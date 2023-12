Revue de Presse PSG : Metz, Mbappé, Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 21 décembre 2023. La victoire poussive du PSG face à Metz, le doublé de Kylian Mbappé pour son 25e anniversaire, la première en professionnel d’Ethan Mbappé, une équipe encore en chantier, nouvelle opération à venir pour Presnel Kimpembe…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes à la belle soirée des Mbappé ce mercredi soir au Parc des Princes. Victorieux du FC Metz (3-1) à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, le PSG peut remercier Kylian Mbappé, auteur d’un doublé. De plus, Ethan Mbappé a connu sa première avec l’équipe professionnelle en rentrant en fin de rencontre face aux Grenats. C’est donc la première fois que les deux frères jouaient côté à côté en compétition. L’occasion pour le frère aîné de retrouver le sourire après des derniers matches plus compliqués (Dortmund et Lille). « En Allemagne, il avait manifesté son agacement face aux consignes venues du banc de touche en fin de rencontre (…) Quatre jours plus tard dans le Nord, c’est la non-célébration de son penalty transformé qui avait fait naître des interrogations et des commentaires sur son état d’esprit du moment », rappelle L’E.

De nouveau aligné au poste d’avant-centre au coup d’envoi face au FC Metz, Kylian Mbappé s’était encore une fois montré discret pendant la première période. Mais le replacement de Randal Kolo Muani dans l’axe a modifié la donne et la performance du numéro 7 parisien avec une sublime frappe de vingt mètres et une erreur défensive du FC Metz pour porter son total à 18 buts en 16 rencontres de Ligue 1 lors de cette phase aller, soit son meilleur total à mi-saison (son précédent record était de 13 en 2018-2019, 2019-2020 et 2022-2023). Il ancre encore un peu plus sa place dans les annales du PSG puisqu’aucun autre joueur, dans l’histoire du club, n’avait atteint ce total à ce stade de la saison (Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic étaient restés à 17 réalisations, respectivement en 2017-2018 et en 2012-2013). « Un jour parfait où le grand frère n’a pas manqué de chambrer son petit en allant remercier les supporters à la fin de la rencontre, ni de lui dire de saluer leurs parents et amis qui étaient debout pour les applaudir depuis la loge qu’ils occupent au stade. »

Le quotidien sportif revient aussi sur la prestation globale du PSG face au FC Metz. Et malgré la victoire 3-1, l’équipe parisienne a encore une fois livré une prestation poussive. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait une nouvelle fois aligné son système de jeu en 3-4-3. Et le spectacle n’était clairement pas au rendez-vous au Parc des Princes lors du premier acte. Il a finalement fallu attendre le début de la seconde période pour voir un peu de spectacle avec l’ouverture du score de Vitinha et un Lee Kang-In plus actif. Les Rouge & Bleu ont tout de même réussi à se faire peur avec la réduction de l’écart du FC Metz sur un nouveau coup de pied arrêté et tout le monde se demandait comme l’équipe parisienne pouvait se retrouver dans une position inconfortable face à une formation messine aussi faible.

« C’est un peu le problème du PSG depuis plusieurs semaines : en l’absence d’Ousmane Dembélé, cette équipe n’a pas véritablement de plan B pour créer du danger. Elle a toujours son plan A pour conclure les actions et, avec des miettes, Mbappé continue de festoyer. » Mais le numéro 7 parisien profite surtout des erreurs adverses pour marquer et non des décalages de ses partenaires. Face au FC Metz, cela suffit mais cela deviendra problématique lorsque le niveau s’élèvera. Alors Luis Enrique continue de chercher la bonne formule. En début de rencontre, il a une nouvelle fois utilisé Warren Zaïre-Emery dans un rôle hybride de piston droit, laissant sur le banc Achraf Hakimi. « Cette décision était-elle guidée par la prochaine absence de l’international marocain, convoqué pour la CAN (du 13 janvier au 11 février), et le soucis de trouver une solution si aucun renfort n’arrive ? », se demande L’E. Après la pause, Randal Kolo Muani a été replacé dans l’axe aux côtés de Kylian Mbappé, ce qui a permis à ce dernier de retrouver un second souffle en jouant plus juste et avec plus de mouvement.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la victoire poussive du PSG face au FC Metz (3-1) pour sa dernière de l’année au Parc des Princes. Si les Rouge & Bleu ont fait le travail en étant leader à la mi-saison, ils n’ont pas offert un grand spectacle à leur public malgré trois buts inscrits. « Longtemps, cette froide soirée de fin de décembre a ressemblé à un très mauvais film de Noël qu’on se met en fond sonore, enfoui sous le plaid, sans vraiment savoir pourquoi. On le regarde d’un œil en se disant qu’il se passera bien quelque chose à un moment donné, qu’un petit frisson va bien finir par arriver », résume à sa manière LP. Et ce frisson est venu lorsque Kylian Mbappé a inscrit un bijou d’une frappe lointaine à l’heure de jeu. Un jolie cadeau d’anniversaire pour le numéro 7 parisien qui fêtait son 25e anniversaire ce mercredi.

Mais avant cela, le PSG a sûrement offert l’une de ses pires premières périodes de la saison. « Luis Enrique a beau nous dire que ses joueurs respectent son plan de jeu, qu’il apprécie les sortir de leur zone de confort, mais ce qu’on a vu ce mercredi au Parc était pénible par séquences. Et très loin de l’équipe imprévisible qu’il décrit et qu’il désire. » Sans Ousmane Dembélé, blessé et forfait pour ce match, cette équipe parisienne manque de folie et de génie. Le PSG devient même ultra-lisible dans son jeu et fait preuve d’un déchet technique important. Luis Enrique a continué à tâtonner dans son animation offensive en intervertissant régulièrement les postes de Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la performance de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé. Avant cette rencontre face au FC Metz, le numéro 7 du PSG restait sur un seul but inscrit dans le jeu lors de ses cinq derniers matches. L’international français a donc bien fêté son 25e anniversaire. « Dans la nuit parisienne, en compagnie de ses partenaires et de ses amis, Kylian Mbappé a prévu de célébrer son 25e anniversaire dans une soirée privée », rapporte LP. Une nouvelle fois placé dans l’axe, l’attaquant de 25 ans a vécu une première période compliquée, coincé entre Ismaël Traoré et Christophe Hérelle. Comme ses coéquipiers, Kylian Mbappé était amorphe face au bloc très bas des Messins. Mais son changement de position à la pause a redonné des couleurs au champion du Monde 2018, lui permettant d’inscrire sa magnifique réalisation à l’heure de jeu. « Délivré, il rompait sa mauvaise série et inscrivait pour la seconde fois de sa carrière un but le jour de son anniversaire après une réalisation contre Caen en 2017. » Puis il a inscrit un doublé en fin de rencontre en profitant d’une erreur du défenseur, Joseph N’Duquidi. Il a également eu un autre beau cadeau d’anniversaire avec l’entrée en fin de match de son frère Ethan Mbappé, qui disputait ses premières minutes avec l’équipe professionnelle.

Enfin, Le Parisien revient sur l’opération à venir de Presnel Kimpembe. Le Titi aura vécu une année 2023 très compliquée. Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 26 février dernier face à l’Olympique de Marseille, le défenseur de 28 ans n’a toujours pas vu le bout du tunnel en cette fin d’année 2023. Il était notamment de voyage à Londres début décembre pour une visite auprès de James Calder, le chirurgien traumatologique et orthopédique qui l’a opéré. Depuis sa reprise de l’entraînement début novembre, Presnel Kimpembe ressentait toujours des douleurs qui fluctuaient en fonction des jours. Et finalement, le Titi du PSG devrait subir une « correction chirurgicale ces prochains jours » afin de retrouver au plus vite la compétition, comme l’a annoncé le PSG dans un communiqué. L’occasion aussi pour le club parisien d’annoncer la prolongation de contrat de son joueur jusqu’en 2026, lui dont le bail prenait fin en juin 2024. Cette prolongation de contrat offre à Presnel Kimpembe « une tranquillité d’esprit et pourrait lui permettre d’opter pour l’opération sans crainte de se retrouver sans contrat à l’issue d’une possible saison blanche. »