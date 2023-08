Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 10 août 2023. Les nouveaux objectifs du PSG, les cas Verratti, Neymar et des indésirables en plus des perspectives de la fin du mercato…

Comme annoncé par RMC Sport et confirmé par L’Equipe, Luis Enrique et Luis Campos ont informé cinq joueurs, (Neymar, Verratti, Ekitike, Bernat et Renato Sanches) qu’ils ne compteraient pas sur eux cette saison. Cette décision pourrait s’inscrire dans le nouveau cadre érigé par le PSG : tout joueur ne s’investissant pas corps et âme pour le club se verra désigner la porte de sortie. Enfin, en théorie.. Dans la pratique c’est tout autre chose. Toujours selon le quotidien sportif, Neymar, qui néanmoins souhaite partir, n’est pas prêt à faire de concessions tant au niveau salarial que sportif. Deux clubs européens pourraient se positionner pour accueillir le joueur brésilien : Le Barça et Chelsea. Mais le club londonien n’est pas qualifié en Ligue des Champions, quant à l’équipe barcelonaise, qui est sa priorité, on ne voit pas comment, sans argent, elle pourrait s’offrir la star brésilienne, si ce n’est par le biais d’un prêt avec option d’achat. Solution inenvisageable pour le PSG. Reste à Neymar la possibilité de s’engager avec le club d’Al-Hilal, qui pourrait lui tripler son salaire, mais qui, pour l’instant, ne retient pas son attention.

En revanche Verratti est intéressé par un transfert vers ce même club d’Arabie Saoudite mais des offres de transfert à 30m€ puis 45m€ ont été repoussées par le club francilien qui n’en demanderait pas moins de 60. Rien n’est donc clair pour le moment pour le joueur italien qui, bien que, plus désiré par son club, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Toujours d’après L’Équipe, l’entourage des 2 joueurs a été très étonné que ce soit Luis Enrique, en personne qui leur annonce la nouvelle, lui qui semblait, en privé, se réjouir de pouvoir les compter dans son effectif… Bien malin qui peut comprendre toutes ces contradictions. Ekitike, quant à lui, pourrait servir, avec Renato Sanches, de monnaie d’échange avec Francfort pour la venue, dans le club de la capitale, de Randal Kolo Muani. Mais le jeune joueur privilégierait, quant à lui, la piste lensoise.

Bref, il reste 3 semaines avant la fin du Mercato pour régler tous ces dossiers, ce qui sera difficile, tant les contrats longue durée avec salaire XXL octroyés aux joueurs rendent compliqués les négociations. Ce qui semble certain, en revanche, c’est que, quel que soit l’issue de ces négociations, aucun des joueurs indésirables n’ira rejoindre Kylian Mbappé dans l’équipe des « lofteurs ».

L’Équipe fait aussi l’analyse de la saison à venir du Paris Saint-Germain et révèle que douze ans après sa prise de pouvoir par le Qatar, le PSG effectue cet été une nouvelle mue, avec l’affaire Kylian Mbappé et “par la porte grande ouverte à Neymar et Verratti.” La fermeté observée pour le dossier Mbappé était perçue comme “inattendue, justifiée par Nasser al-Khelaïfi au moment de la présentation de Luis Enrique, début juillet.” Si l’international français était perçu comme « le centre du projet » et l’idée était de construire autour de lui pour de longues années. Un an plus tard, “le volte-face aux allures de reniement est spectaculaire.” Le vrai tournant aura été la sanction infligée à la surprise générale à Lionel Messi, début mai, pour son voyage non autorisé en Arabie saoudite. Ce virage a pu être mis en oeuvre une fois la Coupe du monde 2022 au Qatar passée. Comme il le voulait, Doha a profité de l’événement, fier de contempler « ses » stars dans les premiers rôles. Après quoi, la page pouvait être tournée.

Selon le quotidien sportif, Paris entend revenir aux fondamentaux. “Il y eut la république des joueurs, puis la politique des stars qui a provoqué par ricochet un déséquilibre structurel de l’effectif.” L’objectif à présent est de devenir une grande équipe. Le PSG de son côté, “entend s’appuyer sur des joueurs moins glamours mais à la mentalité collective éprouvée. Avec un socle local symbolisé par le nouveau centre d’entraînement de Poissy (Yvelines). Une identité de jeu à dessiner. Un panorama nouveau, esquissé sur les cendres de la « MNM ». Fini les intouchables. Mbappé, Neymar, Verratti, le mot d’ordre est le même : vous voulez partir ? La porte est ouverte.”

Dans son édition du jour, Le Parisien confirme bien le doute qui entoure la présence de Neymar et Verratti face aux Merlus au Parc des Princes ce samedi(21h00, 1ère journée de Ligue 1). Le quotidien francilien confirme en tout cas la bonne tenue de cette réunion avec Luis Enrique et Luis Campos. Les entourages de deux des joueurs concernés ont, en effet, corroboré cette version au média régional. En revanche, une intégration au sein du groupe des lofteurs ne serait pas à l’ordre du jour..