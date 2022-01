Carrière favorable à un retour de Marquinhos au milieu

Lors des prochains matches, l’état physique de Sergio Ramos sera scruté de très près. Victime de nombreux pépins physiques depuis mars dernier, l’Espagnol de 35 ans a connu sa première titularisation au Parc des Princes ce dimanche face au Stade de Reims (4-0) en ouvrant au passage son compteur but avec les Rouge & Bleu. Et à 21 jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février), la question de la défense centrale sera au centre des débats. Si Marquinhos part dans la peau d’un titulaire indiscutable, la position de défenseur axial gauche sera disputée entre Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Autre solution envisagée une défense à trois avec les joueurs cités. Mais pour Eric Carrière, une autre possibilité existe avec un retour de Marquinhos au milieu de terrain, poste qu’il avait occupé à plusieurs reprises pendant le mandat de Thomas Tuchel (mai 2018-décembre 2020).

« Depuis quelques semaines, je trouve que ça serait intéressant d’avoir Marquinhos qui vient au milieu et qui peut rebasculer derrière, ce qu’il fait très très bien. Pochettino n’a jamais essayé Marquinhos au milieu ? Oui, mais il n’avait pas Sergio Ramos. Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos, ça peut permettre à l’équipe de jouer relativement haut et de faire basculer Marquinhos au milieu. Pensez-vous que Pochettino oserait ? Pourquoi il ne l’oserait pas. Marquinhos a déjà joué au milieu lorsqu’il y a eu les phases finales (de Ligue des champions) et Paris a été très performant », a déclaré Eric Carrière sur le plateau du Late Football Club. « Ce que je trouve intéressant avec Marquinhos au milieu, c’est un joueur qui ne recule pas. Avec lui et Verratti qui sont des joueurs qui avancent et si vous rajoutez Gueye, là vous avez quand même un milieu… Si je suis en face, je ne vais pas trop m’amuser quand même. »