Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 27 janvier 2021.

Le journal L’Equipe s’intéresse à l’impact Mauricio Pochettino. “L’entraîneur impose son style en misant sur le dialogue et le travail. Les joueurs adhèrent à ses méthodes autant qu’à son approche humaine”, juge Arnaud Hermant qui a recueilli des témoignages. “La direction cherchait un coach plus à même de cadrer les joueurs, ayant moins peur de leur dire oui ou non, alors que Tuchel, surtout sur la fin, avait perdu de l’influence” confie un proche du vestiaire au journal sportif. “Neymar et Kylian Mbappé avaient un peu tendance à faire ce qu’ils voulaient.” Autre confidence glissée au journaliste : “L’échauffement est très poussé avec Pochettino, cela équivaut à un entraînement avec Tuchel. Ils travaillent.” Et encore une autre : “On sent que le staff fait une préparation. Probablement pour être au top physiquement face au FC Barcelone. Une grande importance est accordée au travail physique”. Un habitué du Camp des Loges glisse aussi : “Mauricio est très présent, contrairement à d’autres techniciens qui sont en retrait et laissent les adjoints davantage faire. Il intervient, arrête, participe, recadre, fait recommencer. C’est le moteur.” Bref, Mauricio Pochettino semble avoir trouvé ses marques au PSG. Et doit maintenant trouver les taupes.

Dans cette dynamique de travail les joueurs ont eu droit à une séance intense hier matin. C’était avec Colin Dagba (remis du Covid). “En revanche, Navas est resté encore en marge du groupe. Il va reprendre aujourd’hui ou dans les prochains jours et postulera, sauf pépin d’ici là, pour le déplacement à Lorient dimanche”, rapporte le quotidien sportif. “Ce ne devrait pas être le cas de Marquinhos (petite lésion à un adducteur). Rien de grave mais aucun risque ne sera pris avec lui. Bernat (genou) et Herrera (coup) sont eux toujours aux soins.”

L’anniversaire de Neymar fait toujours beaucoup parler. Comme toutes ses fêtes XXL. Mais le Brésilien “ne va pas pouvoir célébrer ses 29 ans en grande pompe le 5 février” à cause la pandémie, rapporte Le Parisien. “Cela dit, le fait que Neymar soit privé d’une célébration dans Paris n’exclut pas qu’il organise une fête dans sa villa de Bougival. […] Le fait qu’il n’étire pas la nuit avec le reste de l’effectif cette année, n’est pas pour déplaire au PSG. […] Aujourd’hui, les relations entre le club et le Brésilien se sont normalisées, avec notamment une avancée significative dans les discussions pour une prolongation. Et en interne, on vante plus volontiers l’attitude irréprochable et l’implication du n°10 sur le terrain et en dehors. Reste que cette année, Pochettino n’aura pas à se prononcer publiquement sur l’anniversaire de Neymar. Et l’entraîneur comme ses joueurs pourront uniquement se concentrer sur le déplacement à Barcelone, le 16 février.”

Enfin, on lit dans le journal francilien que les recettes du PSG ont baissé de 95M€ à cause du Covid (chiffres du cabinet Deloitte) lors de la saison 2019/2020. “Cinquième l’an passé, le PSG perd deux places au classement (au classement mondial des clubs avec 540,6 millions)”, relève Le Parisien. “L’arrêt prématuré de la L1, 10 journées avant son terme a, estime Deloitte, « coûté » 23,5M€ de recettes liées au match, le club de la capitale devant faire une croix les revenus de ses 35000 abonnés et les 13000 billets vendus par rencontre.” Et les rentrées commerciales ont, elles, été sévèrement impactées.