Revue de presse PSG : piste offensive, Zaïre-Emery, Gyökeres…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 mai 2024. Le ralentissement de Warren Zaïre-Emery dans ses performances, qui est Viktor Gyökeres, cible offensive du PSG, les pistes du PSG pour reconstruire son attaque…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Warren Zaïre-Emery. L’un des meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur joueur du PSG de la première partie de saison. Mais depuis le début de l’année 2024, le titi est moins performant sur le terrain. « Il enchaîne les prestations neutres voire quelconques. À l’image de ses deux demi-finales contre le BVB qu’il aura traversées sans laisser de traces », avance le quotidien francilien. À l’issue de la rencontre, le titi ne s’est pas caché au moment d’évoquer sa méforme. « C’est vrai que depuis janvier, ce ne sont pas mes meilleurs matches. » Même s’il est moins performant, sa place dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro n’est pas du tout remise en cause. Cette saison, il a participé à 41 matches avec le PSG pour trois buts et sept passes décisives, « des statistiques remarquables, compte tenu de son âge et pour un premier exercice dans la peau d’un titulaire. » Le Parisien explique que la méforme de Warren Zaïre-Emery pose la question de son utilisation voire d’une surexposition. « Un débat nouveau puisque, son statut de remplaçant lors du quart de finale aller de la Ligue des champions a étonné tout le monde, y compris en interne. » Warren Zaïre-Emery aura surtout été la victime d’un effectif qui n’avait pas de solution équivalente quand l’entraîneur a voulu le faire souffler, avance le quotidien francilien. « Faute de concurrence crédible, il a dû enchaîner tout en digérant sa nouvelle notoriété et toutes les attentes l’escortant », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi Viktor Gyökeres, piste offensive du PSG. Avec le Sporting, l’international suédois (25 ans) brille avec 41 buts en 47 rencontres. Des performances de haut vol qui attisent les convoitises des plus grands clubs d’Europe, dont le PSG qui est à la recherche d’un remplaçant à Kylian Mbappé. Bruno De Carvalho, ancien président du Sporting, s’est montré dithyrambique envers l’attaquant. « C’est un attaquant de classe mondiale, et les grands clubs chassent ce genre de joueurs. Il a une clause à 100 millions, mais certains clubs peuvent la lever et le recruter. Pour moi, c’est naturel, ce n’est pas une surprise. C’est le meilleur attaquant du Portugal et l’un des meilleurs en Europe, pour sûr. Il est le joueur le plus important du Sporting cette saison, l’homme du titre. » Le quotidien francilien explique que fort de sa grande taille (1m87), « il résiste dans les duels, mais n’en est pas moins rapide. » Pour l’heure, le plafond du Suédois demeure inconnu, avance Le Parisien. « Avec Viktor Gyökeres, le club de la capitale s’engagerait dans un nouveau pari », conclut le quotidien francilien.

De son côté, l’Equipe évoque les pistes du PSG pour renforcer son attaque et compenser le départ de Kylian Mbappé, attaquant à 40 buts par saison. « Avec 43 réalisations cette saison, l’attaquant de 25 ans a souvent été l’arbre qui cache le désert parisien. » À partir de la saison prochaine, le club de la capitale devra faire sans son attaquant vedette, auteur de 42, 39, 41 et donc 43 buts à date lors de ses quatre derniers exercices. La somme que va économiser le PSG avec le départ de son meilleur buteur devra permettre à attirer plusieurs renforts, dont au moins un ailier, un milieu et un défenseur central, indique le quotidien sportif. « Le club projette de faire un mercato ambitieux, mais tout n’est pas encore défini dans le détail, sachant qu’une incertitude entoure l’avenir du conseiller football, Luis Campos. L’idée est de rester dans la lignée du projet enclenché : des joueurs jeunes, énergiques, à l’état d’esprit collectif. » Pour renforcer son secteur offensif, le PSG a activé plusieurs pistes depuis plusieurs mois. Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Bernardo Silva. « Sans oublier bien sûr Xavi Simons dont le profil pourrait entrer dans les plans futurs de Luis Enrique. Mais le Néerlandais n’a pas encore tranché sur son avenir et, donc, sur un éventuel retour au PSG. » L’Equipe explique, qu’en interne, on essaie de minimiser la perte de Mbappé. Le staff estime que les autres attaquants vont avoir davantage d’espace pour s’exprimer, voire se libérer. Ils sont jeunes, on attend d’eux qu’ils poursuivent leur progression, avance le quotidien sportif. « Le départ du n°7 parisien va conduire le technicien à repenser son organisation, même si la philosophie de jeu sera la même. […] L’objectif reste, sans sacrifier la maîtrise, d’élaborer un collectif varié, imprévisible. L’essentiel du cadre est là : deux ailiers explosifs, deux latéraux capables d’amener la profondeur. » Sans Mbappé, Luis Enrique pourrait réfléchir à une structure sans avant-centre de métier, en misant sur les projections plus efficientes de ses milieux. Avec en alternative un schéma avec Ramos, capable à la fois de jouer en pivot et dans la surface, conclut le quotidien sportif.