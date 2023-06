Revue de Presse PSG : Nagelsmann-Henry, Asensio, Ugarte…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 6 juin 2023. La possible arrivée de Julian Nagelsmann avec Thierry Henry comme adjoint, un ticket gagnant. Manuel Ugarte et Marco Asensio qui lancent le mercato du PSG…

Dans son édition du jour, le Parisien revient sur la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Depuis deux jours, le nom de Julian Nagelsmann est revenu dans l’actualité des Rouge & Bleu. Le coach allemand serait prêt à venir et aimerait que Thierry Henry soit son adjoint. Même si à l’heure actuelle, Christophe Galtier est toujours l’entraîneur du PSG, plusieurs pistes ont été activées pour trouver son successeur indique le francilien. Outre les contacts avec Luis Enrique, Julian Nagelsmann a été approché la semaine dernière. « Il a la réputation d’un homme de caractère qui aime avoir les mains libres et dicter ses choix, un amour pour la liberté de mouvement qui, dit-on, l’aurait refroidi dans ses contacts avec Chelsea. » Un ancien collaborateur du coach allemand a indiqué au Parisien, que la force de Nagelsmann n’est pas le management des hommes. « Voilà pourquoi la constitution de son staff aura son importance. » Le quotidien régional indique qu’il ne fera pas équipe avec son fidèle adjoint, Dino Toppmöller, qui a comme ambition de devenir un entraîneur numéro 1. « Plus que le seul dévolu jeté par la PSG sur le technicien allemand, c’est en réalité la composition du duo qu’il envisagerait de former avec Thierry Henry qui donne encore plus d’éclat à ce qui se joue en coulisses. » Julian Nagelsmann verrait en l’ancien attaquant le bras droit idoine pour l’accompagner à Paris. « Incollable sur les championnats européens en général et sur la Ligue 1 en particulier, Henry jouit en effet d’un profil unique en son genre. » Le champion du monde 98 est doté d’une aura qui lui permet non seulement d’être écouté des stars de la discipline mais de créer, comme c’est le cas avec Kylian Mbappé, une précieuse proximité, estime Le Parisien. En privé, Thierry Henry ne cacherait pas son besoin de passer du temps en Angleterre où réside sa famille. « Et que s’il devait reprendre du service sur un banc de touche, ce serait plutôt pour y endosser le costume de numéro un« , conclut le quotidien francilien.

Le Parisien évoque aussi le mercato estival du PSG. Alors que ce dernier ouvre officiellement ses portes le 10 juin, les dirigeants parisiens sont déjà actifs. « La journée de ce lundi 5 juin a en effet été l’occasion pour ses dirigeants de mettre un important coup d’accélérateur sur la construction de son prochain effectif et sur le marché des transferts. » En effet, Manuel Ugarte et Marco Asensio sont arrivés à Paris hier pour finaliser leur arrivée et passer leur traditionnelle visite médicale. Les deux joueurs seront les deux premières recrues estivales des Rouge & Bleu, « qui ont bouclé depuis plusieurs mois le transfert du défenseur Milan Skriniar. Avec un renfort par ligne, Paris prend donc déjà les devants. » Alors que pour l’international espagnol, son arrivée ne faisait plus aucun doute, pour Manuel Ugarte, le PSG devait faire face à la concurrence de Chelsea. Mais dimanche soir, les Blues se sont subitement retirés du dossier. Le PSG lèvera la clause libératoire dans le contrat de l’international uruguayen, qui s’élève à 60 millions d’euros. « Un transfert qui ne figurera dans les comptes du club qu’à partir de l’année prochaine« , indique Le Parisien. Le joueur, qui va s’engager jusqu’en juin 2028, touchera un salaire d’un peu plus de trois millions d’euros. Manuel Ugarte était une piste de longue date de Luis Campos. Au Portugal, il se dit que Manuel Ugarte a toujours donné sa priorité au PSG mais que « l’arrivée de Chelsea dans les négociations a subitement rebattu les cartes« , avance le quotidien francilien.

Les raisons de la volte-face anglaise n’ont pas encore filtré mais elle fait les affaires de Paris qui finalisait l’accord ce lundi. « En plus de payer les 60 millions d’euros demandés par le Sporting, l’écurie anglaise était prête à investir en prenant des parts minoritaires dans le club. Une méthode inédite, et discutable, alors que l’UEFA tient un œil tout particulier sur les clubs avec des multipropriétés dans plusieurs championnats« , explique Le Parisien. La peur de poursuites est-elle à l’origine de ce changement de cap ? En tout cas, ces dernières heures, le PSG se tenait prêt à lancer l’affaire sur le plan juridique. « Il n’est donc pas exclu que cela ait eu une influence dans la décision des Blues de se retirer. » En ce qui concerne Marco Asensio, il constituait une nouvelle opportunité de marché pour le conseiller sportif du PSG, à l’origine de ce dossier. « La venue de cet attaquant polyvalent répond au besoin de densifier un secteur offensif peu conséquent. »

Le quotidien francilien évoque aussi le Real Madrid qui a vu ses plans sur le mercato changer avec l’annonce du départ de Karim Benzema. Les Madrilènes vont tenter de lui trouver un remplaçant et le nom d’Harry Kane figure tout en haut de la liste. Pour l’international anglais, également dans le viseur du PSG, Tottenham espérerait recevoir entre 100 et 115 millions d’euros. Le club madrilène aimerait négocier ce prix à la baisse, en raison du fait que les Merengue négocient une arrivée de Jude Bellingham dans les mêmes sphères de prix. Même s’il a préféré prolonger avec le PSG l’été dernier, Kylian Mbappé est toujours dans le viseur du Real. Le Parisien indique que pour que ce dernier bouge dans ce dossier, il faudrait que le numéro 7 du PSG face un signe clair au Real. « Même si, à l’instar d’Erling Haaland, Mbappé serait plus à l’agenda du club à l’été 2024. » Les dirigeants madrilènes espèrent qu’il ne prolongera pas avec le PSG afin de le récupérer libre dès le mois de janvier.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque également les futures arrivées de Manuel Ugarte et Marco Asensio au PSG. L’arrivée deux hommes, qui étaient à Paris hier pour finaliser les derniers détails de leur contrat, montrent l’influence de Jorge Mendes, leur agent, sur le mercato du PSG indique le quotidien sportif. En attendant de pouvoir avancé sur Bernardo Silva, le club de la capitale a donc conclut l’arrivée de deux nouveaux joueurs. Pour le dossier du milieu de terrain, les dirigeants parisiens sont passés par tous les états ces derniers jours. « Quand la décision a été prise par la direction parisienne, il y a plus d’une semaine, de lever la clause libératoire de l’Uruguayen, elle avait peu de crainte de voir le milieu de terrain lui échapper. » Mais Chelsea est passé par là. Malgré ça, la volonté du joueur n’était pas remise en cause, mais celle du Sporting si, qui ne comptait pas voir partir son numéro 15 au moins offrant. En ce qui concerne Asensio, le PSG tient enfin le profil qu’il recherche depuis un an, un milieu de terrain gaucher capable d’évoluer à droite avance l’Equipe. Cette arrivée ne met pas fin à la piste menant à Bernardo Silva. « La direction parisienne espère densifier son effectif dans les prochaines semaines et au moins deux autres recrues offensives, un attaquant et un joueur polyvalent de côté. » Le quotidien sportif indique que son arrivée est vue comme une opportunité au vu du fait qu’il était libre de tout contrat, son âge (27 ans) et de ses victoires en Ligue des Champions. « La direction parisienne a surtout estimé qu’il avait manqué de la qualité sur son banc par moments cette saison, malgré son choix de réduire l’effectif l’été dernier pour faire de la place à certains jeunes éléments« , conclut l’Equipe.

Dans le quotidien sportif, il est aussi question de l’avenir de Leandro Paredes. Prêté avec option d’achat à la Juventus Turin l’été dernier, le milieu de terrain ne restera pas chez la Vieille Dame. Il n’a pas convaincu les dirigeants turinois de lever son option d’achat, qui s’élève à 22 millions d’euros, lors de ses 35 matches (14 titularisations, 1 but, 1 passe décisive). Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, il va revenir à Paris mais ne devrait pas y faire long feu. Le club de la capitale souhaitera le vendre lors du mercato estival.