Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 4 février 2021, lendemain de victoire 3-0 contre le Nîmes Olympique au Parc des Princes (buts de Di Maria, Sarabia et Mbappé).

Le PSG “a rangé ses affaires en battant facilement Nîmes après le chambard causé par la défaite à Lorient, et repris sa route vers les sommets”, constate l’AFP. “Cela ne suffit pas à déménager de la troisième place, puisque Lille (1er) et Lyon (2e) ont aussi gagné, mais les hommes de Pochettino ont réparé « l’accident » du Morbihan. Avec des buts d’Angel Di Maria (18e), également passeur pour celui de Pablo Sarabia (36e), et un dernier de Kylian Mbappé (68e), le PSG a bien préparé son « Classique » au Vélodrome, dimanche, face à un Marseille dont les appartements sont dans un bien plus profond désordre.”

Le PSG “a réglé l’affaire nîmoise assez vite hier, mais il n’a pas été très convaincant dans le jeu pour autant”, tempère L’Equipe. “Ce fut une soirée de milieu de semaine plutôt tristounette. Pour être honnête, le PSG s’élance de loin pour le rendez-vous au Camp Nou. Les Parisiens ont connu des périodes de flottement déconcertantes vu la qualité de l’opposition. En seconde période, les Nîmois auront frappé quinze fois au but. […] Il faut espérer que l’atmosphère de la Ligue des champions, même sans public, métamorphosera son dernier finaliste, dans douze jours. D’ici là, Navas, Verratti, Marquinhos et Neymar auront sans doute effectué leur retour et donné à cette équipe un autre visage. Pochettino aura peut-être eu un peu plus de temps, lui aussi, pour mettre en place ce qu’il veut. Pour l’heure, ce qu’on voit n’est pas de nature à sauter au plafond et à rêver d’un printemps étoilé.“

Le PSG “a rempli son contrat mais il faudra monter encore en régime”, juge Le Parisien. “On notera que Pochettino semble vouloir installer son équipe en 4-4-2. C’était déjà le cas à Lorient, c’était de nouveau le système utilisé face à Nîmes pour mettre Mbappé — positionné dans l’axe — dans les meilleures dispositions comme l’a confirmé le coach après la rencontre. Et s’il a tout fait à l’envers en première période, Mbappé s’est repris après la pause avec un but superbe hors de la surface. […] Rafinha n’a pas vraiment les faveurs de Pochettino. Mais difficile de lui donner tort quand son équipe gagne, sans briller mais aussi sans trembler. Et a priori sans déplorer de nouveaux blessés, sauf peut-être Dagba touché en toute fin de match. Avant de défier l’OM, et de retrouver des forces supplémentaires, Paris est bien mieux loti que son prochain adversaire.”

Les notes de L’Equipe pour les joueurs du PSG : Rico : 7. / Dagba : 5 / Kehrer : 4 / Kimpembe : 6 / Bakker : 4 / Gueye : 5 /Paredes : 6 / Sarabia : 6 / Kean : 4 / Mbappé : 5 / Di Maria : 7

Les notes du journal Le Parisien : Rico : 6,5. / Dagba : 5. / Kehrer : 4. / Kimpembe : 6. / Bakker : 4. / Gueye : 6. /Paredes : 5,5. / Sarabia : 6. / Kean : 5. / Mbappé : 6. / Di Maria : 7.

Dans L’Equipe comme dans Le Parisien, le Fideo est à l’honneur : c’est “Di Maria version VRP” pour le journal sportif, qui rappelle que des petits détails empêchent sa prolongation de contrat. “On a retrouvé Di Maria”, titre le quotidien francilien en remarquant qu’il est plus libre quand Neymar est absent.

“Encore plombés par des erreurs défensives, les Crocos ont concédé un 15e revers malgré une belle deuxième période”, juge le Midi Libre. “Sur ces bases défensives là, ils ne pourront pas s’en sortir. Car si la réaction de la seconde période est plus que louable, intéressante même, et sera forcément source d’optimisme pour le staff technique, les Crocos n’ayant cette fois pas lâché l’affaire, elle ne peut pas cacher les insuffisances techniques de certains et ces trop nombreuses fautes directes, rédhibitoires au plus haut niveau.”