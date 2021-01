Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 22 janvier 2021, jour de réception du Montpellier HSC (11e de la Ligue 1) au Parc des Princes (21h).

Le PSG, “qui a repris le week-end dernier la tête de la Ligue 1, tient l’occasion de mettre sous pression ses poursuivants Lille et Lyon, s’il bat Montpellier en ouverture de la 21e journée. Après un début d’année agité, entre l’arrivée de Pochettino et des matches tous les trois jours, le PSG (42 pts) a enfin bénéficié d’une semaine au calme pour travailler“, observe l’AFP. “Sauf que son nouvel entraîneur l’a passée à l’isolement après son test positif à la Covid-19, annoncé vendredi dernier. […] Face à un adversaire qui n’a remporté aucune de ses six dernières rencontres, le PSG, avec un effectif quasiment au complet, devra faire mieux dans le jeu, où Pochettino a promis des améliorations. La performance de l’attaquant star Kylian Mbappé, zéro but en 2021, sera particulièrement surveillée.”

“Paris, ville lumière. Alors qu’il traverse un long tunnel de six matches sans victoire, une première sous Michel Der Zakarian, accumule les tuiles et supporte les vents contraires d’une période incertaine, le Montpellier Hérault SC se rend ce soir à Paris pour trouver une éclaircie“, commente le Midi Libre. “Quand bien même les finalistes de la dernière Ligue des champions ont inhabituellement abandonné des points sur cette pelouse depuis l’ouverture de la saison (3 défaites et un nul toutes compétitions confondues), le défi est colossal.“

Verra-t-on Mauricio Pochettino sur le banc ? “Pour cela, il faudra que le technicien, qui aura observé sept jours pleins d’isolement, n’ait plus de fièvre depuis deux jours et soit complètement guéri”, répond Le Parisien. “Beaucoup de « si » donc, mais l’Argentin, toujours cloîtré dans son hôtel de l’Ouest parisien, n’en reste pas moins en contact direct avec Neymar et compagnie.” En outre, le journal francilien se pose des questions sur des joueurs du PSG : 1/Florenzi est-il meilleur que Meunier ? 2/ Le passage à vide de Mbappé est-il le signe d’une crise de croissance ou le résultat du casse-tête lié à son avenir ?

Sur cette dernière question, on peut lire sous la plume de Dominique Sévérac : “Mbappé ne crée plus beaucoup de différences individuelles. Il ne passe plus les défenseurs de Saint-Etienne, Brest ou Angers, en un contre un avec à la clé des performances quelconques qu’il ne maquille pas par un but de rapine. […] Son manque de confiance transpire. […] Hier, Jesus Perez, l’un des adjoints de Pochettino, a continué les caresses en conférence de presse. […] Car la férocité des jugements semble le boomerang des éloges de naguère, les mots de « prodige », « crack », « génie français » escortant ses pas médiatiques depuis le début. […] Ce n’est pas la première fois que l’attaquant traverse un creux. Mais dans sa courbe ascendante, il s’agit de son premier ralentissement aussi long. Au club, l’optimisme demeure, les témoins du camp des Loges rappelant la qualité de ses entraînements, que la situation ne va pas s’éterniser.”

Du côté de L’Equipe, le mouvement social se poursuit. La grève arrive au cap des deux semaines.