Revue de Presse PSG : Ramos-Kimpembe, Benzema, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 25 janvier 2022. La concurrence et la relation entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, le documentaire Netflix sur Neymar Jr, Karim Benzema apte pour le huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes et la rencontre entre Monseigneur Gobilliard et Leo Messi.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la concurrence entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. En effet, la titularisation et la prestation de l’Espagnol face au Stade de Reims (4-0) relance la concurrence pour le poste de défenseur axial gauche. Et à l’approche du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le 15 février prochain, « le staff parisien devra se positionner et manifester sa préférence pour le Français de 26 ans ou l’Espagnol de 35 ans. » Si la présence de Marquinhos est indiscutable, reste à savoir qui accompagnera le capitaine des Rouge & Bleu. Reste aussi à savoir si l’ancien du Real Madrid est dans la capacité d’enchaîner les matches après avoir connu de nombreux pépins physiques ces derniers mois. L’autre possibilité envisagée est la mise en place d’une défense à trois avec Kimpembe, Ramos et Marquinhos. « Séduisante sur le papier, cette formule n’a jamais été testée par Pochettino depuis son arrivée, sinon en cours de rencontre. » Mais le retour de l’international espagnol fera-il changer les choses ?

Le quotidien francilien a également obtenu un entretien avec Monseigneur Gobilliard. Invité ce dimanche au Parc des Princes, l’évêque auxiliaire de Lyon et délégué pour le Saint-Siège des Jeux olympiques de Paris 2024 a transmis à Leo Messi un maillot dédicacé par le Pape François. « J’ai rencontré quelqu’un de timide. Tout s’est fait dans la sobriété. Il a regardé la dédicace, la photo du Pape lui dédicaçant le maillot… je l’ai senti ému. J’ai été très touché par son humilité. Vous me parlez de dieu du foot, mais il est arrivé en toute modestie, presque en s’excusant, c’était très touchant. » Pour rappel, Jean Castex – – le Premier ministre français – avait offert un maillot du PSG floqué Messi et signé par l’international argentin en octobre dernier.

De son côté, L’Equipe évoque également sur la concurrence et la relation entre Presnel Kimpembe et Sergio Ramos à 21 jours de la rencontre face au Real Madrid. En effet, depuis la signature de l’Espagnol l’été dernier, une concurrence avec Presnel Kimpembe semble se dessiner pour le poste d’axial gauche, Marquinhos étant considéré à juste titre comme titulaire indiscutable. Si au départ, l’international français n’a guère goûté au recrutement de Sergio Ramos, sentant sa place menacée, « il en a depuis pris son parti. Et même tissé une relation complice avec Ramos, qui l’inspire et n’hésite jamais à lui prodiguer quelques conseils. » La longue absence de l’Espagnol en début de saison a permis à Presnel Kimpembe d’enchaîner les rencontres et d’être l’un des joueurs les plus utilisés par Mauricio Pochettino, « au point d’apparaître parfois en deçà physiquement sur certaines rencontres, même s’il n’a jamais démérité ou renoncé. » Pour José Pierre Fanfan, l’ancien capitaine madrilène doit enchaîner et confirmer sur la durée. « Si Ramos montre des choses plus conformes à ce que l’on attendait de lui désormais, il faudra le voir face à des adversaires plus forts que ceux qu’il a joués jusque-là. »

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de Karim Benzema. Sorti sur blessure lors du match nul entre le Real Madrid et Elche (2-2), l’attaquant français « ne souffre finalement que d’une contracture à la cuisse gauche et il pourra jouer contre le PSG. » L’avant-centre du Real Madrid a été ausculté pendant près de quatre heures au centre d’entraînement madrilène et « les premiers examens médicaux ont révélé qu’il ne souffrait finalement que d’une contracture, visiblement due à une accumulation de temps de jeu trop importante. » Il passera une IRM ce mercredi. Ainsi, il pourrait faire son retour à la compétition le 3 février prochain en quarts de finale de Coupe du Roi et sera donc apte pour le déplacement au Parc des Princes le 15 février.

Enfin, L’Equipe met en lumière le documentaire de Netflix sur Neymar Jr (disponible ce mardi à 09h00 sur la plateforme). D’août 2019 à décembre 2020, le Brésilien a accueilli « les caméras de Netflix et du réalisateur brésilien David Charles Rodrigues, pour pénétrer son intimité » et découvrir le vrai visage du joueur. Dans un documentaire découpé en trois épisodes, « on y découvre un Neymar généreux, sensible, drôle, mais aussi borné, émancipé et capable de s’opposer à la figure paternelle. » Sa carrière, les nombreuses polémiques ainsi que quelques moments intimes avec sa famille et ses amis sont relatés à travers ces différents épisodes. « Ses détracteurs, comme Juca Kfouri, éditorialiste brésilien, ou des supporters parisiens mécontents sont également cités. » Son départ au PSG, les nombreuses polémiques, son match du rachat contre Strasbourg et le Final 8 sont également mis en avant dans le dernier épisode intitulé « Ça c’est Paris. »