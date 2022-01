La journée de mardi a été bénéfique pour les joueurs du PSG qui participent à la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye s’est qualifié pour les quarts de finale de la compétition avec un succès face au Cap-Vert (2-0). Plus tard dans la soirée, le Maroc est venu à bout du Malawi (2-1) grâce à un nouveau coup franc exceptionnel d’Achraf Hakimi, son deuxième dans la compétition après celui face au Gabon en phase de groupes. Auteur du but victorieux, le latéral droit du PSG est revenu – en français – sur son travail à l’entraînement dans cet exercice.

« On va continuer à travailler comme ça, je suis très content. Je dis merci à tout le monde, à tous les Marocains qui nous supportent. Mon secret pour les coups franc ? C’est le travail à l’entraînement, comme les penalties. Tout ça c’est important et il faut continuer comme ça. Tirer les coups francs au PSG ? (sourires) C’est difficile. Je vais essayer de parler avec Leo (Messi) et Neymar aussi », a déclaré Achraf Hakimi au micro de Canal Plus Sport Afrique, avant d’être de nouveau questionné sur ce sujet en conférence de presse. « À Paris, nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent se charger des coups francs, comme Messi, Neymar, Sergio Ramos ou Kylian Mbappé. Je peux essayer mais c’est difficile, il y a tellement de talent dans cette équipe… Là, je me concentre surtout sur le fait d’aider mon équipe nationale. »

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Achraf Hakimi est également revenu sur les propos élogieux de Kylian Mbappé à son égard sur les réseaux sociaux (Achraf Hakimi. Meilleur latéral droit du monde. Bonne nuit tout le monde). « Je suis vraiment heureux de recevoir ce genre de mots de la part de mon ami Kylian. C’est un grand joueur, j’ai du respect pour lui. Je suis fier d’entendre ce genre de mots venant d’un tel joueur. »