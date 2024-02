Revue de presse PSG : Nuno Mendes, vidéo, Sergio Rico…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 29 février 2024. Le retour de Nuno Mendes qui peut tout changer, l’utilisation de la vidéo aux entraînements plébiscitée par les joueurs, Sergio Rico bientôt de retour…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le retour de Nuno Mendes sur les terrains et ses conséquences sur la façon de jouer du PSG. 10 mois après son dernier match, l’international portugais a joué une vingtaine de minutes contre Rennes dimanche après-midi. « Même s’il n’a pas pris de risque énorme balle au pied et s’est avant tout montré en recherche de sensations, le latéral gauche portugais, opéré fin septembre des ischio-jambiers, est apparu plutôt libéré dans ses courses, sans appréhension particulière. » Ses premières minutes de la saison ont permis de confirmer ce qu’il avait démontré lors des séances collectives auxquelles il avait participé, avance le quotidien sportif. « Le technicien espagnol a conscience, cependant, de tout ce que l’international portugais de 21 ans est en mesure d’apporter à son équipe, et de la façon dont il peut la transformer. » Pour Jérôme Rothen, interrogé par l’Equipe, « pouvoir s’appuyer sur deux latéraux qui prennent des risques et ont un pied, Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, va forcément aider le PSG. Cela devrait rééquilibrer les forces entre les deux côtés parce que, depuis le début de saison, le côté fort se situe nettement à droite. » Avec ce retour du numéro 25 du PSG, Lucas Hernandez pourrait se décaler en défense centrale au côté de Marquinhos. Une bonne chose pour Rothen. « Avoir Lucas, qui a la grinta, à côté de Marquinhos permettra aussi de dégager un peu de pression au Brésilien. »

Le quotidien sportif propose une équipe probable du PSG pour le match contre Monaco demain.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Soler, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz, Ugarte – Kolo Muani, Mbappé (c), Dembélé

selon l’Equipe : Donnarumma – Soler, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz, Ugarte – Kolo Muani, Mbappé (c), Dembélé Le XI probable de Monaco selon l’Equipe : Majecki – Khrerer, Maripan, Salisu – Singo, Magassa, Fofana, Ouattara – Minamino, Golovine – Balogun

Nuno Mendes enchaine les entraînements collectifs après son retour à la compétition dimanche dernier 📈💪



📸 @PSG_inside pic.twitter.com/1Osb7tv7qL — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 28, 2024

De son côté, Le Parisien évoque l’une des méthodes d’entraînement de Luis Enrique, la vidéo. Cette dernière est également plébiscitée par de nombreux joueurs, « qui l’utilisent « à la maison » pour améliorer leurs performances », avance le quotidien francilien. Ce dernier explique que certains joueurs font appel à des analystes privés, fournis par leurs agents, voire leurs gestionnaires de communication, et reçoivent des montages sur des points précis à travailler sur leur jeu. Le Parisien explique qu’Ousmane Dembélé est un grand fan de cet outil. L’international français s’est attaché les services d’un analyste vidéo qu’il partage avec Randal Kolo Muani. « Chaque semaine, il reçoit un résumé de ses prestations avec des séquences précises sur lesquelles travailler. » Bradley Barcola est aussi un adepte de ces petits briefings personnels après chaque match. « Pour l’international Espoirs, ce travail se fait vingt-quatre heures après ses matchs pour analyser à froid sa performance. Quinze minutes pour revoir quelques actions ciblées avec soin et intégrer ce qui a bien ou moins bien fonctionné. » Le quotidien francilien indique que Fabian Ruiz est également un utilisateur assidu de la vidéo. « Placé dans le cœur du jeu, l’ex-Napolitain cherche à s’offrir un autre point de vue pour comprendre tout ce qu’il ne voit pas sur le terrain. L’idée est ainsi d’analyser les espaces qu’il aurait pu mieux trouver et anticiper les déplacements de ses partenaires. » Warren Zaïre-Emery est aussi un utilisateur de la vidéo. « Depuis ses débuts en pro, le titi effectue aussi un bon quart d’heure de vidéo au lendemain de ses matchs. Cela lui a notamment permis d’améliorer ses courses vers l’avant et le moment adéquat pour les lancer. Il appréhende beaucoup mieux le moment et l’endroit idéals pour tenter une frappe à l’approche de la surface. » Ce travail individuel, Luis Enrique ne le voit pas comme une entrave à ce qu’il met en place au niveau collectif, lance Le Parisien. « Bien au contraire. Il y voit le signal d’un comportement positif et très professionnel qui doit venir en complément de ce que fait déjà le club en matière de travail vidéo et qui vise à augmenter le niveau individuel de ses joueurs. »

A voir aussi : Mendes : « Quand je suis rentré, j’ai entendu les supporters qui chantaient mon nom, c’était du bonheur »

Le Parisien évoque aussi la situation de Sergio Rico. « Selon les informations de The Athletic que nous sommes en mesure de confirmer, les derniers résultats concernant l’état de santé du portier sont positifs. » Le gardien, encore sous contrat jusqu’au 30 juin avec le PSG, serait totalement rétabli de son anévrisme cérébral contracté après son accident avec un cheval le 28 mai dernier. L’international espagnol pourrait bientôt faire son retour à Paris, avance Le Parisien. « Il ne manquerait plus qu’une autorisation médicale pour reprendre l’entraînement en douceur. Dès son retour, possible dans les prochains jours, il devrait pouvoir reprendre sa place très progressivement au sein du groupe, en commençant d’abord par retrouver ses habitudes au Campus pour y poursuivre sa récupération« , conclut le quotidien francilien.