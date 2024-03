Revue de Presse PSG : MHSC, Mbappé, L.Hernandez, arbitrage…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 18 mars 2024. La victoire écrasante sur la pelouse du Montpellier Hérault (2-6), Kylian Mbappé reste indispensable pour le PSG, la méforme de Lucas Hernandez, l’arbitrage de la rencontre…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la belle victoire du PSG sur la pelouse du Montpellier Hérault (2-6), en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont inscrit pour la première fois de la saison six buts dans une rencontre et asseyent un peu plus leur domination en Ligue 1.

Dans ses pages intérieures, L’Equipe revient plus en détails sur la performance XXL de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. « De toute évidence, le Paris-Saint-Germain prépare vraiment très mal l’avenir. En laissant Kylian Mbappé signer un triplé et lui offrir une aussi large victoire, dimanche soir, à Montpellier (6-2), Paris pourrait même sérieusement compromettre sa saison prochaine », explique L’E, en faisant référence aux derniers propos tenus par Luis Enrique sur sa gestion de l’international français. Lorsqu’il est sur le terrain, le numéro 7 du PSG n’affiche aucun état d’âme et s’investit avec la même motivation qu’au premier jour. « Il pourrait parfois donner le sentiment d’en faire un peu trop, lorsqu’il harangue les supporters parisiens devant leur parcage en seconde période comme s’il était en campagne, ou quand il conteste le penalty accordé à Montpellier en fin de première période de façon plus ou moins théâtrale. » En attendant de connaître la vie sans Kylian Mbappé, le PSG peut difficilement se passer de son meilleur buteur. Titulaire sur le côté gauche en première période, le capitaine du soir a ensuite retrouvé l’axe de l’attaque. Après l’égalisation du MHSC en fin de première période, Luis Enrique a senti que la soirée lui échappait et a décidé de réajuster tactiquement sa formation en replaçant son attaquant vedette dans l’axe. « La suite lui a donné raison, l’avenir pourra attendre encore un peu. »

Le quotidien sportif revient aussi sur les performances de Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez. Titulaire en attaque pour la première fois depuis un mois, l’attaquant français a retrouvé quelques sensations. Dans une position axiale, l’ancien attaquant de Francfort a fait des appels dans la profondeur, mais a aussi été un relais efficace dos au but en montrant une disponibilité constante, remarque L’E. L’international français a notamment été l’auteur de deux passes décisives dans cette rencontre, sur le premier but de Kylian Mbappé et la réalisation de Lee Kang-In. Placé à droite en seconde période, Randal Kolo Muani « a attaqué l’espace avec appétit. Tout ne fut pas parfait mais on l’a senti libéré. Presque épanoui. »

En revanche, Lucas Hernandez a livré une prestation compliquée à l’image de ses dernières rencontres. Le défenseur parisien montre une certaine fragilité dans les duels et dans les un-contre-un. Ce dimanche soir, l’ancien du Bayern a souffert face à Arnaud Nordin, à l’image de son attentisme sur le but du Montpelliérain. « Cette fébrilité est peut-être liée à une méforme physique après une première partie de saison où le champion du monde (35 matches cette saison en club) était parvenu à faire oublier qu’il avait été victime d’une rupture des ligaments croisés l’an dernier », rappelle L’E. Après la rencontre, Luis Enrique a confirmé que son joueur était sorti à la pause en raison d’un pépin physique. Le technicien espagnol n’a souhaité prendre aucun risque. Appelé par Didier Deschamps pour la trêve internationale, Lucas Hernandez pourrait déclarer forfait pour les rencontres face à l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26). « Alors que Nuno Mendes revient en forme à gauche, son évolution d’ici au quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone mais aussi d’ici à l’Euro sera scrutée avec beaucoup d’attention… »

Enfin, le quotidien sportif est parti interroger l’ancien arbitre international et désormais consultant de L’Equipe, Saïd Ennjimi, sur l’arbitrage de la rencontre. Et pour l’ex-arbitre, le Montpellier Hérault aurait dû bénéficier de trois penalties dans le match : « Sur la première situation, Beraldo bouscule Nordin sans jouer le ballon, cette faute aurait été sifflée au milieu de terrain. Je répète que la surface doit être considérée comme n’importe quelle autre partie du terrain, donc il y avait penalty. Sur la deuxième situation, je rejoins M. Batta et j’aurais moi aussi sifflé penalty. Même si Donnarumma a touché le ballon, il ne maîtrise pas son geste. Enfin sur la troisième, M. Batta prend la bonne décision, je ne comprends pas comment le VAR peut lui demander de revenir sur son choix puisque Nuno Mendes met son corps en opposition alors qu’Al-Tamari est passé. Il n’y a pas de débat. Quand on remet cela en perspective avec le penalty accordé au PSG face à Rennes (1-1), ça laisse songeur. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la belle victoire du PSG sur la pelouse du MHSC (2-6). S’il a d’abord joué avec les nerfs de ses supporters en laissant le club héraultais revenir dans la rencontre, le leader du championnat a ensuite renoué avec la victoire avec quatre buts en seconde période. Les Rouge & Bleu restaient notamment sur trois matches nuls d’affilée en championnat et se relancent bien juste avant la trêve internationale en prenant 12 points d’avance en tête de la Ligue 1. Et Luis Enrique a notamment pu compter sur un Kylian Mbappé XXL, auteur d’un triplé. « Titularisé en championnat pour la première fois depuis le 1er mars à Monaco et sa fin de match remarquée… en tribunes, Kylian Mbappé a fait oublier les absents (Ousmane Dembélé) et rappelé à ceux qui en doutaient que ce Paris n’est pas le même lorsqu’il en prend les commandes. »

Il serait injuste d’oublier la grande performance de Vitinha (un but et deux passes décisives) ou de faire l’impasse sur les deux erreurs de Danilo Pereira, « mais puisqu’il a signé ce dimanche son tout premier triplé de la saison en championnat, qu’il a renversé, une fois encore, la défense et les têtes montpelliéraines, difficile de ne pas faire de Kylian Mbappé l’homme de cette 17e victoire de la saison en championnat. » Avec 24 buts inscrits en Ligue 1, le numéro 7 du PSG file tout droit vers un nouveau titre de meilleur buteur du championnat et reprend neuf réalisations d’avance sur Jonathan David (LOSC).

Le quotidien francilien revient plus en détails sur la deuxième réalisation de Kylian Mbappé, une frappe enroulée sans élan qui n’a laissé aucune chance à Dimitry Bertaud. « C’est sa nouvelle spéciale. On connaissait ses passements de jambes, son crochet intérieur et sa frappe à ras du sol au premier poteau. C’est maintenant la frappe enroulée depuis le début gauche, dans la lucarne opposée du but, qui le fait briller. » Face au FC Metz (3-1) le 20 décembre dernier, l’attaquant de 25 ans avait déjà inscrit un but identique. En équipe de France, le champion du Monde 2018 a aussi marqué deux réalisations comme celle-ci face à la Pologne (3-1) en Coupe du monde 2022 et contre les Pays-Bas (1-2) en octobre dernier dans le cadre des Eliminatoires à l’Euro 2024. « Ces actions sont absolument irrésistibles. Aucun gardien, aussi bon soit-il, ne peut stopper Kylian Mbappé lorsqu’il décide d’ouvrir son pied droit, et d’aller chercher la lucarne opposée », admire LP.

Enfin, Le Parisien donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez. Sorti à la pause ce dimanche, le défenseur français souffre d’une douleur musculaire mais cela ne devrait pas remettre en cause sa participation au rassemblement de l’équipe de France, rapporte LP. Forfait de dernière minute en raison d’un problème aux tympans, Ousmane Dembélé sera bien présent avec les Bleus.