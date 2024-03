Revue de Presse PSG : Monaco, Nuno Mendes, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 1er mars 2024. Monaco, une bonne répétition avant la Real Sociedad, un retour de Nuno Mendes qui tombe à pic…

Dans son édition du jour, L’Equipe parle de la rencontre entre l’AS Monaco et le PSG ce soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. « Compte tenu de l’avance des Parisiens au classement, l’avenir du Championnat ne va pas se jouer sur cette rencontre. Quel qu’en soit le résultat, les partenaires de Kylian Mbappé demeureront largement en tête à l’issue de ce week-end », avance le quotidien sportif. Mais ce dernier indique qu’une contre-performance au Stade Louis II ne manquerait pas d’interroger sur les réelles capacités de cette équipe au plus haut niveau. « Le champion de France 2023 a beau être invaincu et sur une dynamique aux apparences très flatteuses depuis le début de l’année 2024, il a plusieurs fois montré des signes, sinon inquiétants, du moins pas toujours rassurants dans sa manière d’avoir la mainmise sur les rencontres », lance l’Equipe. Devant des adversaires solides, ambitieux, le PSG s’est retrouvé sur un fil mais a su et/ou a pu faire tomber finalement le ballon du bon côté. « Paradoxalement, la meilleure prestation collective parisienne de ces deux premiers mois de l’année 2024 l’a été face à Lille (3-1), un soir où Kylian Mbappé était ménagé après un vilain coup reçu contre Brest (3-1) en Coupe de France trois jours plus tôt. » Dans la perspective du retour de la Ligue des champions mardi, Luis Enrique peut-il le ménager à nouveau, même pour un match de gala chez son ancien club ?, se demande l’Equipe. « Avec l’ex-sélectionneur espagnol tout est possible, lui qui a dit déjà préparer l’après-Mbappé. »

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi le match entre Monaco et le PSG, qui intervient à quatre jours du huitième de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Alors que le lors du match contre Lille, qui se déroulait avant la manche aller, Luis Enrique avait décidé de faire tourner, ce ne devrait pas être le cas ce soir (21 heures, Prime Video), avance le quotidien francilien. « Le premier acte face aux troupes d’Adi Hütter a beau demeurer comme l’une des références de l’ère Enrique, le coach espagnol sait que son adversaire du soir peut, comme le rappelle son statut de deuxième meilleure attaque de Ligue 1, lui aussi être chirurgical. » Le Parisien indique également que Monaco est un adversaire coriace du PSG. En effet, le club de la capitale n’a gagné que trois de ses neuf dernières confrontations contre le club du Rocher en championnat. À Louis II, le PSG ne s’est plus imposé depuis le 30 novembre 2019. Un match particulier également pour Kylian Mbappé, qui foulera pour la dernière fois – en Ligue 1 – la pelouse du stade qui lui a permis d’éclater aux yeux du monde. Le quotidien francilien note que le meilleur buteur du championnat n’a plus joué de match en Ligue 1 dans son intégralité depuis le 2 février dernier. « La gestion du capitaine des Bleus, ce vendredi, en dira plus sans doute sur les intentions de son entraîneur. Sur la forme et la confiance de Paris, aussi, à quelques jours d’un rencard qui compte plus que d’autres », conclut Le Parisien.

A voir aussi : ASM / PSG : Les supporters parisiens en nombre au Stade Louis II

Le Parisien évoque aussi le retour de Nuno Mendes sur les terrains avec le PSG, qui va offrir des nouvelles possibilités à Luis Enrique. Le retour de l’international portugais devrait avoir le mérite de rééquilibrer les attaques, alors que le sens du jeu penche parfois de l’autre côté, avance le quotidien francilien. Son association avec Bradley Barcola s’annonce alléchante. « Entre les qualités de percussion et de vitesse de l’un et de l’autre, des positionnements alternés à l’intérieur du jeu ou le long de la ligne, la paire laisse entrevoir un côté imprévisible si elle parvient à trouver des automatismes. » Depuis son arrivée dans la capitale en juillet 2023, Luis Enrique a montré quelques constantes dans son animation. L’une d’entre elles consiste à avoir un latéral droit, Achraf Hakimi, très offensif qui peut monter ou se placer au milieu quand son pendant de l’autre côté assure l’équilibre défensif, analyse Le Parisien. Le retour de Nuno Mendes, qui n’est pas du genre à mettre le frein au moment d’attaquer, « semblait poser une question : le Portugais et le Marocain peuvent-ils démarrer ensemble ? » Mais en conférence de presse, Luis Enrique a balayé ces doutes. « Bien sûr qu’ils peuvent jouer en même temps ! Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble et nous nous adaptons aux joueurs que nous avons. » Avec Mendes et Hakimi d’entrée, Luis Enrique devra gérer un nouveau défi tactique auquel il a déjà eu le temps de réfléchir, lance Le Parisien. « Ces dernières semaines, Luis Enrique a placé sa confiance en un trio Ruiz–Vitinha–Zaïre-Emery et, si le jeune Parisien a souvent été utilisé arrière droit, aucun de ces trois n’a vraiment ce profil de sentinelle. Contrairement à Manuel Ugarte, moins en vue après un début de saison canon et pour qui le retour de Nuno Mendes pourrait marquer une belle opportunité », conclut le quotidien francilien.

L’Equipe évoque aussi l’avenir de Kylian Mbappé, lui qui va quitter le PSG à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. « Si officiellement, Mbappé, même auprès d’interlocuteurs de confiance, laisse planer une forme de suspense, son arrivée au Real Madrid est actée. » Le quotidien sportif se demande si l’attaquant profitera de la trêve internationale fin mars, « plus propice à l’exercice médiatique », pour officialiser son choix pour son futur. L’Equipe indique également que depuis quelques jours, une rumeur faisant état d’une visite médicale effectuée en marge du huitième de finale aller de la Ligue des champions a été démentie par le Real Madrid. « Jusqu’ici, l’attaquant parisien de 25 ans a respecté son agenda d’annonce de manière très rigoureuse : avec une volonté de se libérer de ce poids avant le match aller face à la Real Sociedad (2-0, le 14 février) auprès de son club et le lendemain de cette rencontre auprès de ses coéquipiers. Mais depuis qu’il a pris sa décision et qu’il a acté le principe d’un départ, le Parisien a eu l’occasion de se projeter sur sa vie d’après », conclut l’Equipe.