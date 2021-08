Kurzawa pas insensible à l’option OL (RMC)

Layvin Kurzawa ne semble plus vraiment faire partie des plans de Mauricio Pochettino. En effet, le coach du PSG ne l’a pas retenu dans le groupe victorieux du RC Strasbourg ce samedi. D’ailleurs, titularisé à gauche de la défense lors de cette partie, Abdou Diallo a, une fois de plus, livré une copie intéressante sur son couloir, avec notamment une passe décisive pour Mauro Icardi.

Dès lors, avec un mercato qui n’a pas encore fermé ses portes, un Juan Bernat sur le retour et un Abdou Diallo qui confirme, difficile de voir un Layvin Kurzawa revenir en grâce aux yeux de son entraîneur. Le problème étant que les prétendants ne sont pas pléthore et que très peu de propositions sont arrivées sur la table des décideurs rouge et bleu. Le Galatasaray s’est bien positionné, mais l’ancien monégasque n’a pas vraiment été emballé par cette éventualité.

En revanche, à en croire les informations de RMC, l’option menant à l’Olympique Lyonnais, qui a manifesté son intérêt pour le natif de Fréjus il y a quelques jours de cela, plairait beaucoup plus à Layvin Kurzawa. Le média hexagonal nous indique en effet qu’il ne serait pas contre le challenge proposé par l’écurie de Peter Bosch. Problème là encore, les Rhodaniens ne semblent pas disposer d’une trésorerie conséquente et n’ont, pour l’heure, toujours pas formulé d’offre à leurs homologues parisiens. Un dossier qui reste donc au point mort, tout comme beaucoup de dossiers dans le sens des départs alors même que le club de la capitale aimerait dégraisser son effectif.