Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 3 janvier 2021, jour du premier entraînement dirigé par Mauricio Pochettino, 30e coach de l’histoire du club officialisé hier pour dix-huit mois assortis d’une saison optionnelle, en cas de qualification en Ligue des champions (critère selon les informations de Canal Plus).

“L’Argentin est censé amener un nouveau souffle au projet QSI pour atteindre enfin la consécration européenne”, commente l’AFP. “Après deux ans et demi de montagnes russes avec Tuchel, qui a alterné le très haut (finale de Ligue des champions 2020) et le très bas (élimination piteuse en huitièmes en 2019), le club champion de France a confié sa destinée à un technicien bâtisseur, connu pour son exigence et son passé de joueur de la capitale… plus que pour son palmarès d’entraîneur, désespérément vierge. […] La pression est désormais sur les épaules de Pochettino, qui aura très peu de temps pour appréhender son nouveau rôle avant la reprise de l’entraînement aujourd’hui, puis un déplacement à Saint-Étienne mercredi. Sont en ligne de mire un premier titre à aller chercher le 13 janvier dans le Trophée des champions contre Marseille, puis le très attendu huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone de Lionel Messi (16 février-10 mars).”

“La composition de son staff n’a pas été dévoilée mais plusieurs adjoints ont été aperçus* à la mi-journée à leur arrivée au centre d’entraînement”, observe le JDD. “Défenseur et capitaine parisien entre 2001 et 2003, l’Argentin se réjouit du « potentiel fantastique » de sa nouvelle équipe, et entend « faire le maximum pour lui donner une identité de jeu combative et offensive » trop rarement vue avec Thomas Tuchel, l’un des motifs avancés par les dirigeants pour justifier l’éviction de l’Allemand.”

Mauricio Pochettino “doit faire connaissance avec ses joueurs dès cet après-midi (14h45)”, explique Le Parisien. “La présence de l’entraîneur des gardiens Toni Jimenez semble condamner Gianluca Spinelli, au club depuis 2018. La première séance d’entraînement, cet après-midi, devra confirmer ce point. Elle en dira plus, aussi, sur l’implication ou non de Zoumana Camara, adjoint de tous les entraîneurs depuis Laurent Blanc. Il est acquis que l’ex-défenseur restera au club et la tendance est bien qu’il poursuive dans le staff de l’équipe première, selon les derniers échos internes. […] Après son outil de travail, Pochettino découvrira cet après-midi son équipe. Il y a fort à parier que cet homme aux discours assez brefs mais forts utilise le même registre qu’au cours de sa première interview : « Discipline, respect et amitié ». Une nouvelle ère s’ouvre au PSG, avec un calendrier serré : le déplacement à Saint-Etienne est programmé dès mercredi, après trois séances d’entraînement, et celui capital à Barcelone le 16 février.”

“Entre le 23 décembre, date du débarquement de Tuchel, et le 2 janvier, celle de l’officialisation de l’arrivée de Pochettino, de l’eau a coulé sous les 37 ponts de la capitale : si les contours d’un accord ont vite été définis, il restait quelques détails contractuels à régler et la constitution du staff *technique à établir“, écrit L’Equipe. “Spinelli, entraîneur des gardiens sous contrat pour deux ans et demi encore, pourrait se voir offrir une proposition pour rester au PSG. Cette nouvelle équipe technique devra toutefois vite faire connaissance, à la fois entre elle mais aussi avec les joueurs et le staff médical, inchangé, parce que les premières échéances ne laisseront pas beaucoup de temps pour des agapes. […] Malgré tout, Pochettino devrait profiter d’une courte période de mansuétude. Il vient pour réussir là où Tuchel a échoué, notamment : donner à l’équipe un style de jeu, une véritable identité et la rendre moins dépendante de certaines individualités. Cela ne se réalisera pas forcément en un match ou en une semaine. Par contre, en un mois, ce serait bien. Parce que le 16 février, le PSG se rend à Barcelone.”

“Touché à la cheville gauche contre Lyon, Neymar a poursuivi des soins dans son pays et le staff pourrait attendre de voir l’évolution de la guérison avant de décider d’un retour en séance collective“, lit-on encore. Presnel Kimpembe “devrait également poursuivre son programme de soins. Aucun risque ne sera pris avec ces joueurs. Kurzawa, qui était au Camp des Loges hier après-midi et qui a pu croiser son nouvel entraîneur, ne serait en revanche plus très loin d’une reprise collective. Icardi (adducteurs), Sarabia (ischio-jambiers, qui avait repris avec le groupe avant la trêve) et Diallo (ischio-jambiers) devraient également être opérationnels.”