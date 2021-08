Revue de presse PSG : Messi, Kehrer, Herrera, Draxler…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 23 août 2021 : la “Messi Mania” et ses débuts à venir en Ligue 1, le bilan des aoûtiens.

L’Équipe du jour annonce que Leo Messi fera son retour au camp des Loges cet après-midi avec “en perspective sa première apparition dans le groupe dimanche à Reims. […] Le joueur a déjà repris les séances collectives depuis plusieurs jours, tout en poursuivant en parallèle sa préparation physique mais désormais c’est de son intégration dans l’équipe qu’il sera question. […] Ce sujet taraude Mauricio Pochettino et son staff.” Si la Pulga est inscrit sur la feuille de match, il y a de très grande chance qu’il joue pour avoir quelques minutes dans les jambes avant de rejoindre l’Albiceleste pour la trêve internationale. “Tout va donc s’accélérer à partir d’aujourd’hui. D’ici à dimanche, la pression n’épargnera personne : ni Pochettino qui devra trouver la formule tactique idoine, ni le Stade de Reims” qui va faire face à une demande de billetterie record.

Par ailleurs deux parisiens font partie du XI type de L’Équipe du week-end avec Achraf Hakimi (8) et Ander Herrera (7).

Le Parisien de ce lundi fait un bilan sur “les aoûtiens” qui ont multiplié les rencontres lors de ce mois. La première catégorie étant celle des joueurs qui “ont marqué des points” à commencer par Ander Herrera. L’international espagnol (2 sélections) est même “indiscutablement le grand gagnant de la séquence du mois d’août” et ceci grâce à “sa forme physique, son jeu long, sa participation active à l’élaboration du jeu, sa passe décisive à Troyes et son but à Brest”. Le joueur enchaîne “les prestations solides” et est devenu “le soldat et remplaçant idéal” en plus d’être polyvalent. L’un des vainqueurs aussi se nomme Gana Gueye grâce à sa performance à Brest qui rappelle qu’il possède un profil qui n’existe pas dans l’effectif du PSG. Dans la section “c’est mieux”, Thilo Kehrer a montré “une agressivité dans les duels qu’on ne voyait plus chez lui, une assurance balle au pied retrouvée alors que la fébrilité semblait l’escorter depuis la défaite contre Manchester United. Il n’a pas dégagé la même impression lors des trois matches” alternant le très bon et les hésitations. Enfin dans la section “c’est encore suffisant”, on y retrouve trois joueurs. Tout d’abord Danilo Pereira et son déclassement qui est permanent. “Avec les retours de tous les milieux disponibles et sans force apparente ou des qualités que d’autres n’ont pas, il risque de rapidement disparaître.” Julian Draxler “paie un rendez-vous souvent neutre avec une influence modeste sur le secteur offensif ou des replis sans hargne.” Enfin Mauro Icardi qui “traverse dans l’indifférence d’un jeu statique, sans appel tranchant, sans remise, sans grand chose” les rencontres et “il vaut mieux qu’il marque”.

Enfin le quotidien francilien fait un focus sur la “Messi Mania” et le fait que la Ligue 1 “s’avance vers ses jours les plus brûlants, sans doute les plus importants de son histoire. Un événement mondial se prépare à l’échelle de la planète football” avec le premier match de l’Argentin chez les Rouge & Bleu. La Pulga est “content de rejouer au football, d’entamer une deuxième vie, loin de Barcelone, et d’assurer aux sceptiques du monde entier qu’il peut réussir partout, à chaque instant.” Mais si Messi pourrait donc débuter dans une semaine au Stade Auguste Delaune, le Parc pourrait encore attendre… En effet la rencontre entre le PSG et Clermont est pour le moment programmé le 12 septembre. Or le 10 septembre, à 1h30 heure du matin française, Messi jouera avec l’Argentine contre la Bolivie dans les cadre des éliminatoires du Mondial 2022 ce qui rendrait sa présence au Parc des Princes, moins de deux jours plus tard, quasi impossible…