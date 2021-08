Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 10 août 2021. Les négociations encore en cours pour Messi, l’engouement des supporters, les réseaux sociaux du PSG qui explosent !

Lionel Messi “joue avec les nerfs des fans parisiens : après avoir dit adieu au FC Barcelone dimanche, la superstar argentine a fait durer le suspense, hier, sur son arrivée au PSG, observe l’AFP. Le club de la capitale lui propose a priori un salaire annuel net autour de 40 millions d’euros, qui le place au niveau de Neymar (36 M€). La durée du contrat serait de deux ans, avec une troisième année en option.”

L’Équipe (qui consacre 6 pages dans son édition du jour à Messi) explique que le PSG a “résolu l’équation financière pour boucler cet incroyable deal. Reste la question des droits d’image. Comme dernier obstacle à l’arrivée de la star ? Le clan Messi donne bizarrement à certains interlocuteurs le sentiment de ne pas être pressé.” Même si le feuilleton “ne devrait plus se prolonger longuement”. Côté Parisien, on tablait sur une arrivée “dans les 48 prochaines heures.” Ce lundi soir, “le jet privé de Messi s’est envolé pour Ibiza, où se trouve actuellement un des membres de l’état-major du PSG, mais ni le joueur ni son père ne serait à bord”, peut-on lire. Le quotidien sportif explique que l’excitation hier au Bourget faisait du yoyo, alternant espoir lorsqu’un avion atterrissait et déception au moment où les supporters se rendaient compte. Du côté du Parc des Princes, près de 400 supporters étaient réunis en milieu d’après-midi avec des télévisions du monde entier (Chine, Angleterre, Argentine, Brésilienne) pour capter ces moments incroyables ! Un acteur du dossier confie que c’est “le moment final” malgré “le manque d’effervescence” devant la Factory. Les salariés du club qui s’occupent du dossier Messi font du “24h/24” et “enchainent les réunions.”

Le journal explique que le salaire de l’Argentin montera jusqu’à 40M€ annuel et le PSG “fait face à une urgence : Il faudra vendre entre 180 et 200 M€ cet été.” Les Rouge & Bleu devraient aussi se conformer aux règles du fair-play financier, même si la situation sanitaire fait qu’il y a “un assouplissement des prérogatives.” Ce relâchement prévoit notamment “un rallongement de la période de surveillance évaluée lors de la saison 2021/2022 (pour les exercices 2018, 2019, 2020,2021) et la neutralisation des répercussions négatives de la pandémie par l’étalement du déficit combiné sur 2020 et 2021.”

Le Parisien de ce mardi fait comme L’Équipe, à savoir un focus sur la journée des supporters entre l’aéroport du Bourget et le Parc des Princes. Mais aussi une analyse des réseaux sociaux du club parisiens depuis les premières rumeurs qui associent Lionel Messi au PSG. Ce lundi 9 août au matin, le compte Instagram des Rouge & Bleu a pris 211 600 nouveaux abonnés ! “Et cette hausse est valable sur tous les comptes. La plus spectaculaire vient du Twitter du club en langue espagnole, celle de Messi. De 612 abonnés par jour entre le 1er janvier et le 4 août, le PSG grimpe à 8 400 nouveaux suiveurs depuis ce vendredi. Les Twitter en arabe, portugais, anglais et français connaissent la même croissance”, ajoute le quotidien local. Le média conclut que l’on peut commencer à faire une projection sur les ventes de maillots ou la demande de places au Parc des Princes” quand Lionel Messi aura paraphé son bail.

Information mercato, L’Équipe parle d’un possible transfert de Yacine Adli – qui est arrivé à Bordeaux en janvier 2019, en provenance du PSG. – puisque “Milan a formulé une offre de 10M€” pour le milieu de terrain de 21 ans. Or, en cas de transfert Paris récupérera 40% de la plus-value, après l’avoir vendu pour 5,5 M€. Bordeaux va accueillir un nouveau Titi : Timothée Pembélé (18 ans) en prêt. “Le défenseur polyvalent du PSG est sur place depuis hier.”