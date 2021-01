Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 1er janvier 2021, jour d’officialisation de l’arrivée de Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur. Le technicien argentin doit arriver aujourd’hui à Paris, dimanche il dirigera la séance de reprise au centre Ooredoo. Mercredi (21 heures), à Saint-Étienne (18e journée de L1), il sera sur le banc.

“Neymar Jr ne va pas organiser de fête pour le réveillon, nous sommes en pleine pandémie et il se trouve avec ses amis et sa famille”, a fait savoir hier le service de communication du n°10 du PSG au quotidien O Estado de Sao Paulo. “Face aux nombreuses critiques, Neymar aurait décidé de ne pas participer au réveillon géant organisé dans sa propriété”, réagit L’Equipe. “Pour confirmer cette thèse, le joueur du PSG est apparu mercredi après-midi dans l’État de Santa Catarina, au sud du Brésil. […] La société Fabrica avait 630.000 € de budget pour organiser une fête mémorable et Neymar se faisait une joie d’être au centre des attentions. Mais son entourage a pris conscience de la gravité de la situation et a compris que ce n’était pas une bonne idée de participer à un tel barnum. […] Même s’il finissait par déclarer forfait pour passer le réveillon en petit comité, avec sa garde rapprochée, Neymar a sans doute égratigné son image au Brésil. Le joueur, lui, attribuerait cette nouvelle polémique aux médias. “Ils ont flingué mon réveillon par pure jalousie”, aurait-il confié à ses proches.”

Par ailleurs, le journal L’Equipe a fait les comptes sur ses Unes lors de l’année 2020. 260 sur 365 étaient dédiées au football. Premier club : le PSG qui a fait 74 fois la couverture. Deux fois plus que le deuxième, l’OM. Quant aux champions à la Une du quotidien sportif, c’est 1/Mbappé (24), 2/Neymar (20), 3/Cavani (8) devant le cycliste champion du monde Julian Alaphilippe (7). Explicite. Le club francilien est le sujet numéro 1.