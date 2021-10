Auteur de son premier doublé face avec le maillot du PSG face au RB Leipzig (3-2), Leo Messi a été l’un des artisans de la victoire des Rouge & Bleu aux côtés de Kylian Mbappé. Avec déjà trois buts au compteur, tous en Ligue des champions, l’international argentin semble avoir lancé sa saison avec les Rouge & Bleu. Pourtant, son influence dans le jeu parisien n’est pas encore au point. Dans le quotidien L’Equipe, l’ancien entraîneur du PSG – Alain Giresse (1998) – s’est exprimé sur l’intégration du joueur de 34 ans.

« On l’a toujours présenté comme le grand chef, qui décide de tout, fait l’équipe, pour moi c’est une vaste connerie. Pour en avoir parlé avec des gens du Barça, ce n’est pas sa personnalité. Qu’on le cherche plus, ok, mais ça doit venir de lui aussi. Il faudrait qu’il soit un peu plus demandeur, plus à l’origine des actions. On le sent sur la retenue, on a l’impression que tout le monde se cherche. C’est bien que des joueurs de ce niveau aient de l’humilité, mais elle ne doit pas devenir un handicap », a déclaré Alain Giresse dans le quotidien sportif. « Il faut que la mécanique se mette en place, ce n’est pas le cas aujourd’hui. À Barcelone, il était dans son salon, il a grandi avec les Xavi, Iniesta, tous partageaient la même philosophie. Il doit s’affirmer à Paris, tout le monde attend ça. Il est capable de mettre Mbappé, Neymar sur orbite. Il faut que ça vienne de manière naturelle et que chacun trouve sa juste place. »