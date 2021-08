Revue de Presse PSG : Messi, Strasbourg, Mbappé, ambiance…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 15 août 2021 : La présentation de Messi, la victoire contre Strasbourg (4-2), le match de Mbappé et l’ambiance incroyable du Parc des Princes.

L’Équipe du jour fait un retour quasi-heure par heure de la présentation de Leo Messi au stade de la porte de Sait-Clud. “Le Parc des Princes a renoué avec ce qu’il peut être : une enceinte électrique où un bruit assourdissant s’échappe des deux virages. (…).” Vers 20h10, l’enceinte parisienne s’est presque mise à trembler. La fin de dix-huit mois de frustration et le début de l’ère Messi à Paris. Même autour du stade, les maillots numéro 4 (Ramos) et Messi sont les plus nombreux. À précisément 20h14, l’Argentin sort des vestiaires et les virages sont déjà en transe.”Par trois fois, le nom de l’Argentin est scandé par le speaker. À cet instant, le Parc, debout, est traversé par un bruit assourdissant. Les mots de l’ex-Barcelonais sont à peine audibles. Une forme de folie s’installe dans l’enceinte parisienne. Cinq minutes rares qui entrent dans l’histoire. À l’échauffement, Kylian Mbappé ne laisse percevoir aucune nervosité. Les sifflets ne semblent pas avoir eu d’effet sur le champion du monde. Lionel Messi a, lui, pris place dans les tribunes.”Le quotidien conclut par le fait qu’au milieu de ses partenaires, Mbappé a affiché son sourire. Pour les supporters, ce premier rendez-vous s’est ‘achevé “avec une soirée de rêve ” organisée par Presnel Kimpembe sur une péniche.

Kylian Mbappé est “imperturbable” et “a vu son nom sifflé à deux reprises avant la rencontre par une partie importante des spectateurs, en particulier dans le virage des ultras. Une scène étonnante mais pas forcément inattendue, puisque des messages en ce sens fuitaient ces derniers jours sur les réseaux sociaux.” Les propos tenus par Nasser Al-Khelaifi en conférence de presse de ce mercredi “n’ont pas aidé à détendre l’atmosphère sur ce sujet brûlant. L’attitude des ultras était donc attendue, tout autant que celle du principal intéressé. S’il n’afficha aucune réaction pendant l’échauffement, le Bondynois montra dès sa première prise de balle, une accélération dans le couloir gauche, qu’il n’allait pas se laisser perturber.” Le quotidien sportif se concentre sur la prestation du numéro 7 des Rouge & Bleu qui “a fait vivre un cauchemar à Fila et surtout Perrin. Sur chacun de ses démarrages, il faisait des différences et ouvrait des brèches dans le bloc défensif alsacien parfois fort de huit éléments. Sa relation avec Icardi a été pauvre, comme souvent, mais il a su trouver les relais pour combiner, en particulier avec Draxler.” Le journal sportif se projette en expliquant que l’attaquant se donnera à 100% pour le PSG et “tant que ce sera le cas, il défendra les couleurs du club à fond. Les spectateurs l’ont d’ailleurs vite compris. À compter du coup d’envoi, il ne fut plus sifflé, et il fut acclamé comme les autres lors des célébrations finales.”

Les notes des joueurs parisiens selon L’Équipe : Navas : 5 / Hakimi : 6 / Kehrer : 6 / Kimpembe : 5 / Diallo : 6 / Wijnaldum : 5 / Herrera : 6 / Dina Ebimbe : 4 / Draxler : 6 / Icardi : 6 / Mbappé : 8



Le Parisien de ce dimanche revient sur le parcours de Mauricio Pochettino et le fait que sa formation avec six points réalise “un départ diamétralement opposé à celui de Thomas Tuchel, qui avait traîné ses deux défaites initiales comme un fardeau en 2020. Des déplacements à Brest puis Reims vont permettre d’affiner la préparation pour ce groupe privé de cadres essentiels, de Marco Verratti à Neymar en passant par Marquinhos et, bien sûr, Leo Messi, célébré comme un Dieu une heure avant le coup d’envoi.” On peut lire dans le quotidien local que cette victoire ressemble à “un bonbon acidulé, une gentille gourmandise du mois d’août” avec comme point d’orgue la présentation de la Pulga telle “une rock-star”. Le Parc des Princes qui ressemblait à un “cratère en pleine éruption avec près de 50 000 amoureux tendant un téléphone pour immortaliser l’instant” car c’est un moment “gravé dans le marbre de l’histoire du football français. C’est aussi le voir pour le croire tant la signature de Leo Messi relève du rêve, de l’attente et de la magie !” Mais le vértiable leader hier s’appelait Kylian Mbappé qui “se voit donc reprocher son silence, ses envies de liberté – ne pas prolonger, partir peut-être cet été ou dans un an.”

Le journal explique qu’un “vent d’irrationnel et de rêve à l’état pur plane sur la capitale depuis la signature de Lionel Messi.” Il faut féliciter le Paris Saint-Germain qui a mis “les petits plats dans les grands pour s’assurer que la présentation de Messi organisée une heure avant le coup d’envoi avec les autres recrues (Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma) soit une fête mémorable.” Déjà “la boutique officielle du PSG située devant le Parc n’a cessé d’être envahie par des supporters venus du monde entier” et “il ne s’est pas passé une minute” sans qu’un maillot n’ait trouvé preneur “malgré le coût conséquent (108 euros) pour son achat avec le flocage intégral.” Mais le “show Messi ne fait que commencer. Et c’est l’artiste, le génie du ballon rond, que l’on souhaite voir à l’œuvre le plus tôt possible maintenant.”

