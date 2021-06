Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 2 juin 2021, jour de probable sacre pour les handballeurs. Un septième titre de champion de France de rang (8 sur les 9 dernières saisons) attend Paris en déplacement ce soir à Cesson-Sévigné, dans le cadre de la 29e journée. Il suffira d’un point aux Parisiens, qui préparent le Final Four de la Ligue des champions (12-13 juin) et qui ont récupéré Nikola Karabatic.

Dans Le Parisien, on lit que Mauricio Pochettino prépare activement le mercato du PSG avec Leonardo. “Malgré un long silence qui a laissé planer des incertitudes sur son avenir, il est toujours aux manettes et travaille sur le recrutement avec Leonardo. Si de nombreuses rumeurs ont circulé, son départ de Paris ne semble plus du tout d’actualité“, écrit Laurent Perrin. Pochettino “prend activement part aux discussions. Ceux qui l’ont côtoyé savent qu’il n’est pas du genre à faire semblant. Au club, tout le monde est persuadé qu’il sera à la reprise de l’entraînement le 5 juillet. Dire que son silence a interpellé les dirigeants est un euphémisme. Néanmoins, contrairement à ce qui a pu être sous-entendu ici ou là, il ne leur a jamais fait part d’une quelconque volonté de départ. Leonardo a gardé le contact et s’est rapidement montré serein. Le directeur sportif a longtemps pensé qu’agiter l’étendard Pochettino n’était qu’une diversion des dirigeants des Spurs pour faire éclipser le départ de Kane, sans doute à Manchester City. Actuellement en vacances à Londres, où réside son épouse, Pochettino a sans doute répondu aux sollicitations et écouté les propositions. Mais au moment où Ancelotti vient d’être nommé au Real Madrid et où les noms de Conte et Ten Hag reviennent avec insistance sur les rives de la Tamise, son avenir semble réellement s’écrire du côté du PSG où le challenge est passionnant. Le premier objectif est de convaincre Mbappé de rester. Pour cela, il faut rapidement lui montrer que des joueurs de grand talent vont signer. Le premier d’entre eux pourrait être Hakimi. Les négociations se poursuivent avec l’Inter. Le joueur espère que la situation va se débloquer.”

Ancien joueur du PSG (2014-2015), Yohan Cabaye (35 ans), jeune retraité, devrait occuper un poste de directeur sportif du centre de formation. “L’ancien international était au siège du PSG hier ce mardi” dans cette perspective, lit-on dans L’Equipe.

Ce soir (21h05) il y aura un France-Galles, à Nice. Un match amical pour préparer l’Euro où l’on verra normalement titulaires Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. “Griezmann, Benzema, Mbappé d’entrée : c’est tellement excitant !”, écrit La Voix du Nord. “Rarement un premier match de préparation n’aura suscité autant d’excitation. Didier Deschamps doit sortir l’artillerie lourde en testant d’entrée le trio offensif qui fait frissonner tous les fans des Bleus avant l’Euro. Sur le papier, ça fait rêver. Et sur le terrain ?”