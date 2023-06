Revue de presse PSG : Mbappé, Nagelsmann, Galtier, Verratti…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 15 juin 2023. Comment le PSG pourrait se remettre d’un potentiel départ de Mbappé, les destins de Christophe Galtier et Julian Nagelsmann liés ? Marco Verratti proposé dans le deal pour Bernardo Silva…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le dossier Kylian Mbappé. Et il se demande comment le PSG pourrait se remettre sportivement et économiquement d’un possible départ de son meilleur buteur. Le quotidien francilien rappelle que le projet parisien est bâti et construit autour de Kylian Mbappé depuis un an. « Comment impulser une nouvelle dynamique si jamais le PSG venait à perdre l’un des trois meilleurs joueurs de la planète ? » Sur le plan sportif, sa perte serait inestimable pour Paris. Lors de ses six saisons sous le maillot du PSG, il a terminé cinq fois meilleur buteur des Rouge & Bleu avec au moins 30 buts marqués. « On ne compte plus le nombre de fois où son génie a permis de faire gagner des matchs au PSG. Une influence qui n’a cessé de grandir au fil des années et qui s’est plus que jamais amplifiée au cours du dernier exercice« , indique Le Parisien.

Pour possiblement le remplacer, le PSG ne pourra pas trouver de remplaçant naturel, ni recruter un joueur de cette dimension aux qualités hors norme. Mais le club de la capitale « n’en a pas forcément l’envie non plus en réalité. » Le projet actuel est de privilégier le collectif aux stars ou aux individualités explique le club. « Nous aurons forcément besoin des deux, mais il s’agira de trouver le bon équilibre afin de créer une vraie équipe. » L’éventuel départ de Mbappé ne devrait d’ailleurs pas impacter considérablement le mercato du PSG en ce qui concerne l’identité des recrues, assure le quotidien régional. « L’arrivée de nouveaux joueurs dans la capitale n’est pas conditionnée au maintien du champion du monde dans l’effectif parisien« , même si les cibles comme Bernardo Silva ou Marcus Thuram seraient séduites à l’idée d’évoluer à ses côtés. Victor Osimhen serait toujours une piste majeure du PSG. « L’offre salariale, le temps de jeu proposé et le projet présenté (par ordre d’importance) sont des paramètres bien plus décisifs dans les négociations que la présence de Mbappé dans cet effectif.«

Un éventuel départ du numéro 7 du PSG aurait de fortes conséquences sur le volet marketing des Rouge & Bleu. « Sa présence a permis de travailler l’image de marque, de renforcer l’attractivité sportive et économique du Paris Saint-Germain mais aussi de peser sur les négociations auprès de certains clients et autres partenaires, pour finalement contribuer à l’augmentation des revenus. » Malgré ça, pas de quoi remettre en cause certains acquis commerciaux ni bouleverser la valeur du club, estimé ces dernières semaines à 4,2 milliards de dollars par Forbes, indique Le Parisien. « Concrètement, l’impact ne serait pas particulièrement visible en France. » Mais la vente de maillot pourrait avoir un impact. Le maillot floqué numéro 7 est fortement demandé. Plus loin encore que les produits dérivés du PSG, la quête de sponsors d’envergure, à l’étranger notamment, pourrait être perturbée, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi le possible rôle du président de la République, Emmanuel Macron dans ce dossier. Lors de son déplacement au salon VivaTech à Paris, le chef de l’État a été interrogé sur l’avenir de l’attaquant par un jeune supporter du PSG portant le maillot floqué au nom de l’attaquant. Emmanuel Macron « a indiqué vouloir essayer de pousser pour que ce dernier poursuive sa carrière dans la capitale, mais sans avoir de scoop à ce sujet. » Ce scénario rappelle terriblement le feuilleton de l’été 2022, indique le Parisien, lorsque Kylian Mbappé avait discuté de ses options avec le président de la République mais également Nicolas Sarkozy.

Le Parisien fait aussi un point sur le dossier du futur entraîneur du PSG. Christophe Galtier a été prévenu qu’il n’était plus l’entraineur des Rouge & Bleu la saison prochaine. Pour le remplacer, la piste prioritaire se nomme Julian Nagelsmann. Les deux coachs pourraient avoir un destin croisé assure le quotidien francilien. « Grand favori à la succession de Christophe Galtier, l’Allemand n’est, pour l’heure, toujours pas le nouvel entraîneur du PSG. » Et il ne le sera sans doute pas, lui ou les autres contactés comme Luis Enrique et Xabi Alonso, tant que le départ de Christophe Galtier sera officialisé, avance Le Parisien. Même s’il a été renvoyé, Nagelsmann est toujours lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2026. « Le Bayern entendrait récupérer une indemnité de plusieurs millions d’euros en cas de départ de Nagelsmann vers Paris. » Christophe Galtier sera-t-il soumis au même régime, se demande le quotidien régional. Pas sûr. En effet, le coach parisien négocie actuellement les modalités d’un départ qui se chiffrerait à 6 millions d’euros. Après son départ du PSG, il pourrait rapidement rebondir à l’étranger plutôt qu’en France. Et il serait la piste prioritaire de Naples. Selon les informations du Parisien, « le président de Laurentiis, qui devait peser le pour et le contre de chaque candidat dès ce mercredi avec ses bras droits, se laisserait dans le pire des cas une douzaine de jours de réflexion. » Mais il pourrait trouver son futur coach dans un délai plus court conclut le quotidien francilien.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi l’avenir de Christophe Galtier. Le coach du PSG, qui a vu ses dirigeants lui expliquer que son aventure au PSG s’arrêtait à un an de la fin de son contrat. Mais il pourrait ne pas rester longtemps sans club, puisqu’il serait la priorité de Naples pour son banc. Une information de la Gazzetta dello Sport confirmée par le quotidien sportif. « Le bouillant président napolitain Aurelio De Laurentiis a ainsi jeté son dévolu sur l’ex-Stéphanois. » Rudi Garcia et Paulo Sousa sont aussi dans le viseur du champion d’Italie. Même s’il ne faut pas exclure une année sabbatique pour Galtier, « il a reçu bon nombre de marques d’intérêt, notamment de l’étranger, depuis que son départ du PSG ne fait plus de doute, même s’il n’a toujours pas été officialisé. » Selon certaines sources, le dénouement pourrait intervenir d’ici à la fin de semaine.

« Nous avançons étape par étape. Et la priorité est de boucler les modalités de départ de Christophe du PSG. À ce jour, ce n’est pas fait. Ensuite, on verra ce que Christophe veut faire, mais il est normal qu’il soit sollicité », explique l’avocat de Christophe Galtier, maître Olivier Martin, à l’Equipe. Des discussions ont déjà été entamées avec Naples mais elles demeurent limitées par le fait que la séparation avec le PSG n’est pas encore actée. « De sources italiennes, il ne faudrait pas que l’officialisation de son départ du PSG traîne trop, sous peine que la porte se referme et que Naples se tourne vers une solution de repli« , conclut le quotidien sportif.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi le dossier Bernardo Silva et le fait que le PSG serait prêt à inclure Marco Verratti dans le deal pour faire baisser la note. Un article que nous avons relaté hier sur notre site. Le quotidien sportif qui parle aussi de l’avenir d’Antoine Griezmann. Même s’il se sent bien à l’Atlético de Madrid, il aurait une clause dans son contrat avec les Colchoneros qui pourraient attirer les convoitises. En effet, « au moment de négocier son contrat définitif, en début de saison, l’entourage du Français a négocié une clause de départ estimée à moins de 25 millions d’euros. Il faut y associer un salaire revu à la baisse par rapport à son époque catalane« . Malgré des rumeurs ces derniers jours, le PSG n’a pas encore concrètement avancé sur cette piste. « Contrairement aux Saoudiens, qui ont débuté des discussions pour tâter le terrain, mais les chances de réussite sont nulles« , indique l’Equipe.