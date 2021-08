Revue de Presse PSG : Messi, Nasser Al-Khelaifi, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 12 août 2021: La folle journée de Lionel Messi, l’interview de Nasser Al-Khelaifi et l’avenir de Mbappé.

L’Équipe consacre une interview à Nasser Al-Khelaifi qui explique que l’ambition du club a “toujours été élevé” dès le premier jour de leur arrivée à la tête du PSG et cette arrivée représente “un jour historique pour le club. Le meilleur joueur au monde est ici.” Le président parisien fait ensuite un descriptif du mercato XXL du Paris Saint-Germain: “On a Donnarumma, le meilleur joueur de l’Euro, qui a à peine 22 ans ; Ramos, capitaine du Real Madrid ; Wijnaldum, capitaine des Pays-Bas ; Messi, capitaine de Barcelone ; Hakimi… Les gens parlent du fair-play financier mais la valeur du club était de 2,5 milliards d’euros. Aujourd’hui, on est à minimum 3 milliards.” Économiquement l’arrivée de Messi est une excellente chose pour le Qatarien : “Il y en a plein qui sont prêts à signer des prolongations revues à la hausse, etc. Mais on veut calmer les choses. Il nous arrive quelque chose de magnifique. D’ici quelques semaines, on annoncera peut-être tous les détails sur cet aspect-là. Je fixe toujours des objectifs élevés, mais là, on est au-dessus de ces objectifs. (…) Les réseaux sociaux ? On avait 35 millions de suiveurs sur Instagram. Hier (mardi), on était à presque 42 millions (et plus de 43 millions désormais). Ça aussi, ça a des déclinaisons économiques pour nous.” Sur le sujet Mbappé, “NAK” est très clair : “Vous connaissez ma position, elle ne change pas. Kylian est au centre de notre projet. Aujourd’hui, on a une équipe très forte, une des meilleures au monde. Je ne dis pas encore la meilleure car on a encore besoin de travailler. Mais je pense que Kylian a tout pour rester ici. Je suis très positif. Personne ne comprendrait s’il partait aujourd’hui.” Enfin le Parc des Princes est aujourd’hui trop petit pour Nasser Al-Khelaifi et concernant le mercato, ce dernier reste énigmatique : “Je ne sais pas. On va voir.”

Le quotidien sportif revient aussi sur la folle journée vécue par Messi qui a semblé être “intrigué” par l’ambiance dans Paris, ” la main sur la joue, il semblait se demander si une telle ferveur dans les rues de la capitale est bien réelle. En retrait, Antonela, son épouse, paraît impressionnée, presque intimidée. Ce n’est pas Istanbul. Mais ce n’est pas non plus Gijon, ni Valladolid. C’est Paris et la démesure dont cette ville est capable lorsqu’il s’agit de célébrer un événement majestueux.” Mais la présentation de l’Argentin semble “encore plus grand, plus surdimensionné.”La Pulga va donc découvrir le centre d’entrainement parisien ce jeudi et devrait se consacrer à sa remise à niveau physique. “Son programme est prêt. Il ne reste plus qu’à l’appliquer. Puis à dérouler” conclut le journal.

Le Parisien est dithyrambique et emballé par l’arrivée de Messi : “le Qatar s’est offert le cadeau le plus incroyable en signant Lionel Messi. L’Argentin ferait de l’ombre aux Beatles s’ils existaient encore. Il est le plus grand joueur de football à l’heure actuelle et sa domination dure depuis quinze ans. (…) Il est le joueur que l’on regarde le plus au monde en suivant une rencontre avec lui. Messi est un sport à lui tout seul, ou plutôt une discipline que l’on scrute à l’intérieur d’un match. C’est aujourd’hui ce qu’il importe au PSG, son nouveau contenant, en fusionnant avec lui.” Si le “club a changé de dimension” avec l’arrivée de l’ancien barcelonais”, il fait désormais partie du trio des trois clubs les plus attractifs du monde avec Chelsea et Manchester City et “Paris est devenu l’endroit où ça se passe, où il faut jouer, où ça compte.” La nouvelle idole du Parc a pu mesurer l’affection de ses nouveaux fans, “de son atterrissage à 15h30 mardi à son arrivée à 10h30 au Parc des Princes mercredi (…) il est attendu au Parc des Princes samedi à 19h30 pour une présentation au public avant la réception de Strasbourg. En attendant, il découvrira les installations du camp des Loges dans les prochaines 48 heures. Le moment des retrouvailles avec Neymar ou Di Maria et des premiers contacts avec Kylian Mbappé.”

Le quotidien local révèle dans son édition du jour que le nouveau numéro 30 touchera un salaire de 41 millions d’euros annuel, une somme démentie par le Paris Saint-Germain. Si ce chiffre est confirmé, alors il deviendrait le joueur le mieux payé de l’histoire de la Ligue 1 et “le club table en effet sur des retombées économiques majeures, jamais vues sans doute à ce niveau, jusqu’à maintenant.”