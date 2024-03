Revue de Presse PSG : Monaco, Mbappé, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 2 mars 2024. Le match nul face à l’AS Monaco (0-0), Kylian Mbappé de nouveau remplacé et le malaise autour de sa situation, la performance XXL de Gianluigi Donnarumma…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match nul du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (0-0) en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 et se concentre surtout sur la situation autour de Kylian Mbappé. Titulaire et capitaine face à son ancienne formation, le numéro 7 des Rouge & Bleu a été remplacé à la pause par Randal Kolo Muani. Un choix tactique de la part de Luis Enrique et non un pépin physique à la cheville pour l’attaquant de 25 ans. Un changement de statut pour le capitaine français depuis qu’il a annoncé son départ à son président et ses coéquipiers il y a quelques jours. Et ce vendredi à Monaco, son remplacement a grandement fait réagir et les images aperçues au retour des vestiaires sont assez claires. Le champion du Monde 2018 a fait le tour du Stade Louis II en saluant le public avant d’aller s’asseoir en tribunes aux côtés de sa mère plutôt qu’avec ses coéquipiers sur le banc de touche. « La fissure entre le club de la capitale et son attaquant vedette est devenue une fracture, elle dessine un gouffre de plus en plus profond, une ligne de front de plus en plus marquée », estime L’E. Pour la première fois en sept ans à Paris, Kylian Mbappé a été remplacé à la pause par un choix tactique.

Pendant 45 minutes, l’attaquant parisien n’a pas été brillant et a bien été contenu par le défenseur Wilfried Singo. Par le passé, il avait déjà livré de mauvaises prestations sans sortir du terrain. « Mais ça, c’était avant. Avant qu’il annonce à Nasser al-Khelaïfi son intention de ne pas prolonger et, implicitement, de s’engager avec le Real Madrid, le club qu’abhorre sans doute le plus au monde le président du PSG aujourd’hui », rappelle L’E. Dans les faits, la seconde période du PSG fut plus emballante sans l’international français. Au retour des vestiaires, le show se passait plus en tribunes que sur la pelouse lorsque Kylian Mbappé, en survêtement et téléphone à la main, faisait un selfie avec une hôtesse du Stade Louis II et qu’il aimantait tous les regards. Mais les sourires étaient de façades et il est évident que le Français de 25 ans n’a pas apprécié être remplacé à la pause. « Des discussions ont d’ailleurs eu lieu après le coup de sifflet final entre son entourage et certains dirigeants du club. Il n’est pas certain qu’elles changent grand-chose à la nouvelle philosophie de Luis Enrique. » Le technicien espagnol n’a pas changé son discours par rapport à la semaine passée où il avait déjà remplacé son joueur en cours de match face au Stade Rennais (1-1) : « Tôt ou tard, on devra jouer sans lui donc j’essaye de trouver la meilleure option. Tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous. Je dois prendre mes décisions », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre de ce vendredi.

🔴🗣️ Luis Enrique sur la présence de Mbappé en tribunes : « Je n’ai pas vu ce qu’il se passait en dehors du terrain. Cela fait partie du show du football, et mon show concerne ce qui se passe sur la pelouse. »



📹 @FreeLigue1 pic.twitter.com/BOWbWFc77x — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2024

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la performance XXL de Gianluigi Donnarumma. Alors que le PSG montrait de grandes difficultés face aux offensives monégasques, le portier parisien a maintenu son équipe à flot en réalisant plusieurs parades déterminantes. L’Italien a une nouvelle fois prouvé qu’il était en ce moment le meilleur gardien d’Europe. Une rencontre à cinq arrêts qui confirme l’impression laissée depuis plus quelques mois. Il n’a jamais semblé aussi fort. « Quel gardien, en Europe, est, sur cette saison, meilleur que le Parisien ? On n’en voit pas un seul. Ce qui marque aujourd’hui avec ‘Gigio’ c’est son immense efficacité, dans toutes ses interventions », rapporte L’Equipe. Souvent critiqué pour son manque de constance, le champion d’Europe 2021 se montre désormais intraitable. Hier soir, il a écoeuré les attaquants monégasques avec plusieurs arrêts (16′, 18′, 29′, 43′, 45’+2). Mais surtout, ce qui est frappant c’est sa progression dans un domaine qui lui faisait défaut par le passé, sa lecture de la profondeur avec deux interventions efficaces pour couvrir ses défenseurs (66′, 89′). Hier en Principauté, il a bouclé son 14e cleen-sheet de la saison. « Il le sait : il sera jugé dans les prochains mois sur sa fiabilité au pied dans les rendez-vous brûlants mais surtout sur sa capacité à porter le club dans les matches à élimination directe en Ligue des champions », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le malaise qui entoure Kylian Mbappé après son remplacement à la pause face à l’AS Monaco. Juste avant la Ligue des champions et face à sa bête noire, le PSG a éprouvé les plus grandes peines du monde face aux offensives de l’ASM en première période. Mais après trois défaite de rang à Louis II, les Rouge & Bleu ont cette fois-ci été épargnés par la défaite avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad mardi. En revanche, l’affaire Kylian Mbappé a pris de l’ampleur. Alors que son remplacement avait déjà fait grand bruit la semaine passée, « Luis Enrique a, cette fois, clairement affiché sa rupture avec son attaquant vedette en décidant de le sortir dès le repos. » Titularisé sur l’aile gauche face à son ancienne formation, le capitaine du soir n’a pas été inspiré et n’a pas pu sauver son équipe des vagues monégasques en première période avant de quitter le terrain à la pause. « Un choix audacieux, presque devenu lunaire lorsque l’attention des tribunes de Louis-II s’est écartée de la pelouse pour suivre les pas du ‘sanctionné’ du jour, parti s’asseoir… en tribunes aux côtés de sa mère. »

En seconde période, le PSG a montré un autre visage à défaut de trouver le chemin des filets (0-0) dans cette rencontre. Ce vendredi, « Luis Enrique a réaffirmé son autorité, comme aucun de ses prédécesseurs ne l’avait fait jusque-là. Mais il compte deux blessés de plus. Marco Asensio, touché à la jambe droite et contraint de quitter ses partenaires à la 39e. Et surtout Kylian Mbappé, touché lui au cœur, et sans doute dans son orgueil », rapporte LP. Alors que depuis le début de leur collaboration, Luis Enrique et Kylian Mbappé entretiennent des rapports basés sur le respect, la confiance et le dialogue, le technicien espagnol a annoncé d’une simple phrase, sans la moindre explication, le remplacement de son meilleur buteur par Randal Kolo Muani à la pause. Si dans un premier temps, un possible pépin physique pouvait expliquer ce changement, le joueur a rapidement levé les doutes. « Sa sortie du vestiaire tout en décontraction et son pas tranquille sur la piste d’athlétisme pour rejoindre sa mère en tribune – et non le banc de touche – ont levé les doutes. Ses signes de la main à l’endroit du parcage parisien, les selfies pris en chemin sur le bord du terrain ont confirmé que Kylian Mbappé n’était pas blessé. » Reste désormais à savoir quelle sera la place de Kylian Mbappé à San Sebastian mardi, sur le terrain ou sur le banc, se demande LP.

Enfin, le quotidien francilien revient sur le discours de Luis Enrique à l’issue de la rencontre face à l’AS Monaco. Et le coach parisien a confirmé que la sortie de Kylian Mbappé était un choix tactique : « C’est 100 % une décision de l’entraîneur. Je pense que, tôt ou tard, il faut que l’on s’habitue à jouer sans Kylian Mbappé. C’est ma décision et c’est une décision que je prends avec l’objectif, selon moi, d’obtenir le meilleur pour l’équipe. » Relancé sur ce sujet, le technicien espagnol n’a pas donné plus de détails sur son choix : « Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je suis quelqu’un de professionnel et j’ai déjà répondu à votre collègue et je continue à répondre de la même façon : il n’y a aucun problème, pour moi, c’est juste une question de gestion et de la façon dont je gère selon moi au mieux l’équipe. » L’entraîneur du PSG a ensuite confirmé qu’il a préféré la deuxième période de son équipe : « Sans aucun doute ! J’ai préféré au sens où l’on a mieux joué dans ce second acte. »