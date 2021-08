Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 25 août 2021 dans la presse hexagonale : la dernière ligne droite du mercato estival qui s’annonce épicée avec les informations qui circulent depuis hier soir, à savoir que le Real Madrid a formulé une offre de 160 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services de Kylian Mbappé (22 ans), sous contrat jusqu’au 30 juin prochain. Une offensive qui se serait heurtée à la volonté de ne pas vendre d’un Paris Saint-Germain pour l’heure inflexible.

“Le PSG se montre ferme et a décliné. Durablement ? Pas si sûr…” Le journal L’Equipe n’est pas si certain que le club de la capitale restera sur le même cap concernant Kylian Mbappé même si le rejet a été immédiat. Le Paris SG peut en effet réfléchir parce que l’attaquant est en fin de contrat et parce que les dirigeants ne s’attendaient pas à recevoir une première proposition madrilène aussi importante financièrement. “De quel réservoir disposera le Real Madrid ensuite pour sa deuxième proposition ? 190, 200M€. Selon les sources, les montants varient mais clairement et – Paris le sait pertinemment -, le club espagnol a des moyens. Certains, en interne, au PSG, estiment même que le Real Madrid est capable de dépasser la barre symbolique des 222M€ de Neymar à l’été 2017…”, écrit le journal sportif. Officiellement, chacun le sait ici, le PSG ne se dit pas vendeur. Mais serait-ce aussi “une posture pour faire monter les enchères ? Cette hypothèse n’est pas du tout à exclure”, juge le journal sportif français. Car selon ses informations, “une offre située autour des 200M€ nourrirait une vraie réflexion.” Et tout deviendrait possible d’ici au 31 août. Quid du joueur ? “S’il savait qu’une offre allait prochainement être transmise, le clan Mbappé n’avait pas été mis au courant de son timing, lit-on Et pour cause, l’attaquant, officiellement, n’a entamé aucune discussion – directe – avec le Real.” Mais “si le PSG trouve un accord” avec Madrid, alors il “s’engouffrera dans cette brèche.”

Le Real Madrid et Kylian Mbappé, “désireux de quitter le PSG après avoir refusé de prolonger son contrat qui se termine en 2022, sont d’ores et déjà d’accord sur les grandes lignes du futur accord qui pourrait les unir. Il ne manque que l’accord du Paris Saint-Germain, et c’est là que le bât blesse”, rapporte Le Parisien. On peut lire également que “hier soir, le Real laissait filtrer l’idée qu’il n’augmenterait pas son offre et n’irait pas plus haut que les 160M€ proposés.” Mais on est dans un jeu de poker menteur… “En tout état de cause, Mbappé n’a pas prévu d’aller au clash avec son employeur. La balle est dans le camp des dirigeants du PSG, et il les laisse faire.” Les heures et les jours à venir s’annoncent intenses.