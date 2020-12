Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 29 décembre 2020, lendemain de défaite en demi-finale du Final Four de l’édition 2019/2020 de la Ligue des champions de handball face à Barcelone, 37 à 32. Diminués par les blessures et le Covid-19, les Parisiens ont encore échoué. La petite finale se jouera à 18 heures contre le club hongrois de Veszprem battu par Kiel (36-35 après prolongation).

“Affaibli par deux cas de coronavirus, le PSG a craqué face à la machine barcelonaise. La première couronne européenne reste inaccessible”, observe L’Equipe. “On ne se posera plus la question de savoir si Nasser al-Khelaïfi, le big boss du PSG, ou l’émir Tamim Al Thani contourneront le huis clos de Cologne pour assister à la finale. Hier, dans le grand vide de la Lanxess Arena, les handballeurs parisiens étaient à la fois tout près et bien loin de la couronne convoitée, comme leurs collègues footballeurs en août à Lisbonne. Mais eux n’auront même pas le droit d’en rêver en finale. Leur drôle de chemin dans cette édition 2019-2020, étirée jusqu’à la fin décembre à cause du Covid-19, s’est arrêté sur l’avant-dernière marche, la porte sèchement claquée par un Barça tellement supérieur. Même à Cologne, au grand théâtre des surprises, la logique l’emporte parfois, impitoyable.”

La nomination officielle de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, le remerciement officiel de Thomas Tuchel, c’est la prochaine étape dans la transition technique puisqu’un accord financier a été trouvé avec l’Allemand. Cela ne devrait plus tarder, rapporte Le Parisien. Même si l’Argentin est encore à Londres. Thomas Tuchel, “devrait percevoir entre 7 et 8M€ d’indemnités de licenciement. Pas mal pour un technicien dont la rémunération atteignait 625. 000 € brut par mois avec différents bonus”, commente le journal francilien. Mauricio Pochettino “devrait percevoir un salaire un peu moins important que son prédécesseur. Mais il devrait pouvoir s’entourer de ses adjoints historiques Miguel D’Agostino et Jesus Pérez, ainsi que de son autre fils, Sebastiano, lui-même diplômé en sciences du sport, pour gérer des aspects de la préparation physique. On sait aussi que Pochettino est resté proche d’Antonio Jimenez, entraîneur des gardiens. Si Pochettino n’a toujours pas pris langue avec ses nouveaux joueurs — il doit pour cela attendre sa nomination officielle —, il ne devrait pas avoir de mal à échanger avec eux. Il a conservé des bases de français et pratique couramment l’anglais et l’espagnol.” Mauricio Pochettino sera en action au centre Ooredoo au milieu de ses nouveaux joueurs le dimanche 3 janvier.