Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 janvier 2021, surlendemain de la 19e journée de Ligue 1, 48 heures avant le Trophée des champions contre l’OM à Lens. Ce sera potentiellement avec Danilo Pereira et Leandro Paredes, aptes. Concernant Gana Gueye, les maux de ventre qui l’ont poussé à quitter ses partenaires samedi soir sont histoire ancienne. Si Rafinha est testé négatif au Covid, il pourra rejouer. Rien n’est acté pour Neymar. Il faudra attendre le match contre Angers samedi pour peut-être revoir Presnel Kimpembe. Juan Bernat (reprise) et Thilo Kehrer (Covid) sont eux indisponibles.

Ligue 1

“Champion d’automne pour la première fois depuis la saison 2008-2009, invaincu depuis le 15 septembre, Lyon a retrouvé tout son mordant, arrachant un nul inespéré à Rennes samedi 2-2 pour virer en tête à mi-championnat. De quoi rêver du titre au printemps ?” questionne l’AFP. “Outre ses performances offensives, l’OL s’appuie aussi sur sa fraîcheur physique : le fait que le club ne dispute cette saison aucune compétition européenne, une première pour lui au XXIe siècle, a allégé ses semaines, quand Parisiens et Lillois enchaînaient les rencontres – et les blessures. Et le mental est au diapason, comme en témoigne le sursaut d’orgueil en fin de match à Rennes.”

“Le champion d’automne est-il systématiquement champion de France à la fin ?“ se demande Ouest-France. “Le titre est honorifique mais il a le mérite d’exister. En tête à la fin des matchs allers, les Lyonnais terminent donc champions d’automne. Mais ils sont encore loin du titre. Depuis 1975, seulement 53 % des équipes en tête avant d’attaquer la phase retour ont soulevé le trophée.“

Kean vs Icardi

Avec son retour gagnant samedi soir, Mauro Icardi (1 but, 1 passe décisive) a lancé un match à Moise Kean, lui aussi buteur contre Brest. “On voit mal Pochettino changer l’avant-centre avec lequel il travaille depuis deux rencontres au moment d’affronter l’OM“, écrit Le Parisien. “Il y a une forme de logique sportive à ce qu’il aligne de nouveau Kean, en pleine possession de ses moyens physiques, quand Icardi n’a que 25 minutes dans les jambes. Il en ira sûrement différemment dans quelques semaines quand l’Argentin aura retrouvé toute sa dynamique et un potentiel physique lui permettant de se prémunir des blessures qui ont miné son début de saison. Avec Icardi, le match n’est pas tout à fait lancé, mais il promet d’être excitant à suivre.”

Analyse tactique du PSG

En raison d’un mouvement social, pas de journal L’Equipe ce lundi, comme ce week-end. Toutefois sur le site du média sportif, on se livre à une analyse tactique des deux premiers matches de Mauricio Pochettino. “Sur les deux premières rencontres, le PSG a tenté de presser haut et à la perte de balle, souvent en vain, la faute à des faux accords entre les joueurs. Quand deux vont s’activer dès la perte de balle, d’autres vont rester immobiles, à quelques mètres du ballon, déséquilibrant l’équipe. Brest, spécialiste des sorties de balle au sol, s’est régalé du manque de coordination parisien“, lit-on. “Pochettino aura besoin de temps pour réapprendre cette intensité défensive aux Parisiens. Il devra également jauger les possibilités physiques de sa nouvelle équipe. Le pressing est en chute libre dans la plupart des grands championnats européens. […] Les deux premiers matches ont vu un PSG tâtonnant énormément en phase offensive, en particulier Mbappé et Di Maria, qui ont basculé de l’aile à l’intérieur du jeu d’un match à l’autre. […] Opposé à Marseille pour le Trophée des champions dans trois jours, Pochettino doit jongler entre deux objectifs : faire en sorte que le PSG continue à remporter des trophées et répondre aux nombreuses problématiques de l’équipe, frustrante même dans la victoire depuis plusieurs mois.”

Dernière information venant du Parisien, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa seront logiquement les latéraux titularisés pour le PSG-OM.