Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 26 janvier 2022. Le point sur le dossier Tanguy Ndombele, les possibles départs dans l’effectif des Rouge & Bleu et Mbappé participe au concert des Enfoirés.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un point sur le dossier Tanguy Ndombele. Désireux de rejoindre le club de la capitale, le milieu de terrain de 25 ans doit se montrer patient jusqu’à la fermeture du mercato hivernal lundi prochain. « La situation du milieu de Tottenham n’a pas évolué depuis plusieurs jours et les premiers contacts entre le directeur du football des Spurs, Fabio Paratici, et le directeur sportif du PSG, Leonardo. » En effet, le club de la capitale ne pourra envisager une arrivée du joueur des Spurs (sous contrat jusqu’en 2025) seulement en cas de départ au sein de son effectif. Malgré le deuxième plus gros salaire du club londonien (derrière Harry Kane), Mauricio Pochettino ainsi que les dirigeants parisiens estiment que Tanguy Ndombele « est un élément susceptible d’apporter une réelle plus-value créative. » Tottenham reste optimiste concernant un départ de son joueur. En effet, les dirigeants des Spurs ont quasiment bouclé l’arrivée d’un remplaçant en la personne de Sofyan Amrabat (Fiorentina). De son côté, le Français reste aussi optimiste pour que le deal se concrétise. « Il a fait part de sa volonté à ses dirigeants » et toutes les sollicitations reçues de la part des autres clubs sont, pour l’instant, « mises entre parenthèses. Notamment, la dernière, le Bayer Leverkusen. »

Le quotidien sportif fait également un point sur les autres dossiers brûlants du PSG dans le sens des départs. En effet, le club de la capitale compte profiter des derniers jours du mercato pour continuer à dégraisser son effectif. Courtisé par Venise, le PSG a refusé une offre de prêt de Colin Dagba (juin 2023), « en raison du manque d’alternative à ce poste. » De son côté, le latéral droit de 23 ans pousse pour un départ. Concernant Eric Dina Ebimbe, son départ est plus que probable au Bayer Leverkusen. Sous contrat jusqu’en 2023, le Titi devrait prolonger son bail avant d’être prêté. « L’enjeu pour Paris était ces dernières heures de négocier ensuite les conditions du prêt. Avec une option d’achat élevée. » Enfin, Layvin Kurzawa est l’autre joueur concerné par ce dégraissage. « Ses représentants s’activent » pour lui trouver une porte de sortie.

De son côté, Le Parisien donne également ses informations pour une éventuelle arrivée de Tanguy Ndombele. Et le quotidien francilien rapporte aussi que « le prêt du joueur de Tottenham est notamment lié au départ d’un des milieux de terrain. » Une arrivée est plus qu’hypothétique. Si les deux clubs continuent de discuter, « le salaire du joueur (environ 1 million d’euros par mois) constitue la principale pierre d’achoppement. » Les dirigeants des Spurs accepteraient un prêt de leur milieu de terrain seulement si les Rouge & Bleu prennent en charge l’intégralité du salaire de l’ancien Lyonnais. Mais cette opération viendrait gonfler la masse salariale du club. Ainsi, les dirigeants parisiens doivent céder un de leurs milieux de terrain. « Mais qu’il s’agisse de Paredes, Herrera, Gueye, Danilo Pereira ou Wijnaldum, aucun des joueurs de l’entrejeu n’envisage de quitter le club. »

Concernant les autres postes, le PSG souhaite conserver un certain équilibre dans son effectif. Les Rouge & Bleu ont rejeté les offres de prêt de Majorque et Venise pour Colin Dagba. Même si Thilo Kehrer reste une alternative, le club de la capitale ne veut pas s’affaiblir au poste de latéral droit. De plus, « les propositions d’un prêt sec, sans inclusion d’une option d’achat, n’étaient pas satisfaisantes. » Le joueur de 23 ans devrait à priori rester au PSG jusqu’à la fin de la saison. Concernant Eric Dina Ebimbe, un départ en prêt au Bayer Leverkusen est en bonne voie. Avant cela, les différentes parties doivent trouver un accord pour prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en 2023. « Le club aimerait allonger son bail de trois ans et les deux parties doivent se revoir pour finaliser un accord. » Ensuite, la proposition du club allemand doit être étudiée afin d’intégrer « une option d’achat assez attractive pour satisfaire les exigences du club français. » Enfin pour le dossier Layvin Kurzawa, rien n’a bougé à ce jour.

Le quotidien francilien évoque également la présence de Kylian Mbappé au concert des Enfoirés. Après 2019, l’attaquant parisien était une nouvelle fois l’un des invités vedettes du concert des Enfoirés qui sera diffusé d’ici un mois. En effet, ce lundi 24 janvier, le numéro 7 des Rouge & Bleu a profité de son jour de repos pour « prendre la direction de Montpellier afin de participer à l’enregistrement du concert. » Il se retrouvera notamment aux côtés du spationaute Thomas Pesquet et du violoniste Renaud Capuçon. Le champion du Monde 2018 devrait, selon toute vraisemblance, « ouvrir le bal du concert qui sera diffusé d’ici un mois sur les antennes de TF1. » Pour rappel, l’ancien Parisien, Zlatan Ibrahimovic, avait déjà participé à cet événement en 2016.