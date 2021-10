Revue de presse PSG : Messi, Neymar, Pochettino…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 21 octobre 2021. Focus sur le manque d’influence de Leo Messi dans le jeu parisien, Neymar Jr espéré pour le match face à l’OM et les premiers doutes autour de Mauricio Pochettino.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur les débuts de Leo Messi avec le maillot du PSG. Si l’international argentin a marqué trois buts avec les Rouge & Bleu, tous en Ligue des champions, « son influence dans le jeu parisien reste loin des attentes. » Lors de sa période barcelonaise, la Pulga était au centre du jeu et touchait beaucoup de ballons tandis qu’avec le PSG, « sa participation au jeu est moindre » ce qui peut s’expliquer par un manque d’idée dans l’animation parisienne avec « peu de créativité, d’inspiration collective, d’audace et de justesse. » Toujours selon le quotidien sportif, la solution afin de régler ce problème serait de le chercher plus fréquemment, « en faisant confiance à son sens du jeu hors norme. » Autre fait qui peut expliquer ce manque d’influence pour l’instant : son arrivée dans la discrétion et la simplicité au sein du groupe parisien. Pour sa deuxième expérience dans le monde professionnel, « le numéro 30 ne peut compter sur les mêmes repères et l’apprivoisement est toujours en cours. »

L’Equipe revient également sur la blessure contractée par Neymar Jr. Revenu de sélection avec une petite gêne aux adducteurs, le numéro 10 du PSG a préféré ne pas prendre de risque et a dû déclarer forfait pour le match face au RB Leipzig en Ligue des champions. Mais cela n’inspire pas de crainte majeure du côté du staff parisien, qui « en interne, paraît même confiant quant à un retour imminent à son meilleur niveau. » Alors qu’il aurait tenté de dissimuler cette gêne par le passé afin d’être présent sur le terrain, le joueur de 29 ans a, cette fois-ci, « suivi l’avis du staff médical, interrompu son entraînement et procédé à de nouveaux examens cliniques. » La saison passée, Neymar Jr avait notamment manqué 60 jours en raison de problèmes aux adducteurs. Présent au Camp des Loges ce mercredi, Neymar Jr a poursuivi son protocole de soins « en attendant de reprendre la course, jeudi ou vendredi. » Sa présence face à l’OM ce dimanche soir « n’est pas exclue et il est même tout à fait envisageable qu’il figure dans le groupe convoqué pour le déplacement en Provence. »

De son côté, Le Parisien évoque les premiers doutes autour de Mauricio Pochettino. Vivement critiqué par les supporters du PSG et les observateurs du football, le style de jeu de l’entraîneur argentin « laisse à désirer avec une équipe qui s’en remet pour gagner au talent hors normes de ses individualités. » Même si les résultats sont bons pour les Rouge & Bleu, les prestations sont décevantes et Kylian Mbappé est trop souvent le sauveur du club de la capitale depuis plusieurs mois. « Mais miser uniquement sur l’attaquant ne façonne pas un style en soi d’autant plus que l’équipe n’est pas articulée autour de lui. » Souvent, l’Argentin s’adapte à son adversaire et ne cherche rien à lui imposer, ce qui ne correspond pas à son discours lors de son intronisation au PSG où il mettait en avant une identité de jeu forte et portée vers l’offensive. Pourtant au Camp des Loges, « le travail de manager de Pochettino est salué. » Les stars du vestiaire apprécient notamment « son énergie et le discours positif qu’il tient en permanence. »

Le quotidien francilien indique tout de même que les joueurs n’apprécient pas le jeu proposé depuis le début de la saison. Après la victoire face au RB Leipzig, certains joueurs ont retenu le résultat tout en remettant en cause la manière. Et le changement tactique lors du match, avec un passage à trois défenseurs, a permis aux Rouge & Bleu « de mieux gérer la dernière demi-heure. » Si elle maîtrise parfaitement les transitions offensives, comme lors de la victoire face à Manchester City (2-0), l’équipe parisienne « pêche à l’heure de construire balle au pied. » Toujours selon Le Parisien, « le groupe ne prend pas beaucoup de plaisir à jouer de cette manière. »