Revue de presse PSG : premier bilan, Presnel Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 22 décembre 2023. Le bilan de la première partie de saison 2023-2024, les coulisses de la prolongation de Presnel Kimpembe…

Dans son édition du jour, le Parisien fait un bilan de la première partie de saison du PSG. À mi-saison, le club de la capitale est leader avec cinq points d’avance sur Nice, possède la meilleure attaque (42 buts), la deuxième meilleure défense (14) et le meilleur buteur du championnat avec Kylian Mbappé (18 buts). « Mais ces chiffres masquent un édifice fissuré de partout« , estime le quotidien francilien. Pour ce dernier, le PSG de Luis Enrique se déploie comme une équipe fragile, souvent ennuyeuse, avec une solidité collective incertaine et un milieu de terrain sans impact. « Au fond, les deux dernières sorties de l’année 2023 résument le début de mandat de l’entraîneur espagnol avec un sentiment global laborieux, poussif et peu de progression. » En 23 matches toutes compétitions confondues, Luis Enrique a changé 21 fois de onze de départ. Sa rigidité tactique et le manque d’adaptation de son effectif à sa méthode, aboutissent à des performances en dents de scie, avance Le Parisien. « Il promet du mieux en 2024. Il le faudra, et dans des proportions plus importantes que le coach ne le dit. »

🚨 Victoire du PSG pour la dernière de l’année ! Après une 1ere MT soporifique, les Parisiens se sont réveillés grâce entre autres à un double de Mbappé et une très belle partition de Vitinha !



À l’année prochaine 👋🏟️ pic.twitter.com/RcGg5EkgqD — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 20, 2023

Du côté des joueurs, Warren Zaïre-Emery « le meilleur Parisien d’août à septembre. » Le titi du PSG a été le plus régulier et le plus étonnant, indique le quotidien francilien. Ce dernier estime que celui qui peut être considéré le meilleur joueur du monde de son âge, se dirige tout droit vers l’Euro 2024. Le Parisien explique que Luis Enrique n’est pas étranger à sa progression, lui « enjoignant de se rapprocher du but, de finir ses actions dans la surface. » Pour la déception, Randal Kolo Muani. L’attaquant n’a marqué que cinq buts et délivré deux passes décisives. « Il est possible également (surtout ?) qu’il n’ait pas le niveau pour évoluer au PSG. […] L’avant-centre est conscient de ses difficultés, une lucidité qui peut lui permettre de rebondir. » Le Parisien évoque aussi Kylian Mbappé. Même s’il a marqué 18 buts sur la phase aller, ce qu’il n’avait jamais fait depuis le début de sa carrière, il n’est pas le meilleur joueur parisien du début de saison, mais le plus décisif, celui qui rapporte le plus de points. « Il souffre dans le jeu, où dans l’axe, il est victime de la même pauvreté de ballons à jouer que Ramos ou Kolo Muani. Même sur son côté gauche de prédilection, il compte beaucoup moins de prestations abouties que les années précédentes« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque également les coulisses de la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe, lui qui est désormais lié avec le PSG, son club formateur, jusqu’en juin 2026. « Avant la victoire face à Metz (3-1), le défenseur parisien avait rendez-vous avec le président Nasser Al-Khelaïfi pour effectuer les photos nécessaires à l’officialisation de la nouvelle. » Le titi avait signé son nouveau contrat un peu plus tôt dans la journée de mercredi. Cette conclusion presque inattendue est le résultat de discussions entamées fin septembre, indique Le Parisien. « Des premiers échanges et une première proposition lui avait été faite début 2023 mais sa rupture du tendon d’Achille à Marseille (0-3, le 26 février) ainsi que son changement de représentants ont quelque peu retardé le processus. » Le quotidien francilien explique que Presko a toujours eu comme priorité de poursuivre l’aventure au PSG. Il souhaitait également être revalorisé à hauteur de son CV et de ce qu’il représente pour le club. « Fin octobre, la proposition du PSG est sur la table : un salaire légèrement revu à la hausse et des bonus liés à son temps de jeu et ses performances, mais pas d’accord. »

À ce moment-là, le titi sait qu’il est tout proche de revoir la lumière et de retrouver prochainement ses partenaires à l’entraînement. Il caresse même l’espoir de rejouer avant la fin de l’année civile, indique Le Parisien. De retour à l’entraînement collectif le 9 novembre, « mais, plusieurs jours après cette reprise, les douleurs qu’il avait pu ressentir au tendon d’Achille sont toujours là. » Et c’est dans ce cadre qu’il se rend début décembre à Londres pour consulter James Calder, le chirurgien traumatologique et orthopédique qui l’a opéré fin février. Après de nouveaux examens, le diagnostic tombe : Kimpembe n’en a pas fini avec les problèmes physiques et l’hypothèse d’une nouvelle intervention chirurgicale est de nouveau sur la table, explique le quotidien francilien. Ce dernier a expliqué qu’il avait envisagé de rejouer sans se faire opérer. « Ses proches l’incitent tout de même à faire le choix de la sagesse s’il souhaite poursuivre à très haut niveau. » Dans ce contexte, la proposition du PSG est de nouveau d’actualité. Le champion de France ne souhaite pas laisser l’un de ses symboles sur le carreau et est revenu à la charge pour offrir à Kimpembe l’opportunité de revenir sereinement, l’esprit libre. Comme une reconnaissance envers un joueur qui compte dans l’histoire récente de Paris et un remerciement pour son investissement sur le terrain et en dehors. Surtout, certaines voix en interne pensent qu’il peut encore retrouver son meilleur niveau, indique le quotidien francilien. Il conclut en expliquant que les chances de le revoir jouer d’ici la fin de saison sont infimes mais la saison 2024-2025 devrait enfin permettre de le revoir fouler la pelouse du Parc des Princes.

L’Equipe évoque aussi Presnel Kimpembe. Pour son retour sur les terrains, « pas grand monde ne peut le prédire pour le moment mais « la correction chirurgicale » annoncée par le PSG mercredi soir va subir « dans les prochains jours », a priori à Londres, suppose une nouvelle indisponibilité de plusieurs semaines. » Est-ce une reprise de la cicatrice, ce qui supposerait six semaines de cicatrisation et trois mois de travail derrière, ou un simple névrome à traiter, ce qui aurait des conséquences nettement moins longues ? La première hypothèse tiendrait la corde et la perspective d’un forfait pour l’Euro se dessine avec un peu plus de précision, estime le quotidien sportif. « Jusqu’au cœur de l’automne, ses sensations étaient plutôt bonnes. Le 7 septembre, il s’est ainsi rendu dans le vestiaire de l’équipe de France, au Parc des Princes, après sa victoire sur l’Irlande (2-0), et confiait à plusieurs joueurs son optimisme quant à un retour sur les terrains d’ici au début du mois de décembre. Était-il trop confiant ? Ou bien, était-ce l’augmentation de la charge de travail, ensuite, qui a réveillé la douleur ? » La dernière séance effectuée à Poissy cette semaine aurait confirmé une faiblesse à laquelle seule une intervention pouvait remédier. À six mois de la fin de son contrat, Kimpembe était disposé à repasser sur la table d’opération mais il a posé une condition préalable : la signature d’une prolongation. Tout s’est alors précipité, indique l’Equipe.

🚨 "Comptez sur ma détermination à tout mettre en œuvre pour revenir le plus rapidement possible, jouer et gagner avec le PSG" 💪❤️💙



📱 Presnel Kimpembe sur Instagram pic.twitter.com/vmezR3Vtaq — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 20, 2023

« Assez éloignées une semaine plus tôt, les positions des deux parties se sont vite rapprochées sous l’impulsion du défenseur qui ne voulait pas rester en rade et de Nasser al-Khelaïfi, désireux de conserver un joueur qu’il apprécie. » Kimpembe voit alors sa rémunération très légèrement revalorisée et adossée à une part variable, selon le nombre de matches joués sur le modèle du dernier contrat de Marquinhos, indique l’Equipe. Pour jouer, l’international français doit en être en capacité. À moins d’un miracle, ce qui n’est pas la tendance, son année 2024 ne devrait pas commencer avant le deuxième trimestre, conclut l’Equipe.

L’Equipe propose également son équipe type de la première partie de saison de Ligue 1. Et dans cette dernière figurent trois joueurs du PSG, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Quatre autres Parisiens sont sur le banc, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte. Une équipe entraînée par Luis Enrique.