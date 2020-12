Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 11 décembre 2020 dans la presse hexagonale. 48 heures avant la réception de Lyon.

L’Équipe se penche sur les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé (ils sont liés au PSG jusqu’en 2022) puisque le président Nasser al-Khelaïfi a confié son optimisme sur les prolongations de ses deux stars mercredi soir au micro de RMC Sport. Publiquement, Neymar s’est dit deux fois “très heureux à Paris”, “très heureux” avec ses coéquipiers, et “très content au club”. Neymar a employé quatre fois l’adverbe « très » dans cette courte déclaration qui ne prête guère à confusion“, observe le journal sportif. “Chacun a mis le pied dans la porte d’une discussion qui semble grande ouverte. La conjoncture et la qualification en C1 sont des facteurs favorables. Le Brésilien bénéficie de bonnes conditions au PSG, qui le rémunère à hauteur de 3,1M€ brut par mois. […] Al-Khelaïfi aimerait aussi que Neymar porte toujours le maillot du PSG quand il ira au Qatar avec le Brésil pour la Coupe du monde 2022. Cette stratégie s’accorde avec celle concernant Mbappé. Le climat est aussi favorable pour lui, d’après NAK, qui est venu appuyer les propos de Leonardo. […] Le PSG va pouvoir négocier plus concrètement avec ses deux plus gros salaires. L’attaquant français tutoie 1,9M€ brut par mois. Malgré les pertes d’exploitation liées à la crise du Covid-19 et probablement la décote des droits télé nationaux, le PSG a les moyens d’augmenter le contrat de Mbappé et de consolider celui de Neymar. Cette politique irait dans le sens des récentes prolongations de Verratti et de Marquinhos jusqu’en 2024. En renforçant les contrats de ces quatre-là, le PSG renforcerait sérieusement sa colonne vertébrale.”

“Neymar prolongé ? Pas si vite…” titre Le Parisien. “Il reste encore bien des étapes à franchir avant un accord. […] Les discussions ont réellement débuté. Et la volonté de prolongation apparaît commune. Mais dans le camp de Neymar, on temporise, attendant un rendez-vous physique pour jeter les bases d’un accord et d’une rémunération. “A ce jour, il n’y a rien”, indique le premier cercle de la star brésilienne. Comme Mbappé dont il est proche, Neymar ne s’engagera pas au-delà de 2022 s’il n’obtient pas des garanties sur la compétitivité de l’effectif parisien pour les prochaines saisons. C’est un prérequis pour lui, comme la désignation du nouvel entraîneur, si Tuchel devait quitter le club en juin prochain. Dans ce contexte, Neymar pousse aussi ses pions pour tenter d’obtenir la venue de Messi, sans garantie de succès. A 36,8M€ par an, la star brésilienne est aussi consciente qu’elle ne trouvera pas facilement un club capable de régler son transfert pharaonique et un salaire équivalent. A moins que le Brésilien ne développe une stratégie machiavélique pour faire traîner les négociations et partir libre en 2022 avec une prime conséquente à la signature. Mais ce n’était pas la tendance de ces dernières semaines où le réchauffement des relations a succédé à une période de rapports glaciaux.”