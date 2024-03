Revue de Presse PSG : Montpellier, Hakimi, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 17 mars 2024. Le match face au Montpellier Hérault, le PSG travaille pour prolonger Achraf Hakimi, Luis Enrique n’est pas préoccupé par la situation des internationaux français…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1 entre le Montpellier Hérault et le PSG (dimanche à 20h45 sur Prime Video). Après trois résultats nuls d’affilée en championnat (Stade Rennais, AS Monaco et Stade de Reims), les Rouge & Bleu auront à coeur de renouer avec la victoire avant la trêve internationale. Surtout qu’un gros calendrier les attend juste après cette coupure d’une dizaine de jours. Il y aura le Classico face à l’Olympique de Marseille (31 mars) puis la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (3 avril), la réception de Clermont (week-end du 6 avril), sans oublier le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone (10 et 16 avril). Et avant d’entamer cette belle série de matches, le PSG compte une belle avance de 10 points en tête du championnat.

Ce confortable matelas pourra permettre à Luis Enrique de faire une rotation d’effectif et de laisser souffler ses titulaires afin d’être prêts pour les grands rendez-vous. « Son plan est assez simple : La Ligue 1 est une variable d’ajustement aussi bien qu’un laboratoire d’essai pour préparer la saison prochaine sans Kylian Mbappé, qui pourrait bien figurer sur le banc contre le MHSC dimanche soir », rapporte LP. Mais depuis qu’il a établi ce plan, la machine s’est grippée en championnat avec trois nuls consécutifs et une victoire à Montpellier permettrait de stopper cette mauvaise série. « Une défaite parisienne couplée à une victoire de Brest contre Lille dimanche (13 heures) rapprocheraient les deux équipes à sept points et empêcherait Paris d’aborder un mois d’avril crucial avec cette once de tranquillité supplémentaire. »

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur l’avenir d’Achraf Hakimi, sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG. Et malgré quelques rumeurs sur un possible départ, le latéral de 25 ans n’a pas signifié, pour le moment, son intention de quitter le club de la capitale. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Achraf Hakimi a pris une place encore plus importante dans l’effectif parisien. Pour exemple, l’ancien de l’Inter a porté le brassard de capitaine lors de la seconde période face à l’AS Monaco (0-0) suite à la sortie de Kylian Mbappé à la pause. Un évènement qui s’est réitéré brièvement face au Stade de Reims (2-2) entre la sortie de Danilo Pereira et l’entrée de l’attaquant français. « Si un important concours de circonstances l’a amené à devenir capitaine lors de ces deux rencontres, cette séquence témoigne tout de même du poids pris par le Marocain à l’intérieur de l’effectif parisien cette saison », explique LP. Le joueur de 25 ans prend de plus en plus la parole devant le groupe et partage aussi sa bonne humeur.

Et alors que les dirigeants parisiens n’hésitent pas depuis quelques mercato à se délester des gros salaires de l’effectif, Achraf Hakimi ne rentre pas dans cette catégorie. Toujours selon LP, « l’ancien défenseur de l’Inter Milan incarne toujours l’avenir aux yeux de ses dirigeants qui désirent ardemment étirer leur aventure commune. Le bail de Hakimi arrivant à expiration en 2026, le PSG travaille depuis plusieurs semaines sur une prolongation de contrat de deux ou trois saisons supplémentaires. » Des discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties pour aborder le sujet et présenter le contour de cette opération. Si des rumeurs persistantes envoient régulièrement le joueur au Real Madrid, club dans lequel il a été formé, le latéral droit voit son avenir, pour le moment, à Paris. « Le joueur n’a pas fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il souhaitait s’en aller à la fin de la saison et dans son entourage on rappelle qu’il possède toujours deux années de contrat afin d’écarter ces bruits de couloir. » Aucun rendez-vous n’a encore été pris par les deux parties mais la volonté affichée par Luis Campos pourrait rapidement pousser les différents acteurs à se réunir. De plus, Achraf Hakimi a fait savoir son bonheur d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique, ce qui n’a pas toujours été le cas avec les prédécesseurs de l’Espagnol.

🚨 Le PSG a entamé des discussions avec Achraf Hakimi pour prolonger son contrat, lui qui est désormais perçu comme un cadre de l’équipe 💪🇲🇦



Malgré des rumeurs de départ, le défenseur n’a pas signifié pour le moment son intention de quitter Paris



[Le Parisien] pic.twitter.com/I24L6F0Q7e — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 16, 2024

À voir aussi : Le point médical du PSG avant le déplacement à Montpellier

De son côté, L’Equipe revient aussi sur cette rencontre face au Montpellier Hérault ce dimanche soir. Et Luis Enrique ne semble pas préoccupé par la situation des internationaux français, qui ont vu leur temps de jeu diminuer ou qui n’évoluent pas à leur meilleur poste. Et cela pourrait une nouvelle fois avoir lieu à la Mosson. Si le technicien espagnol poursuit sur sa philosophie, il y a des chances de voir Kylian Mbappé remplaçant au coup d’envoi. Il ne faut pas non plus exclure la possibilité de voir Warren Zaïre-Emery évoluer au poste de latéral droit. « Entre le PSG et les Bleus, un hiatus se dessine sur l’utilisation des internationaux français et si chaque camp précise bien ne pas vouloir se mêler des affaires de l’autre, les interrogations reviennent avec un peu plus d’insistance » Et cela commence par le cas de Kylian Mbappé. Depuis l’annonce de son départ, l’attaquant de 25 ans n’a plus le statut d’intouchable. Pour le moment ce changement de traitement n’a pas de conséquence sur les résultats du club et sur le rendement du Français. « Mais il est évident que le staff des Bleus préférerait accueillir son joueur vedette, en mai prochain, pour préparer l’Euro (14 juin-14 juillet), dans des dispositions d’esprit sereines », rapporte L’E.

Concernant Randal Kolo Muani, sa situation est plus problématique. L’ancien de Francfort dispose d’un faible temps de jeu depuis quelques semaines (169 minutes sur les sept derniers matches). Et alors que d’autres internationaux continuent d’être performants en club, le débat sur la présence de « RKM » chez les Bleus risque de prendre de l’épaisseur. Sous la forme de la plaisanterie, Didier Deschamps s’était exprimé en conférence de presse sur la situation de l’attaquant ce jeudi : « S’il peut donner un peu plus de temps de jeu à Kolo Muani, par contre, ça m’arrangerait. » Et ce samedi, Luis Enrique a été questionné sur son attaquant : « Kolo Muani a 1.600 minutes au plus haut niveau dans un club et à un niveau qu’il n’a jamais connus. Je suis très content, je l’aime bien. Je sais où il doit jouer mais ici, c’est le PSG. Quand il joue, il va donner son maximum même à l’entraînement. Autre cas : Gonçalo Ramos a 1.500 minutes. Vous lui donnez une minute, il est prêt. Pareil, quand il doit sortir ou rentrer. C’est ce que les fans veulent, être prêt. » Enfin, l’autre interrogation concerne Warren Zaïre-Emery. Quand Achraf Hakimi est moins performant, le Titi occupe le poste de latéral droit. « Ce rôle hybride de latéral droit ne semble pourtant pas bâti pour le jeune international français qui a besoin d’un match d’adaptation, ensuite, avant de redevenir performant au milieu, son vrai poste », estime L’E. Pour éviter cette situation, le Marocain doit donc s’améliorer comme l’a demandé son coach en conférence de presse.

🔴🗣️ Luis Enrique monte au front et défend RKM + Ramos : « Kolo Muani a 1600 min au plus haut niveau dans sa 1ere saison, avec une concurrence comme il n’a jamais eu ! Je suis TRÈS content avec lui ! J’aime bien ! […] Pareil pour Ramos, il a 1500 min. Vous lui donnez 1 minute et… pic.twitter.com/WjDD0Jf7ES — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 16, 2024

Enfin, le quotidien sportif fait le point sur le groupe parisien pour ce déplacement à Montpellier. Et comme lors des dernières rencontres, Marquinhos sera absent. Le Brésilien souffre de douleurs au tendon d’Achille. Le capitaine du PSG est à l’infirmerie depuis un mois et « le staff technique espère son retour à la compétition après la trêve internationale. » Touché à l’ischio droit, Marco Asensio est aussi forfait tout comme les deux défenseurs centraux Presnel Kimpembe et Milan Skriniar. Ainsi, Lucas Beraldo pourrait enchaîner une cinquième titularisation de suite en défense centrale avant de rejoindre la Seleção brasileira. L’interrogation de ce dimanche soir tourne autour de la présence ou non de Kylian Mbappé au coup d’envoi. Randal Kolo Muani pourrait ainsi saisir sa chance pour débuter en pointe.