Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 21 février 2024. Des derniers détails à régler avant la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, les conséquences économiques pour le PSG après le départ du Français, qui pour succéder à Mbappé dans le rôle de star…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé. Alors que le Français quittera le PSG libre à la fin de la saison, sa prochaine destination sera le Real Madrid. Mais il reste encore quelques détails à régler avant de finaliser cette arrivée. En début de semaine, le quotidien Marca annonçait que l’international tricolore avait déjà signé son contrat avec la Casa Blanca. « Une information non confirmée, ni par le Real ni par le joueur ou ses proches (…) Dans l’entourage du club de la capitale espagnole, on explique que rien n’est encore paraphé mais que les négociations avancent très bien, tout en précisant que quelques points restent à affiner. » S’il manque encore un accord total entre les deux parties, les grandes lignes du futur contrat auraient déjà été arrêtées avec notamment un bail de cinq ans. Mais un détail important doit encore être réglé, la répartition des droits à l’image. D’ordinaire, le Real Madrid partage les droits à l’image à 50-50 avec ses stars. Mais le futur ex-Parisien accorde une grande importance au sujet de ses droits à l’image et son contrat avec le Real Madrid pourrait porter sur une nouvelle répartition où le joueur empocherait plus que son nouveau club.

Concernant le salaire, Kylian Mbappé ne se verra pas proposer la même somme qu’en 2022 (50 millions d’euros), le contexte n’étant plus le même. « À Madrid, le Parisien ne touchera pas un salaire équivalent à celui qu’il perçoit au PSG (72 millions d’euros brut annuels hors primes). On parle de l’autre côté des Pyrénées de 30 à 35 M€ brut à l’année », précise L’E. Ces émoluments de base seraient agrémentés de quelques bonus liés au nombre de buts, de matches disputés, de trophées collectifs et individuels remportés. Une prime à la signature attend aussi le joueur qui arrivera libre de tout contrat. Même si le montant varie, il devrait être supérieur à 100 millions d’euros. Certaines sources évoquent une somme de 130 millions d’euros.

Le quotidien sportif se demande aussi quelles seront les conséquences économiques pour le PSG après le départ de Kylian Mbappé. Le club parisien « va savoir s’il est devenu l’institution que ses dirigeants prétendent qu’il est en martelant que le club est au-dessus de n’importe quel salarié. » Le club annonce avoir anticipé et travaillé à un projet où le collectif est mis en avant avec de jeunes joueurs. Le PSG se dit même optimiste pour la suite. Après les départs de Lionel Messi et Neymar Jr l’été dernier, Kylian Mbappé était le dernier nom pour attirer les sponsors et les fans. Et son départ pourrait avoir des conséquences sur l’image et les finances du club. Avec 65 millions de suiveurs sur Instagram, le PSG est le troisième club de football le plus suivi avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais les Rouge & Bleu avaient déjà perdu un grand nombre de followers après le départ des deux sud-américains. Et cela pourrait encore être le cas avec le départ du Français, qui compte un peu plus de 110 millions de suiveurs. « Les réseaux sociaux constituent un élément important pour les clubs puisque ça leur sert à montrer aux sponsors avec lesquels ils discutent le nombre de personnes qu’ils peuvent toucher en s’associant. Quand vous additionnez les abonnés d’un club avec ceux de certains joueurs, vous pouvez atteindre des chiffres énormes », explique un spécialiste de l’économie du sport. Derrière Kylian Mbappé, les autres joueurs de l’effectif n’ont pas le même impact sur les réseaux sociaux : Ousmane Dembélé (15 millions de followers), Achraf Hakimi (20) et Marquinhos (7). Même Lee Kang-In, qui a impact à l’international, est seulement suivi par 2 millions de personnes sur Instagram. « Sans Mbappé, les contenus vidéo produits en interne risquent d’être moins partagés, d’autant que l’audience du PSG est à plus de 80 % étrangère. »

Autre point à prendre en compte, les matches à domicile. Depuis plusieurs saisons, le Parc des Princes affiche complets lors des rencontres du PSG. Même si l’activité est moins dynamique sur la plateforme de revente Ticketplace, la baisse n’est pas trop marquée parce que la campagne de réabonnement 2023-2024 a eu lieu avant les départs de Lionel Messi et Neymar. « La billetterie va prochainement lancer le renouvellement des abonnements pour 2024-2025 et l’appétence des fans constituera un bon indicateur. » Ces dernières semaines, le PSG a contacté des entreprises pour leur proposer des places VIP. Restera à savoir si le champions de France sera toujours aussi attractif sans la présence de stars mondiales. Au niveau des sponsors, la plupart se sont engagés sur plusieurs années. Mais, il faudra savoir si certains seront toujours prêts à payer autant. Après le départ de Messi l’été dernier, la plateforme de cryptomonnaie, Crypto.com, a réfléchi à son engagement et voulait le revoir à la baisse (8 millions d’euros par an) pour sa dernière année. Enfin, au niveau merchandising, le PSG connaîtra aussi une baisse. Lors de la première partie de saison, le club de la capitale a vendu moins de maillots suite aux départs de Messi et Neymar. Cette saison, Kylian Mbappé est celui qui en vend le plus, devant Lee Kang-In. Le Sud-coréen a une renommée très localisée alors que le Français est suivi dans toute la planète. « Sans Mbappé, le PSG va certes réaliser des économies substantielles en termes de salaire. Mais au final, gagnera-t-il plus qu’il ne perdra ? », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien se demande qui pourra prendre la succession de Kylian Mbappé dans le rôle de la star de l’effectif. Devenu un titulaire indiscutable, Warren Zaïre-Emery est devenu le chouchou du public du Parc des Princes. Le milieu de 17 ans est devenu un phénomène. Déjà international français, sa place pour l’Euro 2024 ne fait plus aucun doute. Surtout, il symbolise à lui seul le nouveau projet que souhaite mettre en place les dirigeants parisiens. « Une équipe jeune, moins star, avec des joueurs prometteurs à forte marge de progression, où aucun élément n’est au-dessus de l’institution », rappelle LP. Il a notamment l’étoffe pour porter le brassard de capitaine après le mandat de Marquinhos. Mais, le Titi n’est pas du genre à se mettre en avant, ce qui peut constituer une limite et sa force de marketing reste encore à prouver.

Autre profil qui peut occuper ce rôle de star pour l’après-Mbappé, Ousmane Dembélé. Devenu un élément indiscutable dans le onze de Luis Enrique, l’ailier de 26 ans a un pouvoir de séduction qui s’étire en dehors du terrain grâce à sa personnalité attachante. Mais, il n’aspire pas à jouer les premier rôles et être une tête de gondole. « Il a tout pour personnifier le futur Paris mais il n’a pas encore l’aura mondiale d’un Kylian Mbappé. » Enfin, autre possibilité, recruter une nouvelle star. Même si le PSG a changé sa vision, il ne compte pas se détourner complètement de son ADN strass et paillettes. Souvent associé au PSG, Victor Osimhen n’a pas le caractère pour incarner à lui seul le projet. Mais un autre joueur pourrait remplir toute les cases : Mohamed Salah. « Il figure comme le footballeur arabe le plus connu et apprécié dans le monde, un critère qui ne peut être anodin dans un club détenu par le Qatar », rapporte le quotidien francilien. « Sur le papier, il réunirait tous les suffrages pour s’imposer comme la star absolue du PSG sans Kylian Mbappé. » Seul problème, le joueur de Liverpool aura 32 ans et à un an de la fin de son contrat l’Arabie saoudite aimerait bien le recruter.