journalistes. Mais, « pouvait-il vraiment faire autrement alors que son accord avec le Real Madrid ne peut pas encore être rendu public et qu’il n’a jamais souhaité utiliser l’équipe de France pour parler de son cas personnel ? », se demande L’E. L’attaquant de 25 ans préfère rester concentré sur le sprint final avec son équipe, encore engagée dans trois compétitions. « L’idée de faire un triplé est plus importante que mon avenir. C’est vraiment important pour nous, on est concentrés sur ça, j’essaie de mettre toute mon énergie et ma force là-dessus. »

Le numéro 10 des Bleus a aussi manié l’ironie au moment d’être questionné sur son faible temps de jeu ces derniers temps : « C’est vrai que je me sens bien en ce moment, pas très fatigué, j’ai du temps. » En revanche, il a été beaucoup plus loquace au moment d’évoquer une possible participation aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. « J’ai toujours eu la même ambition. C’est spécial, j’ai toujours dit que je voulais y être mais que c’est un événement qui ne dépend pas de moi. Je ne peux pas me prononcer car on ne m’a rien dit (il a précisé qu’il parlait du PSG), on n’en a pas parlé. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je prends beaucoup plus de recul et si je ne peux pas les faire, ce sera comme ça. » Mais aujourd’hui, il sait que ses chances de participation sont quasi nulles, car son probable futur club (le Real Madrid) a envoyé une lettre à la FFF pour indiquer qu’il ne libèrera pas ses joueurs pour la compétition olympique.

🗣️ Kylian Mbappé : « Je ne me suis jamais caché, je n’ai jamais eu peur. Si j’avais quelque chose à dire, je le dirais. […] Désolé de vous décevoir, mais je n’ai rien de croustillant à vous annoncer » 🎙️😅 pic.twitter.com/sUsyEOsTwm — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 22, 2024

Cette décision de Luis Enrique de faire moins jouer Kylian Mbappé en Ligue 1 peut faire les affaires de Didier Deschamps. Depuis plus d’un mois, le coach du PSG utilise avec parcimonie son vice-capitaine lors des matches de championnat. « Pour le joueur, cela ne sera pas toujours agréable, même s’il sait ce qui compte vraiment dans un printemps de L1 sans suspense : La Ligue des champions, la Coupe de France et le Clasico. » De son côté, Didier Deschamps n’a pas caché les aspects positifs de cette situation : « La notion de fraîcheur est quelque chose d’important. C’est valable pour Kylian et tous les joueurs, qui arriveront de toute façon avec une certaine fatigue en fin de saison », avait expliqué le sélectionneur lundi. Kylian Mbappé jouera ce soir son 43e match de la saison, après avoir disputé seulement 70 minutes en moyenne en L1 depuis le début de l’exercice 2023-2024. « La théorie d’un printemps de repos reste très relative, surtout si le PSG parvenait à poursuivre l’aventure en C1, mais pour l’équipe de France, à l’évidence, chaque minute en moins sera bienvenue », conclut L’E.

Le quotidien sportif se concentre aussi sur le match face à l’Allemagne ce samedi soir, à trois mois de l’entrée en lice des Bleus à l’Euro 2024. Face à une sélection en plein doute, la France continue d’être désignée comme le grand favori de la compétition. « La continuité des résultats bleus est parfois banalisée, sous l’effet de l’habitude, mais reste une performance absolue, en regard des heures sombres qui avaient suivi l’après-Platini et l’après-Zidane, par exemple. » Pour la première fois depuis 2017, Didier Deschamps devra composer sans Antoine Griezmann, son joueur le plus créatif et le plus fluide dans le jeu de son équipe, mais il pourra s’appuyer sur Kylian Mbappé, plus frais que jamais après sa gestion au PSG ces derniers temps.

À voir aussi : PSG – Kylian Mbappé botte en touche sur son avenir

De son côté, Le Parisien se concentre aussi sur la prise de parole de Kylian Mbappé en conférence de presse. Et l’attaquant de 25 ans « n’a voulu ni froisser les Bleus ni son employeur, le PSG. Il a donc dribblé, esquivé ou fui les questions sur son avenir. Ses partenaires et son entraîneur en sélection auraient trouvé le moment déplacé et le club de la capitale aurait fulminé qu’il choisisse le cadre des Bleus pour divulguer la suite de sa carrière, quand bien même il s’agit d’un secret de polichinelle. » Le numéro 7 du PSG a surtout rappelé le sprint final excitant qui attend les Rouge & Bleu après la trêve internationale : « On est dans un sprint final, engagé dans toutes les compétitions. L’idée de faire le triplé (L1, Coupe de France, Ligue des champions) est beaucoup plus importante que la question de savoir si je vais rester ou pas. Il y a des matchs importants qui arrivent, on est concentré sur ça, je mets toute mon énergie et toutes mes forces dans ça. »

Pour éclaircir son avenir, le champion du Monde 2018 choisira certainement son timing de communication. « Désolé, mais je n’ai rien de croustillant à vous annoncer », a-t-il déclaré devant les journalistes. En conférence de presse, sur les douze questions posées au joueur, la moitié était centrée sur son avenir au PSG. Kylian Mbappé a aussi été questionné sur la diminution de son temps de jeu ces dernières semaines : « C’est vrai que je me sens bien en ce moment, pas très fatigué, j’ai du temps. » Pour Le Parisien, cette réponse est perçue comme une pique à son coach Luis Enrique. L’attaquant de 25 ans a aussi rappelé son désir de participer aux JO 2024. « Finalement, cet exercice médiatique où il ne pouvait rien révéler a dû envelopper son avenir d’un brouillard supplémentaire pour les fans qui ne possèdent pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien revient sur la sortie sur blessure de Bradley Barcola avec l’équipe de France Espoirs. Titulaire avec les Bleuets lors de la victoire renversante face à la Côte d’Ivoire (2-3) en match amical, l’attaquant du PSG a dû quitter ses partenaires dès la 25e minute de jeu. L’ailier de 21 ans a cédé sa place en se tenant l’arrière de la cuisse. « Inquiétant avant le quart de finale aller contre le FC Barcelone, le 10 avril. »