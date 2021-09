Revue de Presse PSG : MHSC, Messi, Di María, Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 25 septembre 2021. Le rôle d’Ángel Di María, un possible retour de Lionel Messi et Marco Verratti face à Manchester City, la situation de Sergio Ramos, le match face au MHSC.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le rôle d’Ángel Di María. Titulaire à deux reprises en ce début de saison, l’international argentin entame sa septième année avec le maillot parisien et joue un rôle central « dans le processus d’adaptation » de Lionel Messi. Le numéro 11 parisien « accompagne même son compatriote dans ses sorties en famille. » Concernant le terrain, Ángel Di María peut jouer un rôle important dans le schéma de Mauricio Pochettino grâce à « sa capacité à initier un contre-pressing efficace. » Son repli défensif sur les courtes distances s’avère précieux pour les Rouge & Bleu et « il peut assurer un équilibre sur ce côté droit » avec les montées d’Achraf Hakimi. Mais, l’attaquant parisien n’est pas le type de joueur à rester sur le banc des remplaçants sans broncher. Si sa relation avec Mauricio Pochettino est bonne, l’entraîneur parisien « va devoir faire preuve de pédagogie s’il décide de le ‘déclasser’ ponctuellement », notamment derrière le trio Messi-Neymar-Mbappé.

Le quotidien sportif fait également un point sur les forfaits face à Montpellier. Même si Leo Messi et Marco Verratti ne sont pas présents pour la réception du MHSC, « ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Paris » car « ils devraient être en mesure de figurer dans le groupe qui recevra Manchester City mardi. » Malgré son retour à l’entraînement ces derniers jours, « Juan Bernat ne sera pas encore dans le groupe retenu par le staff (ni Kurzawa). »

XI possible du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kehrer, Diallo – Herrera, Paredes, Gueye – Di María, Mbappé, Neymar

Le Parisien revient sur le cas Sergio Ramos. Toujours présent dans le point médical du PSG, sa situation interpelle et « vus de Madrid, ses problèmes physiques s’expliquent par sa volonté de reprendre trop vite la compétition. » Si cette longue absence peut alarmer certains médecins espagnols, pour le journaliste de Onda Cero, Edu Pidal, « il n’y a pas d’angoisse chez le joueur, il est même très calme. Mais, naturellement, il préfère reprendre le plus rapidement possible. » De son coté, le défenseur de 35 ans a hâte de retrouver la compétition et « n’attend qu’une chose : enfiler le maillot du PSG et remporter une cinquième Ligue des champions. »

Le quotidien francilien revient également sur le possible retour de Leo Messi face à Manchester City. Si La Pulga a repris la course ce vendredi, « il reste trop juste pour reprendre le chemin de la compétition » contre Montpellier. Un nouveau point sur son état de forme aura lieu demain « et décidera sans doute de sa participation » face au club anglais.

XI possible du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi (ou Kehrer), Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Gueye, Paredes, Herrera – Di María, Mbappé, Neymar

Enfin, le Midi Libre évoque cette rencontre de la 8e journée de L1 (21h sur Canal Plus Décalé) entre le PSG et le Montpellier Hérault. Si le MHSC sera privé de l’ancien Parisien, Mamadou Sakho, le club de la capitale ne pourra pas compter sur Lionel Messi, « une absence qui peut frustrer quelque peu l’équipe de Montpellier, le Parc des Princes et la France entière. » Séduisante à domicile, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio « n’exporte pas pour l’instant ses belles intentions loin de la Mosson » mais « il est toujours temps de s’inviter à la table des grands, même pour un soir. »