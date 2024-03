Revue de presse PSG : Mbappé, qualification, Ruiz…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 14 mars 2024. Les JO de Paris s’éloignent pour Mbappé, le PSG qualifié en demi-finale de Coupe de France, la bonne forme de Fabian Ruiz…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur la présence compromise de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Si l’attaquant du PSG a expliqué à plusieurs reprises qu’il aimerait participer à la compétition, qui se déroulera du 24 juillet au 11 aout, le quotidien sportif indique que « la possibilité de le voir disputer les JO avec la sélection de Thierry Henry s’atténue de jour en jour. L’espoir, désormais, serait même assez mince. » Alors que les clubs français auront le devoir d’être sensibles à l’intérêt national, l’été prochain, cet intérêt supérieur ne représente absolument rien pour les clubs étrangers, avance l’Equipe. Sportivement, la priorité du numéro 7 du PSG est évidemment l’Euro. Si jamais la France allait en finale, Kylian Mbappé rejoindrait la sélection olympique à une semaine des JO, à peu près. Il se retrouverait début août, au minimum, sur le pont depuis juillet 2023, sans avoir pris de vacances, sans avoir suivi la préparation du Real, en devant assumer dans l’instant sa responsabilité de nouvelle star du plus grand club du monde. « Le capitaine des Bleus sait très bien qu’en regard de son investissement comme de son image, et de l’importance des premiers pas de sa recrue galactique, le Real Madrid n’aura pas envie de le libérer. » Le quotidien sportif explique que l’ancien monégasque s’est ouvert de sa volonté de participer aux Jeux auprès de chaque club qui l’a approché. « Même si la gestion de Luis Enrique pourrait presque permettre à Mbappé d’arriver frais à l’Euro, l’absence totale d’un temps de repos, avant de s’attaquer au plus grand challenge de sa carrière, et les impératifs sportifs et d’image du Real, risquent bien de priver le Français des JO à la maison. C’est le sens, aujourd’hui, de l’été à venir. »

Le quotidien sportif évoque également la qualification du PSG pour les demi-finales de la Coupe de France après sa victoire contre Nice hier soir (3-1). Une victoire obtenue dans la maîtrise la plus totale « et une certaine forme de liberté », avance l’Equipe. Ce dernier explique que le PSG aurait pu achever cette rencontre sur un score beaucoup plus élevé tant il s’est montré dominateur mais aussi un brin maladroit dans la surface adverse. Le projet de jeu de Luis Enrique était très clair hier sur la pelouse du Parc des Princes, un pressing haut et fort de la part d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz à la perte de balle, « avec des lignes très resserrés et Warren Zaïre-Emery se muant en latéral droit. » Il n’est pas évident, cependant, que ce rôle hybride du titi du PSG soit celui qui lui convienne le mieux, avance l’Equipe. Il a souffert dans le couloir quand Boga a accéléré. Randal Kolo Muani, annoncé comme possible titulaire, était finalement remplaçant et est resté toute la rencontre sur le banc. Même s’il devrait bien être convoqué par Didier Deschamps ce jeudi, « ce qui lui permettra de retrouver un peu de plaisir et sans doute du temps de jeu », cela ne lui garantit pas de revenir en club avec un statut différent. Contre Rennes en demi-finale (3 avril), il pourrait de nouveau être remplaçant, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Fabian Ruiz, buteur et passeur décisif contre les Niçois. L’Equipe note que depuis le début de l’année 2024, il est systématiquement aligné sur les matches à enjeux du PSG. Sur la pelouse du Parc des Princes, il a brillé. « L’impression générale laissée par le joueur de 27 ans a été très positive. Une prestation technique très accomplie pour un joueur fort dans ce domaine, mais qui a tendance à ne pas toujours en tirer de bénéfices. » Le quotidien sportif estime que Fabian Ruiz a fait mal à Nice par ses projections et surtout par ses connexions avec Mbappé et Nuno Mendes sur le côté gauche. « Ruiz comprend parfaitement son rôle dans le schéma de Luis Enrique. Il a l’énorme avantage d’arriver à toujours se mettre dans les bons espaces, ce que son entraîneur adore. Il n’hésite pas à se positionner très haut dans l’axe par moments pour libérer ses ailiers du marquage et créer du déséquilibre dans la défense adverse sans même à avoir le ballon dans les pieds. » Titulaire lors de tous les gros chocs en 2024, ça dit beaucoup de l’estime que Luis Enrique porte désormais à son joueur, estime l’Equipe. « La relation entre les deux hommes n’a pourtant pas toujours été idyllique du temps où Luis Enrique était sélectionneur de l’Espagne. » L’entraîneur arrive à tirer profit d’un joueur dont Luis Campos disait le plus grand bien en privé lors de son arrivée en 2022. Fabian Ruiz savoure cette période faste et vise une place à l’Euro. En espérant une fin de saison couronnée de succès avec un club où il a désormais toute sa place.

De son côté, Le Parisien revient également sur la qualification du PSG en demi-finale de la Coupe de France. Le quotidien francilien estime que le club de la capitale a fait le boulot afin d’accueillir Rennes en demi-finale de la doyenne des compétitions en France. Comme souvent, c’est Kylian Mbappé qui a déclenché les hostilités. « Face à des Niçois apeurés, fantomatiques, Fabian Ruiz en a en effet remis une couche, dix minutes plus tard. » Mais si Paris a incontestablement le talent pour s’accaparer le ballon, il a aussi cet hallucinant défaut de savoir se mettre seul en danger malgré son insolente possession. Comme si la lumière s’était soudain éteinte à Paris ou rallumé à Nice, les Aiglons ont secoué leurs adversaires comme un poirier, réussissant à réduire la marque sur une frappe de Laborde, lance Le Parisien. « Un frisson d’un gros quart d’heure, en fin de première et début de seconde que Nice n’aura pas su faire fructifier pour faire douter Paris davantage. Au contraire, après ce coup de mou, Paris retrouvera de sa superbe, définitivement libéré par le premier but du Brésilien Beraldo. »

Le Parisien fait également un focus sur Fabian Ruiz. « Dans une position de milieu relayeur, qu’il occupe très clairement depuis la seconde période du match aller face aux Basques, l’ancien Napolitain a su animer le jeu et briller dans plusieurs registres. Tantôt en remise, tantôt dans la conservation ou l’accélération du jeu. » Le quotidien francilien estime son entente avec Kylian Mbappé a été délicieuse, à l’image de l’action du premier but. Le Parisien avance que sa prestation « ne se résume pas seulement à ses actions décisives et si elle a été si flamboyante, c’est que le PSG a eu la maîtrise du ballon comme rarement cette saison, réalisant certainement sa meilleure demi-heure depuis l’arrivée de Luis Enrique. » Plus en contrôle en seconde période, il montrait une application dans le replacement et la disponibilité, jouant avec simplicité chacun de ses ballons. « Après deux prestations intéressantes en Ligue des champions, Fabian Ruiz traverse l’une de ses meilleures périodes parisiennes. » Dans son entourage, ces derniers jours, on ne donnait pas de réelles explications à ce regain de forme, juste la présence de plusieurs membres de sa famille, dont sa maman, avance Le Parisien. Ces dernières semaines, Fabian Ruiz s’est fixé un objectif, figurer dans la liste de l’Espagne pour ce rassemblement du mois mars, la dernière avant celle de l’Euro, qu’il souhaite disputer, conclut le quotidien francilien.