Revue de Presse PSG : Neymar, finale de la Copa America et de l’Euro…

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 10 juillet 2021 dans la presse hexagonale… Neymar et la finale de la Copa America en plus des dernières tendances avant la finale de l’Euro sont les thèmes du jour.

L’Équipe du 10 juillet

L’Équipe fait un grand format sur la finale de la Copa America qui va opposer le Brésil à l’Argentine et tout particulièrement sur le duel entre Neymar (29 ans) et Lionel Messi (34 ans), deux joueurs qui “ont largement contribué à la qualification de leur pays” mais “qu’ils n’ont encore jamais remportée.” Si l’Argentin “a faim” et est “dans une forme étincelante”, Neymar “a lui aussi été très en vue” depuis le début du tournoi. Le Brésilien qui en a par ailleurs profité “pour battre le record du Roi Pelé” sur le nombre de passes décisives en équipe nationale.

Rappelons que la “Pulga” n’a encore jamais soulevé de trophée avec “l’Albiceleste” tandis que le “Ney” gagné la Coupe des Confédérations en 2013 et les Jeux Olyympiques en 2016.

Alors qu’ils ne se sont “jamais affrontés lors d’un match de Copa América”, les deux anciens coéquipiers “se sont déjà croisés à quatre reprises en sélection” et chacun possède deux victoire contre l’autre. La confrontation du soir leur permettra de se départager…

Le quotidien sportif a publié les équipes probables pour la finale de l’Euro qui se jouera ce dimanche à Wembley, les deux Parisiens (ou presque) Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma sont annoncés titulaires.

Le Parisien du 10 juillet

Même chose du côté du Parisien qui réalise un zoom sur cet immense choc en Amérique du Sud et Lionel Messi a “enchaîné les désillusions avec pour les Bleu ciel et blanc. Cette rencontre est une “belle occasion” pour “vaincre le signe indien après un peu moins de 20 ans de disette. Cette finale pourrait “se jouer dans des conditions particulières” puisqu’une grosse partie des supporters brésiliens pourraient… être derrière leurs rivaux de toujours pour contester contre les mesures prises. Neymar de son côté réalise aussi une “belle Copa America” grâce à deux buts et trois passes décisives. Ce match est “une page importante de leur carrière”. Après avoir été absent du groupe lors de la finale de 2019, Neymar veut être un des artisans de ce succès.