Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 14 janvier 2022. Quel rôle pour Sergio Ramos avant le match face au Real Madrid en Ligue des champions, vers un forfait de Leo Messi contre Brest, Marquinhos appelé avec le Brésil, l’approche des Brestois avant le match au Parc des Princes.

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande quel rôle va jouer Sergio Ramos à l’approche du huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février – 9 mars). Alors que la charnière centrale Kimpembe-Marquinhos est alignée, Mauricio Pochettino va devoir faire un choix concernant le temps de jeu du défenseur espagnol. Depuis son arrivée l’été dernier, l’ancien du Real Madrid a seulement participé à trois rencontres en raison de nombreux pépins physiques. Son dernier match remonte face au FC Lorient le 22 décembre où il était entré en seconde période et avait été expulsé. Et depuis 2022, il a manqué les premiers matches de l’année face à Vannes en Coupe de France (suspension) et l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 (choix du coach). L’Espagnol de 35 ans « se sent souvent en décalage avec la jeune génération et une partie du groupe, même si, contrairement à Messi et Donnarumma, son arrivée a totalement été validée par son entraîneur », rapporte LP.

Le quotidien francilien a également accordé un entretien à David Bechkoura. L’actuel entraîneur adjoint du Stade Brestois 29 a côtoyé pendant de nombreuses années le centre de formation du PSG entre 2005 et 2016. Il a évoqué les joueurs qui l’ont marqué. « J’ai vu passer beaucoup de joueurs, c’est difficile de tous les citer. Kingsley Coman, Adrien Rabiot m’ont forcement marqué. Ongenda aussi c’était quelque chose chez les jeunes. Quand je vois tous ceux qui sont en Ligue des champions, et même champion du Monde, je me dis que c’est exceptionnel d’avoir eu autant de très bons joueurs (…) Kimpembe ? Presnel, on ne le voyait pas forcement avoir cette trajectoire. Il avait un retard morphologique, mais il a gravi les échelons au fur et à mesure et c’est une grande réussite. Il s’est construit et peut être très fier de lui. »

De son côté, L’Equipe met en avant l’état de forme de Leo Messi. Après avoir contracté le Covid-19 en Argentine avec quelques symptômes, Leo Messi n’a toujours pas repris l’entraînement collectif plus d’une semaine après son retour à Paris. Ainsi, l’Argentin ne jouera pas face au Stade Brestois 29 ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé) car « le staff parisien ne souhaite pas hâter son retour. » Pourtant, ce jeudi, le septuple Ballon d’Or a participé partiellement à l’entraînement collectif « avant de travailler seul avec des membres du staff parisien pour continuer de parfaire sa condition. » Les Rouge & Bleu ne souhaitent prendre aucun risque à l’approche du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid dans un mois (15 février). Avant la réception de Brest, seuls Alexandre Letellier (mollet droit) et Neymar Jr (cheville gauche) sont à l’infirmerie.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Kehrer, Marquinhos (c) – Ramos (ou Kimpembe), Bernat – Herrera, Verratti, Paredes – Di Maria, Icardi, Mbappé

Le quotidien sportif rapporte également que Marquinhos a été appelé par le sélectionneur du Brésil – Tite – pour disputer deux matches face à l’Equateur (27 janvier) et le Paraguay (1er février) en qualifications pour la Coupe du monde 2022. On rappelle que la Seleção brasileira a déjà validé son ticket pour le prochain Mondial. Ainsi, le capitaine du PSG manquera le 8e de finale de Coupe de France contre l’OGC Nice (31 janvier). Neymar, blessé, n’a pas été retenu pour la prochaine trêve internationale en Amérique du Sud.

Enfin, Le Télégramme se demande si c’est le bon moment pour le Stade Brestois d’affronter le PSG. En effet, l’actuel leader de Ligue 1 a concédé quatre matches nuls lors de ses cinq derniers matches. « De quoi inspirer les Brestois, sachant que l’absence de Neymar est actée et que la présence de Messi samedi sur le terrain est incertaine ? » Pas sûr car pour l’entraîneur Michel Der Zakarian, les Rouge & Bleu aligneront un onze compétitif, comme il l’a expliqué en conférence de presse. « On ne s’inquiète pas pour eux : avec ou sans Messi, le PSG est au-dessus de tout le monde. Ils peuvent gagner contre n’importe qui, facilement, dans notre championnat (…) Selon la latitude qu’ils nous laissent, à nous de bien utiliser le ballon. Ce qui est certain, c’est qu’il ne faut pas manquer les opportunités qu’on a, parce que derrière, ça ne pardonne pas. »