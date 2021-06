Malgré le contexte économique le PSG doit se montrer ambitieux sur le marché afin de renforcer plusieurs postes ciblés. Concernant le couloir droit la négociation entre l’Inter et le Paris Saint-Germain pour un transfert d’Achraf Hakimi n’a pas encore abouti. Une question de prix. Leonardo a proposé 60 millions d’euros, Marotta et Ausilio souhaiteraient au moins 70M€ plus des bonus pour se rapprocher de 80M€ (le joueur a été acheté 40+5M€ en 2020). C’est ce que rapporte la Gazzetta dello Sport. “Les parties sont proches mais pas encore assez proches : pour conclure l’affaire, l’Inter peut se contenter de 70 millions de cash plus les bonus, alors que le club parisien a désormais atteint les 60″, lit-on. Ce n’est pas tout, la Gazzetta dello Sport imagine aussi un mouvement circulaire avec Kylian Mbappé qui va au Real Madrid, Cristiano Ronaldo qui le remplace au PSG et Mauro Icardi qui du coup rebondit à la Juventus.

Du côté du Corriere dello Sport on tient le même discours sur la négociation en cours. Le club nerazzurri attend une relance du PSG à hauteur d’au moins 70M€ plus les bonus. En outre l’Hispano-marocain aurait déjà accepté les 8 millions net par saison proposés par le club parisien (contre les 5 qu’il reçoit à Milan).